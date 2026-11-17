Hivatalosan is véget ért Sebestyén Balázs és felesége, Viktória házassága. A műsorvezető elköltözött a család budapesti otthonából, és a Balaton déli partján kezdett új életet. Volt feleségével azonban továbbra is együtt dolgozik, közös gyermekeiket pedig békében nevelik.

Bár Sebestyén Balázs válásának híre csak nemrég látott napvilágot, a válóper és a vagyonmegosztás már teljesen lezárult. Ezt maga a műsorvezető jelentette be közösségi oldalán. Az egykori házaspár budapesti otthonában Viki maradt a két fiukkal, aki a Sebestyén nevet is megtartotta. A Story magazin szerint Sebestyén eközben egy számára régóta kedves környéken, Balatonföldvár közelében rendezkedne be.

Az új lakóhely komoly logisztikai változást jelent a műsorvezető mindennapjaiban, hiszen a jövőben a tópartról kell majd ingáznia a Rádió 1 reggel hat órakor kezdődő adásaira. A magánéleti fordulat ellenére a felek hangsúlyozták, hogy szakmai kapcsolatuk töretlen marad, így Viki továbbra is a Balázsék című műsor stábját erősíti.

A mostani költözéssel a rádiós az elmúlt néhány évben már harmadszor váltott lakóhelyet. A család korábban Diósdon élt – az ottani ingatlanukat még 2023-ban hirdették meg eladásra –, onnan költöztek Budapestre, mielőtt Balázs a Balatonhoz tette át a székhelyét.