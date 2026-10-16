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Majka (Majoros Péter) koncertje a Strand Fesztivál első napján Zamárdiban 2026. augusztus 19-én.
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Kendőzetlenül vallott hatalmas vagyonáról Majka: "Ki kellett onnan valahogy törnöm"

Pénzcentrum
2026. október 16. 17:28

Majka szerint húszévesen még nem feltétlenül a pénzkeresetnek kellene az első helyen állnia. A rapper inkább a tapasztalatszerzést tartja fontosnak, szerinte a kudarcok és a találkozások is segíthetnek abban, hogy valaki később jó döntéseket hozzon.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A fiatalok boldogulásáról és a saját pályájáról is beszélt Majka a Bazu Interviews villáminterjújában - szúrta ki  a Femcafe. Az előadó szerint idő kell ahhoz, hogy az ember megtapasztalja, milyen veszíteni, csalódni vagy éppen mások segítségére számítani. Ezeket az élményeket később a döntéseinél is hasznosíthatja.

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Úgy látja, mindenkinek van valamiben tehetsége, de nem biztos, hogy olyan pályát választ, ahol ezt ki tudja használni. Példaként említette, hogy valakiből kiváló szobafestő lehetne, mégis villanyszerelőnek tanul, más pedig énekesként próbálkozik, miközben grafikusként lenne igazán jó. Szerinte abban már komoly szerepe lehet a szerencsének, hogy valaki felismeri-e, miben tudna kiteljesedni.

Ha otthon ülsz, nem lesz szerencséd

Majka a saját sikerében sem vitatta a szerencse szerepét, de szerinte önmagában ez kevés. Civilként jelentkezett egy valóságshow-ba, amely után a szórakoztatóiparban maradt. Elismerte azt is, hogy a jelenlegi helyzetéből könnyebb tanácsokat adnia másoknak.

Biztos szerencsém is volt. De ha otthon ülsz, nem lesz szerencséd

– fogalmazott. A lehetőségek keresése mellett a belső hajtóerőt is meghatározónak tartja. Ezt egy hangmérnök barátja kifejezésével „dzsának” nevezte, és arról beszélt, hogy ez a motiváció segíthet átvészelni a nehezebb időszakokat.

Nála a kitörési vágy is erős ösztönző volt. Elmondása szerint rosszul élte meg a fiatalkori körülményeit, és más életet akart magának.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Ki kellett onnan valahogy törnöm, valami mást képzeltem el magamnak, sokkal jobbat” – mondta.

(Címlapkép: Vasvári Tamás, MTI/MTVA)

A Pénzcentrum kutatása a munkahelyváltásról

A Pénzcentrum felmérést készít arról, hogy a magyar munkavállalók mit áldoznának be egy jobb munkahelyért. Kutatásunkban többek között azt vizsgáljuk, hogy milyen szempontok a legfontosabbak a magyar munkavállalók számára egy munkahely kiválasztásakor, hogy milyen feltételek mellett váltanának munkahelyet, és hogy mennyire elégedettek a jelenlegi munkahelyükkel.
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