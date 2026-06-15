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Kitálalt Majka, ennyit rak zsebre koncertenként: velük osztozik a sztárgázsiján
Bár a legismertebb hazai előadók sokmilliós koncertgázsijai rendszeresen heves vitákat váltanak ki, Majka szerint a nyilvánosságra kerülő összegek megtévesztőek, hiszen a bevételek oroszlánrésze a háttérben dolgozó stábot illeti. A rapper elárulta, hogy egy-egy fellépés díjának valójában csupán a tizenöt százaléka marad nála, ugyanakkor az érdekeltségébe tartozó cég kiemelkedően sikeres évet zárt, amelyből rekordösszegű, 140 millió forintos osztalékot vett fel.
A hazai zenészek keresetét firtató, évről évre megjelenő listák sokszor szülnek irigységet a közönség soraiban. Majka a Park Reality Check című YouTube-műsorban, amelyet a Story magazin szemlézett, arról beszélt, hogy a magas fellépti díjak nem csupán az ő személyes munkáját, hanem egy egész csapat erőfeszítéseit fedezik. Példaként említette, hogy egy ötmillió forintos koncertgázsiból ő maga nagyjából hétszázötvenezer forintot kap kézhez, a fennmaradó összeg pedig a harminchat fős stábja között oszlik el.
A rapper rávilágított arra a kulturális különbségre is, ahogyan a sikert és a gazdagságot megítélik a világ különböző pontjain. Úgy véli, hogy míg az Egyesült Államokban a magas bevétel egyértelmű elismerése annak, ha valaki kivételes dologhoz ért, addig Magyarországon a pénzkereséshez és a vagyonhoz gyakran negatív előítéletek társulnak. Számára az anyagi elismerés nem pusztán a gazdagodásról szól, hanem az élettől és a piactól kapott fontos visszajelzés arról, hogy jól végzi a dolgát. Nem is titkolja, hogy ha lehetősége adódik rá, alkudozik a magasabb díjazásért, hiszen mindenki annyit szeretne keresni, amennyit a szakmai teljesítménye alapján megérdemel.
A koncertezés mellett a műsorvezető-rapper üzleti vállalkozása is stabilan és rendkívül jól működik. A közzétett beszámolók alapján a DYMA MM Kft. a korábbi évhez képest ugyan némileg alacsonyabb, de így is figyelemre méltó, több mint 721 millió forintos nettó árbevételt ért el. A vállalkozás 177 millió forintot meghaladó adózott eredménnyel zárta az évet, aminek köszönhetően Majka minden eddiginél magasabb összeget, kereken 140 millió forint osztalékot fizetett ki magának. Ez az összeg folyamatos növekedést mutat a korábbi évekhez képest, hiszen a megelőző esztendőben 130 millió, két évvel korábban pedig 80 millió forintot vett fel a cégből.
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