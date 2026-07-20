16 év után újra indult a legendás pókerversenyen Majka: elárulta, mennyit kaszált Las Vegasban

Tizenhat év kihagyás után tért vissza a Las Vegas-i póker-világbajnokságra, a WSOP-ra Majka. A rapper két hetet töltött a neves versenysorozaton, és bár több tornán is elindult, ráadásul kétszer fizetős helyen végzett, a nagy áttörés ezúttal elmaradt - írta meg a szeretlekmagyarorszag.hu.

A zenész a Blikknek elmondta, hogy az elmúlt években a nyarai kizárólag a koncertezésről szóltak. Most azonban szabadságot vett ki, így hosszú idő után ismét asztalhoz ülhetett a rangos amerikai eseményen. A kint töltött két hét alatt nagyjából öt-hat versenyen indult el, és kétszer sikerült pénzbe érnie. Először 300 dollárt, azaz körülbelül 95 ezer forintot, egy nappal később pedig 3001 dollárt, vagyis nagyjából 950 ezer forintot nyert. Bár saját bevallása szerint a mostani utat nem nevezi kifejezetten sikeresnek, és a szerencse sem állt mellé, a végeredmény egyáltalán nem viselte meg.

A Las Vegas-i túra messze állt a pihenéstől, hiszen szinte az egész napot kártyázással töltötte, így alig maradt ideje a kikapcsolódásra. A sűrű program és az időeltolódás alaposan kifárasztotta, ráadásul a hazatérése után sem dőlhetett hátra, hiszen péntek este már színpadra állt. A családi nyaralás végeztével most újra teljes gőzzel folytatódik számára a fellépésszezon.

Majka rendkívül komolyan veszi a kártyajátékot. Többször hangsúlyozta már, hogy a póker számára több egyszerű hobbinál, sokkal inkább egy alternatív karrierútként tekint rá, amelyben még rengeteg fejlődési lehetőséget lát. A jelentősebb mérföldköveket és a nagyobb nyereményeket rendszerint meg is ünnepli, ilyenkor egy-egy új darabbal bővíti a luxusórákból álló gyűjteményét.

Élete eddigi legnagyobb sikerét tavaly Szlovákiában, a World Poker Tour főversenyén aratta. Az 587 fős mezőnyben elért negyedik helyezésével közel 58 ezer eurót, vagyis nagyjából 23 millió forintot vihetett haza. Ezt a teljesítményt a szakma is elismerte, és az eredményhez a hazai pókerélet legendája, Korda György is gratulált neki.