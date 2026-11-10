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Sziget 2027: bejelentették az első nagy neveket, ők biztosan fellépnek a fesztiválon jövőre, Fontaines DC, Katseye, Lola Young is érkezik
Bejelentették a 2027-es Sziget fesztivál első húsz fellépőjét, a névsorban pedig több ismert nemzetközi előadó is helyet kapott. A Fontaines D.C., a Katseye, Lola Young, a Sofi Tukker és az Idles mellett olyan zenészek is érkeznek Budapestre, akiknek a neve a sztárvilágból is ismerős lehet: Liam Gallagher fia, Gene Gallagher, valamint David Beckham legkisebb gyermeke, Cruz Beckham is fellép. A szervezők szerint az első bejelentés a fesztivál műfaji sokszínűségét mutatja be, a stadionrocktól a post-punkon át a popig és az elektronikus zenéig. A fellépők között visszatérő és új nevek egyaránt vannak.
Többek között a Fontaines D. C., a Katseye, Lola Young, a Sofi Tukker, az Idles, a Nothing But Thieves, illetve David Beckham fia és Liam Gallagher gyermeke is szerepel a 2027-es Sziget fesztivál kedden bejelentett, első húsz fellépője között.
"Az első nevekkel szerettük volna megmutatni, hogy a fesztivál megőrzi azt a műfaji sokszínűséget, amely a védjegyévé vált, a hiphoptól és az R&B-től kezdve az underground elektronikán át a gypsy-punkig. A most bejelentett nevek között egyértelműen a kortárs stadionrock, a nyers post-punk és a karizmatikus pop/soul-hangzás kerül előtérbe" - idézte Csiszár Virágot, a Sziget booking menedzserét az MTI-hez eljuttatott közlemény.
Mint a szervezők írták, a Fontaines D.C. koncertjei a világ legizgalmasabb élő produkciói közé tartoznak. A nemrég megjelent, Dopamine Chamber című legújabb stúdióalbumával jövőre a Szigetre érkező formáció produkciójában a frontember Grian Chatten hipnotikus színpadi jelenléte a zenekar stadionrock-léptékű energiájával vegyül.
A Netflix Pop Star Academy című sorozatából ismert, az Egyesült Államokból, Európából és Ázsiából két évvel ezelőtt összeállt lánycsapat, a Katseye berobbant a köztudatba: a TikTok az év globális előadójának választotta őket, kétszeres Grammy-jelöltek lettek, az American Music Awards-ról pedig tripla győzelemmel távoztak. Miután a világturnéjukra az összes jegy mindössze 48 óra alatt elkelt, jövő augusztusban a Szigeten is fellépnek.
Koncertet ad a Grammy- és Brit-díjas dél-londoni Lola Young is. Az énekesnő tavaly Messy című dalával tarolta le a világ slágerlistáit és mára már egymilliárd feletti streaming-lejátszásnál jár. A Hajógyári-szigetre legújabb, I'm Only F**king Myself című stúdióalbumának az önelfogadásról szóló dalaival érkezik.
A fellépők között lesz a könnyed gitárpop slágereiről ismert ausztrál duó, a Royel Otis is, amely első albumával, valamint többszázmilliós megtekintésű feldolgozásaival futott be, majd Hickey című lemezével lett a 2020-as évek egyik fontos indie-pop/rock formációja. A Coachellát is megjárt duó több mint 200 ezer eladott jeggyel és világ körüli telt házas turnéval a háta mögött érkezik a Szigetre.
A Sofi Tukker, vagyis a Sophie Hawley-Weld és Tucker Halpern által alkotott Grammy-jelölt duó a globális dance-színtér egyik legkeresettebb formációja, olyan slágerekkel, mint a Purple Hat vagy a Best Friend. Zenéjük a lüktető house ritmusok és a mély brazil zenei hatások fúziója, amely látványos vizuális esztétikával egészül ki. Ők is megfordultak már szinte valamennyi jelentős fesztiválon a Coachellától a Tomorrowlandig.
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Jön a Szigetre az Idles is, a feszült riffjeiről, őszinte szövegeiről és energikus színpadi jelenlétéről ismert bristoli csapat.
A 2012-es megalakulásuk óta az öttagú Nothing But Thieves immár milliárdos streaming-lejátszásnál, 1,2 millió eladott albumnál jár. Világszerte több ezer koncertet adtak; 2017-ben szigetes fellépésüket egy baleset miatt ugyan kénytelenek voltak lemondani, de 2023-ban eljöttek a fesztiválra.
A Sziget fesztivál jövő évi fellépői között sztárcsemeték zenekarai is lesznek. Köztük találjuk a feltörekvő brit grunge-rock trió, a Villanelle frontemberét, Gene Gallaghert, aki az Oasis-énekes Liam Gallagher fia. Debütáló EP-jük, a Measly Means a közelmúltban jelent meg. Szintén koncertet fog adni a 21 éves londoni énekes-dalszerző, Cruz Beckham és zenekara, a Breakers. David és Victoria Beckham legkisebb fia kilenc évnyi háttérmunka után tavaly év végén adta ki Optics című dalát, idén februárban pedig már teltházas londoni klubkoncerteken és a Reading & Leeds fesztiválon mutatta be a Beatles és a klasszikus brit vonal előtt tisztelgő zajos rockzenéjét.
A most bejelentett első nevek között szerepel továbbá a Bicep elektronikus zenei duó, a Sziget közönségét már többször megpörgető Gogol Bordello, az amerikai énekes-dalszerző Kelis, a holland dj-producer Chris Stassy, a svéd énekesnő Tove Lo, az ausztrál rapper Genesis Osuwu, a német indie-pop formáció, a Rikas, az ír indie rock/alt-pop lánycsapat, a Florence Road, a szlovén house és techno dj-producer Brina Knauss, Kevin de Vries német dj-producer, valamint Quest is.
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