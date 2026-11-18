Megkezdődött Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnök találkozója a dél-kínai Sencsenben.
Fontos bejelentést tett az ukrán külügy: november végéig találkozhat Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij
November végéig sor kerülhet Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij személyes találkozójára – erősítette meg Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter. A csúcstalálkozó előkészítéséről a magyar és az ukrán diplomácia vezetője Brüsszelben egyeztetett, írja a Kárpáthír.
November végéig megvalósulhat Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij találkozója – erősítette meg Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter. Az ukrán és a magyar diplomácia vezetője Brüsszelben tárgyalt a csúcstalálkozó előkészítésének következő lépéseiről.
A két politikus már a múlt héten is találkozott egymással az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozóján. Magyar Péter és az ukrán elnök akkor 10–15 percre ült le egymással. A magyar miniszterelnök ezt követően arról beszélt, hogy egyeztettek egy későbbi, hosszabb találkozóról is, amelyre várhatóan nem Budapesten vagy Kijevben, hanem Kárpátalján kerülhet sor. Magyar akkor azt is elmondta, hogy a külügyminiszterek már a november végi időpontról tárgyalnak.
Andrij Szibiha és Orbán Anita külügyminiszter az Európai Unió Külügyek Tanácsának brüsszeli ülése mellett egyeztetett. A felek a kétoldalú kapcsolatokban tapasztalható pozitív elmozdulásokat kihasználva állapodtak meg abban, hogy november végéig megszervezik a találkozót.
A megbeszélésen több együttműködési terület is szóba került. A felek az infrastrukturális fejlesztésekről, a közlekedésről, a kereskedelemről és az energetikáról is egyeztettek, emellett a nemzeti kisebbségek jogainak tiszteletben tartása, a regionális biztonság és Ukrajna európai integrációja is napirendre került.
Kitálalt az igazságügyi szakértő: idegenkezűségre utalnak a sérülések Jeffrey Epstein halálának ügyében
Újabb igazságügyi szakértői elemzés kérdőjelezi meg Jeffrey Epstein 2019-es halálának hivatalos magyarázatát.
Orosz dróntámadás érte a kárpátaljai Munkács térségét kedd reggel. Az incidensre Magyar Péter miniszterelnök is reagált a parlamentben.
A legrosszabb forgatókönyvre készül Ukrajna: így működne tovább a parlament, ha az oroszok felrobbantanák az épületét
Az ukrán vezetés egy online szavazási rendszer kidolgozásával készül fel arra a forgatókönyvre, ha egy orosz támadás során megsemmisülne a parlament épülete.
Ukrajna jövőjéről is tárgyaltak Brüsszelben: a háború lezárása és a kárpátaljai magyarok helyzete is szóba került
Szíria stabilizációjáról, az orosz–ukrán háború lezárásáról, az Európát érő hibrid fenyegetések elleni fellépésről és az újabb szankciókról tárgyaltak az EU külügyminiszterei.
Szövetségesei szerint a félidős választási vereség nem rendítette meg érdemben az alelnök pozícióját.
Rekordvagyonuk ellenére rettegésben élnek az orosz oligarchák: a háttérben már a Puytin utáni korszakra készülnek
A 2022-es ukrajnai invázió kezdete óta a Kreml a jutalmazás és büntetés könyörtelen rendszerével tartja kordában az üzleti világot.
Elindult a fegyverkezés a régióban: brutális összeget mozgósít Magyarország szomszédja katonai célokra
A hadsereg felszerelésére és korszerűsítésére 1,07 milliárd eurót (mintegy 390 milliárd forintot) különítenének el, 57 százalékkal többet, mint az idén.
Történelmi csúcsra készül Putyin, Hszi Csin-Ping és Trump: egy kulcsfontosságú téma teljesen kimarad a tárgyalásokból
November 19-én történelmi jelentőségű csúcstalálkozón ül tárgyalóasztalhoz Hszi Csinping kínai, Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök a kínai Sencsenben.
Újabb támadási kísérlet után lépett az Egyesült Államok: jelentős flottát összpontosítanak a konfliktuszónában
Megérkezett a Közel-Keletre a USS Theodore Roosevelt, így tavasz óta először ismét három amerikai repülőgép-hordozó állomásozhat egyszerre a térségben.
Tallinn tájékoztatta Finnországot, Lettországot és Litvániát szándékáról, hogy december elejétől lezárja a határátkelőket.
Nem semmi, amiért a csehek több százezren tüntetnek most: ők fizetnék tovább a havidíjat, nem akarják, hogy az állam átvállalja
A legnagyobb prágai téren, a Letnán a médiajelentések szerint vasárnap mintegy 350-400 ezer ember tiltakozott a kormány tervei és politikája ellen.
A bajor rendőrség tájékoztatása szerint három elkövető hajtott járművel az üzletbe a kora reggeli órákban.
Hackerek törték fel a posta egyik leányvállalatát: milliónyi cím szivárgott ki, rengeteg cég kaphat ilyen levelet Franciaországban
A beszámoló szerint a francia posta egyik leányvállalata, a Maileva rendszereit szeptember közepén törték fel.
Nem csitul az európai tüntetések hulláma: utcára vonult a Gen Z Berlinben, országokon átívelő megmozdulások jöhetnek
A tüntetők egyebek mellett az iskolák állapota, az esetleges sorkötelezettség visszaállítása, valamint a felsőoktatási és szociális kiadások csökkentése ellen tiltakoztak.
Vasárnap életbe lépett a magántulajdonú drónok birtoklására és tárolására vonatkozó tilalom: a szabályszegőkre pénzbírság és a drón elkobzása várhat Pekingben
A tulajdonosok vasárnapig értékesíthették drónjaikat kijelölt átvételi pontokon vagy online, illetve elszállíthatták őket a fővárosból.
Tragikus síbaleset az osztrák Alpokban: lavina sodorta el a síelőt, erre figyelmeztetnek a szakemberek
A tragikus eset 2026. november 14-én, szombat délben következett be Tirol egyik legnépszerűbb síterepén, a Daunferner területén.
Sikeresen visszatért a Földre a Starship űrhajó: már nincs messze az újabb Holdra szállás és a marsi expedíció
A Starship mintegy 22 és fél órát töltött az űrben, ezalatt 14 alkalommal kerülte meg a Földet, és 26 Starlink-műholdat állított pályára.
Moszkva abban bízik, hogy a háromoldalú találkozó kedvezően hat majd a nemzetközi helyzetre.
-
A pénz, a stressz vagy a félelem tart vissza? Megnéztük, kik miért halogatnak
Az egyes élethelyzetek felől vizsgáltuk meg, hogy kiderüljön, hol milyen akadályokkal lehet találkozni.
-
A bögrék kora lejárt? Így újulhat meg a céges karácsony (x)
Céges ajándék, aminek mindenki a maga módján örülhet.