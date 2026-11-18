November végéig sor kerülhet Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij személyes találkozójára – erősítette meg Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter. A csúcstalálkozó előkészítéséről a magyar és az ukrán diplomácia vezetője Brüsszelben egyeztetett, írja a Kárpáthír.

November végéig megvalósulhat Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij találkozója – erősítette meg Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter. Az ukrán és a magyar diplomácia vezetője Brüsszelben tárgyalt a csúcstalálkozó előkészítésének következő lépéseiről.

A két politikus már a múlt héten is találkozott egymással az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozóján. Magyar Péter és az ukrán elnök akkor 10–15 percre ült le egymással. A magyar miniszterelnök ezt követően arról beszélt, hogy egyeztettek egy későbbi, hosszabb találkozóról is, amelyre várhatóan nem Budapesten vagy Kijevben, hanem Kárpátalján kerülhet sor. Magyar akkor azt is elmondta, hogy a külügyminiszterek már a november végi időpontról tárgyalnak.

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Andrij Szibiha és Orbán Anita külügyminiszter az Európai Unió Külügyek Tanácsának brüsszeli ülése mellett egyeztetett. A felek a kétoldalú kapcsolatokban tapasztalható pozitív elmozdulásokat kihasználva állapodtak meg abban, hogy november végéig megszervezik a találkozót.

A megbeszélésen több együttműködési terület is szóba került. A felek az infrastrukturális fejlesztésekről, a közlekedésről, a kereskedelemről és az energetikáról is egyeztettek, emellett a nemzeti kisebbségek jogainak tiszteletben tartása, a regionális biztonság és Ukrajna európai integrációja is napirendre került.