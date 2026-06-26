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Most érkezett! Vádat emeletek Majka ellen - ez volt a bűne
Szórakozás

Most érkezett! Vádat emeletek Majka ellen - ez volt a bűne

Pénzcentrum
2026. június 26. 09:28

Vádat emeltek Majoros Péter, azaz Majka ellen ittas járművezetés miatt, miután a Budapesti Rendőr-főkapitányság lezárta a tavaly év végi esettel kapcsolatos nyomozást. A rapper elismerte a hibáját, és fellebbezés nélkül elfogadja majd a bíróság döntését - írta a 24.hu.

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A zenészt tavaly decemberben igazoltatták a rendőrök az Árpád úton, ahol a szonda kimutatta, hogy alkohol befolyása alatt ült a volán mögé. A nyomozás lezárását követően az ügyészség vádat emelt ellene, így várhatóan pénzbüntetésre, a közúti járművezetéstől való eltiltásra, valamint a bűnügyi költségek megfizetésére számíthat.

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Majka a lap megkeresésére reagálva elmondta, tisztában volt azzal, hogy fél év elteltével sor kerül a vádemelésre, most pedig már a bírósági határozat megszületését várja.

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Bár a legismertebb hazai előadók sokmilliós koncertgázsijai rendszeresen heves vitákat váltanak ki, Majka szerint a nyilvánosságra kerülő összegek megtévesztőek.

Mivel több mint hat hónapja bevonva tartják a vezetői engedélyét, különösen fontos számára az eljárás mielőbbi lezárása.

Kijelentette, hogy teljes mértékben elfogadja a hatóságok döntését, és esze ágában sincs fellebbezni a kiszabott büntetés ellen, hiszen ha egyszer elhibázott valamit, természetesen vállalja annak minden következményét.
Címlapkép: Getty Images
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