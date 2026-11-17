Elgázolták a csepeli Lidl egyik alkalmazottját vasárnap, miközben egy bolti tolvajt próbált megállítani. A menekülők autója röviddel az eset után karambolozott. A sofőrt elfogták, a lopás elkövetőjét azonban jelenleg is keresi a rendőrség.

A Budapestkörnyéke.hu számolt be róla, hogy november 15-i eset során egy férfi lopott az áruházból, majd a parkolóban beszállt a társa autójába, hogy elmeneküljenek. Az egyik dolgozó utánuk futott, és megpróbálta feltartóztatni a tettest, a mozgó jármű azonban elsodorta. A 40 év körüli alkalmazottat a mentők súlyos sérülésekkel szállították kórházba.

A menekülő páros néhány perccel később egy másik autónak ütközött. A baleset után a sofőr és a tolvaj is gyalog távozott a helyszínről, de a jármű vezetője később visszatért. A rendőrök ekkor elfogták a beszámolók szerint 30 év körüli férfit, akit súlyos sérülései miatt szintén kórházba vittek a mentők. A társát azóta is keresik a hatóságok.

A 24.hu kérdésére a rendőrség is megerősítette a híreket. A helyszíni szemle során a hátrahagyott autóban kábítószer-fogyasztáshoz használt eszközöket találtak, ezért a sofőrtől mintát vettek a drogteszt elvégzéséhez. A Budapesti Rendőr-főkapitányság lopás miatt szabálysértési eljárást, míg segítségnyújtás elmulasztása és bódult állapotban elkövetett járművezetés gyanúja miatt büntetőeljárást indított.