Pénzügyi okok miatt hamarosan befejezi sugárzását az országos elérésű Jazz TV.
Életveszélyesen megfenyegették koncertje előtt Majkát: azonnal elhalasztotta a bulit, ekkor pótolhatnak csak
Majka a privát telefonszámára érkezett zaklató üzenet miatt ügyvédi tanácsra feljelentést tesz, a koncertet pedig csak a körülmények megnyugtató tisztázása után pótolják.
Életveszélyes fenyegetés miatt kénytelen volt lemondani sepsiszentgyörgyi fellépését Majoros Péter, közismert nevén Majka - erről ő maga számolt be közösségi oldalán. Az előadó a poszt szerint a privát telefonszámára érkezett zaklató üzenet miatt ügyvédi tanácsra feljelentést tesz.
A késő esti órákban érkezett SMS küldője azzal próbálta megfélemlíteni a zenészt, hogy pontos információkkal rendelkezik a tervezett erdélyi utazás részleteiről. Az üzenetben az állt, hogy a zaklató ismeri a zenekar pontos útvonalát, a szálláshelyüket, valamint a rendezvényt biztosító cég kilétét is.
A levélíró emellett "hazaárulónak" nevezte az előadót, és kilátásba helyezte, hogy az utazás során bosszút áll rajta egy vélt sérelem miatt.
Majka azt írja: a markáns véleménynyilvánításai miatt hozzászokott a negatív kritikákhoz, a magánéletét és fizikai épségét érintő, közvetlen fenyegetést azonban már nem hagyhatja figyelmen kívül. Ügyvédje javaslatára megteszik a szükséges jogi lépéseket, és megpróbálják kideríteni a zaklató személyazonosságát. A kialakult helyzet miatt a produkció a tervezett kétnapos erdélyi tartózkodást és a koncertet is lemondta, mivel a stáb biztonsága jelenleg nem garantálható.
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Az előadó a közönség megértését kérte, és ígéretet tett arra, hogy amint a helyzet rendeződik, kárpótolják a rajongókat. Az esettel kapcsolatban csalódottságának is hangot adott, megdöbbentőnek nevezve, hogy a politika milyen mélyre zülleszti a közgondolkodást, és milyen gyűlölködést szít, különösen egy civil személlyel szemben.
címlapkép: Vasvári Tamás, MTI/MTVA
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