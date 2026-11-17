November 16-án egyszerre tizenhárom ápoló mondott fel az Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet (OBSI) intenzív osztályán a jelentős bérkülönbségek és a beígért fizetésemelés elmaradása miatt.
Ezen a vidéki településen kezdene új életet a válása után Sebestyén Balázs
Hivatalosan is véget ért Sebestyén Balázs és felesége, Viktória házassága. A műsorvezető elköltözött a család budapesti otthonából, és a Balaton déli partján kezdett új életet. Volt feleségével azonban továbbra is együtt dolgozik, közös gyermekeiket pedig békében nevelik.
Bár Sebestyén Balázs válásának híre csak nemrég látott napvilágot, a válóper és a vagyonmegosztás már teljesen lezárult. Ezt maga a műsorvezető jelentette be közösségi oldalán. Az egykori házaspár budapesti otthonában Viki maradt a két fiukkal, aki a Sebestyén nevet is megtartotta. A Story magazin szerint Sebestyén eközben egy számára régóta kedves környéken, Balatonföldvár közelében rendezkedne be.
Az új lakóhely komoly logisztikai változást jelent a műsorvezető mindennapjaiban, hiszen a jövőben a tópartról kell majd ingáznia a Rádió 1 reggel hat órakor kezdődő adásaira. A magánéleti fordulat ellenére a felek hangsúlyozták, hogy szakmai kapcsolatuk töretlen marad, így Viki továbbra is a Balázsék című műsor stábját erősíti.
A mostani költözéssel a rádiós az elmúlt néhány évben már harmadszor váltott lakóhelyet. A család korábban Diósdon élt – az ottani ingatlanukat még 2023-ban hirdették meg eladásra –, onnan költöztek Budapestre, mielőtt Balázs a Balatonhoz tette át a székhelyét.
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