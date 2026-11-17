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Súlyos vonatbaleset Prágában: két szerelvény ütközött, rengeteg a sérült
Súlyos vasúti baleset történt kedden reggel Prágában, ahol két személyvonat frontálisan összeütközött a főpályaudvar közelében. A szerencsétlenségben 46 ember sérült meg, közülük négyen súlyosan, a sérültek között a két mozdonyvezető is ott van. A cseh közlekedési miniszter első tájékoztatása szerint az egyik szerelvény a tiltó jelzés ellenére haladhatott tovább. A baleset éppen a cseh nemzeti ünnepen, november 17-én történt, a vasúti forgalom pedig jelentősen megzavarodott.
A baleset november 17-én, kedden reggel, nem sokkal hét óra után történt Prága 3. kerületében, a Seifertova utca feletti vasúti hídon. Két személyvonat ütközött össze, az egyik Milovice felé tartott, a másik pedig Mladá Boleslav irányából érkezett.
A szerelvények a beszámolók szerint viszonylag alacsony sebességgel haladtak, ezért az ütközés nem okozott a teljes vonatokat érintő pusztítást. A cseh mentőszolgálatoknak ugyanakkor több tucat sérültet kellett ellátniuk.
A cseh közszolgálati televízió, a ČT24 legfrissebb tájékoztatása szerint összesen 46-an sérültek meg, közülük négyen súlyosan. A sérültek között a két mozdonyvezető is szerepel. A mentők tíz mentőegységet és négy orvosi egységet mozgósítottak, a sérülteket pedig több prágai kórházba szállították, hogy egyik intézmény se terhelődjön túl. Halálos áldozatokról nem érkezett jelentés. A tűzoltók beszámolója szerint senkit sem kellett kiszabadítani a roncsok közül, a mentési munkálatok délelőtt kilenc óra után befejeződtek.
Egyik vonat áthaladhatott a tilos jelzésen
A baleset körülményeit a rendőrség és a vasúti hatóságok is vizsgálják. Ivan Bednárik cseh közlekedési miniszter a helyszínen újságíróknak azt mondta, az eddigi információk alapján az egyik vonat áthaladhatott a továbbhaladást tiltó vörös jelzésen.
A miniszter hangsúlyozta, hogy egyelőre nem lehet kizárni sem a műszaki meghibásodást, sem az emberi mulasztást. A vasúti biztosítóberendezés a baleset idején automatikusan általános vonatstopot rendelt el, ez azonban már nem tudta teljesen megakadályozni az ütközést. A szerelvények fékezés közben csapódtak egymásnak. A kár meghaladhatja a 16 millió cseh koronát. A felelősség és a pontos baleseti mechanizmus megállapítására a rendőrség bűnügyi nyomozói és a vasúti ellenőrök közösen vizsgálják a történteket.
Megbénult a vasúti közlekedés a prágai főpályaudvar környékén
A baleset miatt jelentős fennakadások alakultak ki a prágai vasúti közlekedésben. A főpályaudvar és a Praha-Libeň állomás közötti szakaszon a forgalom egy ideig teljesen szünetelt, a távolsági járatokat pedig más prágai állomásokra irányították át.
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Délelőttre a főpályaudvar húsz vágányából négy peronon sikerült helyreállítani a közlekedést, de a forgalom továbbra is korlátozások mellett működött. Libeň irányába két vágányon, Vysočany felé egy vágányon közlekedhettek a vonatok, a főpályaudvarról pedig csak a 13–20. vágányokról indulhattak szerelvények.
A České dráhy vasúttársaság arra figyelmeztette az utasokat, hogy számoljanak késésekkel és menetrendi változásokkal. A Hradec Králové felé közlekedő járatok például továbbra is a Vysočany állomásról indultak, illetve oda érkeztek.
A baleset különösen érzékeny időpontban történt, november 17. ugyanis Csehországban és Szlovákiában is munkaszüneti nap. Az ünnep a szabadságért és a demokráciáért folytatott küzdelemre, valamint az 1989-es bársonyos forradalom előzményeit jelentő diáktüntetésekre emlékeztet. A cseh vasúttársaság közölte, hogy a balesetben érintett utasoknak kártérítést biztosít a sérülésekért és az esetleges vagyoni károkért. Az érintetteket arra kérték, hogy közvetlenül vegyék fel a kapcsolatot a társasággal.
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