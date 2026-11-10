Érkezik az Északi Tauridák meteorraj maximuma: november közepén fényes tűzgömbök is feltűnhetnek az égen

Novemberben éri el gyakorisági maximumát az Északi Tauridák meteorraj, amelynek tagjai akár különösen látványos fényjelenségeket, fényes tűzgömböket is produkálhatnak. A meteorraj október 20. és december 10. között aktív, így több héten keresztül érdemes az eget kémlelni azoknak, akik nem szeretnének lemaradni a hullócsillagokról.

A raj maximumának időszakában november elején óránként mintegy öt meteor tűnhet fel az égen. Bár ez nem számít kiemelkedően magas aktivitásnak, az Északi Tauridák különlegessége, hogy viszonylag ritkán ugyan, de kifejezetten fényes meteorokat, úgynevezett tűzgömböket is létrehozhatnak. Ezek a szokásos hullócsillagoknál jóval látványosabbak, és akár a sötét égbolton is feltűnő fénycsíkot húzhatnak maguk után.

A meteorraj radiánspontja, vagyis az a látszólagos égi pont, ahonnan a meteorok érkezni látszanak, a sötétedés végén mintegy 15 fokos magasságban figyelhető meg. November 13-án 0 óra 15 perckor delel, ekkor 65 fokos magasságban jár az égbolton.

A megfigyeléshez érdemes fényszennyezéstől távoli helyszínt választani, és olyan területet keresni, ahonnan minél nagyobb égbolt belátható. A hullócsillagok megpillantásához nincs szükség távcsőre vagy más különleges eszközre: szabad szemmel is megfigyelhetők. A legfontosabb a türelem, hiszen a meteorok felbukkanása nem előre jelezhető pontosan, a fényesebb tűzgömbök pedig különösen kiszámíthatatlanul jelenhetnek meg.