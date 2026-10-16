Kendőzetlenül vallott hatalmas vagyonáról Majka: "Ki kellett onnan valahogy törnöm"

Majka szerint húszévesen még nem feltétlenül a pénzkeresetnek kellene az első helyen állnia. A rapper inkább a tapasztalatszerzést tartja fontosnak, szerinte a kudarcok és a találkozások is segíthetnek abban, hogy valaki később jó döntéseket hozzon.

A fiatalok boldogulásáról és a saját pályájáról is beszélt Majka a Bazu Interviews villáminterjújában - szúrta ki a Femcafe. Az előadó szerint idő kell ahhoz, hogy az ember megtapasztalja, milyen veszíteni, csalódni vagy éppen mások segítségére számítani. Ezeket az élményeket később a döntéseinél is hasznosíthatja.

Úgy látja, mindenkinek van valamiben tehetsége, de nem biztos, hogy olyan pályát választ, ahol ezt ki tudja használni. Példaként említette, hogy valakiből kiváló szobafestő lehetne, mégis villanyszerelőnek tanul, más pedig énekesként próbálkozik, miközben grafikusként lenne igazán jó. Szerinte abban már komoly szerepe lehet a szerencsének, hogy valaki felismeri-e, miben tudna kiteljesedni.

Ha otthon ülsz, nem lesz szerencséd

Majka a saját sikerében sem vitatta a szerencse szerepét, de szerinte önmagában ez kevés. Civilként jelentkezett egy valóságshow-ba, amely után a szórakoztatóiparban maradt. Elismerte azt is, hogy a jelenlegi helyzetéből könnyebb tanácsokat adnia másoknak.

Biztos szerencsém is volt. De ha otthon ülsz, nem lesz szerencséd

– fogalmazott. A lehetőségek keresése mellett a belső hajtóerőt is meghatározónak tartja. Ezt egy hangmérnök barátja kifejezésével „dzsának” nevezte, és arról beszélt, hogy ez a motiváció segíthet átvészelni a nehezebb időszakokat.

Nála a kitörési vágy is erős ösztönző volt. Elmondása szerint rosszul élte meg a fiatalkori körülményeit, és más életet akart magának.

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„Ki kellett onnan valahogy törnöm, valami mást képzeltem el magamnak, sokkal jobbat” – mondta.

(Címlapkép: Vasvári Tamás, MTI/MTVA)

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