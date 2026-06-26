Kiválóan szerepeltek az olaszrizlingek a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) legújabb Szupermenta terméktesztjén.
Most érkezett! Vádat emeletek Majka ellen - ez volt a bűne
Vádat emeltek Majoros Péter, azaz Majka ellen ittas járművezetés miatt, miután a Budapesti Rendőr-főkapitányság lezárta a tavaly év végi esettel kapcsolatos nyomozást. A rapper elismerte a hibáját, és fellebbezés nélkül elfogadja majd a bíróság döntését - írta a 24.hu.
A zenészt tavaly decemberben igazoltatták a rendőrök az Árpád úton, ahol a szonda kimutatta, hogy alkohol befolyása alatt ült a volán mögé. A nyomozás lezárását követően az ügyészség vádat emelt ellene, így várhatóan pénzbüntetésre, a közúti járművezetéstől való eltiltásra, valamint a bűnügyi költségek megfizetésére számíthat.
Majka a lap megkeresésére reagálva elmondta, tisztában volt azzal, hogy fél év elteltével sor kerül a vádemelésre, most pedig már a bírósági határozat megszületését várja.
Mivel több mint hat hónapja bevonva tartják a vezetői engedélyét, különösen fontos számára az eljárás mielőbbi lezárása.
Kijelentette, hogy teljes mértékben elfogadja a hatóságok döntését, és esze ágában sincs fellebbezni a kiszabott büntetés ellen, hiszen ha egyszer elhibázott valamit, természetesen vállalja annak minden következményét.
Nem megélhetési burgerezők vagyunk! – Kitálalt a Billog alapítója: ezért állnak bele a közéleti botrányokba
A hazai street food piacot az utóbbi években látszólag letarolta a gyors, egyszerű és költséghatékony üzleti modellre épülő smash burger őrület.
Bagossy & Nouvelle Vague Nagymaroson, akciós jegyek vasárnapig!
A 69 éves rockénekes beszélt az alacsony nyugdíjáról és arról, mi tartja még mindig a színpadon.
A magasabb ár az egyes játékok augusztus 2-át követő első sorsolásától érvényes.
Komoly családi vita robbant ki Erős Antónia házasságában: meghökkentő kijelentést tett a gyerekeik jövőjéről
Érdekes családi vita bontakozott ki Erős Antónia és férje között a gyermekeik jövőjéről.
A halálhírt a család közölte a Stúdió K Színházzal, amely hétfőn tette közzé a hírt honlapján.
A rendezvény sorsa most azon múlik, hogy június 28‑ig elegendő résztvevő vált‑e belépőt.
Újabb gigarazziát indít a fogyasztóvédelem: még a legnépszerűbb influenszerek sincsenek biztonságban
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság idén is ellenőrzi, hogy a vállalkozások betartják-e a reklámokra és a fogyasztói tájékoztatásokra vonatkozó szabályokat.
A Hatoslottó nyerőszámai a 25. játékhéten, vasárnap - elmaradt a sorsolás a Dunán, de végül megjöttek a számok
Vajon elvitte valaki a 705 millió forintos főnyereményt a hatoslottó vasárnapi sorsolásán?
Hét év kálvária után végre megnyitott a népszerű vidéki élményfürdő: döbbenetes kedvezményt kaptak a helyiek
A modern komplexum péntektől fogadja a vendégeket, a nyitóhétvégén pedig zenés programokkal és különleges élményelemekkel várják a látogatókat.
Na, vajon elvitte-e valaki a 585 millió forintos főnyereményt a 25. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!
Nem volt telitalálat a 25. heti, pénteki Eurojackpot sorsoláson. És a magyar játékosoknak sem volt nagy szerencséjük.
Döbbenetes hőségriadó tarolja le Magyarországot: rendkívüli intézkedésekkel készülnek a legmelegebb városok
Párakapukkal, ivókutakkal, árnyékolók kihelyezésével, az útburkolat hűtésével segítik az önkormányzatok a meleg elviselését.
Megnyitotta kapuit a fővárosi Matild Palotában a több mint kétszáz éves múltra visszatekintő milánói luxuscukrászda, a Cova.
Vajon elvitte valaki a 625 millió forintos főnyereményt a hatoslottó csütörtöki sorsolásán?
Komoly krízis a népszerű magyar tónál: teljesen ellehetetlenült a hajózás, a csőd szélén állnak a vállalkozók
Ismét elérte a 2022-ben regisztrált, 53 centiméteres történelmi mélypontját a Velencei-tó vízszintje.
Elmaradnak a következő időszakban a Bon-Bon együttes fellépései, mert az egyik tag kórházban lábadozik.
Döbbenetes nyeremény a vb-n: kevesebb mint ezer forintból csinált hatalmas összeget egy magyar játékos
A világbajnokság második fordulójának nyitányán több párosításnál is egyértelműek a fogadói várakozások.
-
1 hét múlva kezd a VéNégy Fesztivál Nagymaroson (x)
Bagossy & Nouvelle Vague Nagymaroson, akciós jegyek vasárnapig!