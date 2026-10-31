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Hitel

Adósrabszolgaság vagy esély a saját otthonra? Elmondhatod, mit gondolsz a hitelekről

Pénzcentrum
2026. október 31. 09:16 3 perc

Egyre többen tekintenek a hitelre a lakásvásárlás elengedhetetlen eszközeként, de vajon megéri évtizedekre eladósodni a saját otthonért? Az Otthon Start helyét átvevő Wekerle Plusz új feltételekkel kínál kedvezményes lakáshitelt: az új lakásokra 3, a használtakra 5 százalékos kamat vonatkozik. Közben továbbra is sokan tartanak a bankoktól és a hosszú futamidőtől. A Bankmonitor és a Pénzcentrum közös felmérésében most arra vagyunk kíváncsiak, te hogyan látod a hiteleket, és vajon a Wekerle Plusz közelebb visz-e a saját lakáshoz.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Bankmonitor és a Pénzcentrum idén is arra kéri az olvasókat, hogy mondják el a véleményüket a hitelfelvételről. Az elmúlt évek felmérései alapján már látszik, hogy változik a lakosság hozzáállása a kölcsönökhöz, az idei kérdőívvel pedig azt szeretnénk megtudni, hogy a támogatott lakáshitelek és a lakáspiaci változások hatására merre mozdult el a közvélemény.

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A korábbi felmérésben a 18–30 éves kitöltők 68 százaléka mondta azt, hogy felvenne valamilyen hitelt. Egy évvel korábban ez az arány még 58 százalék volt. Az Otthon Start elindulása, majd a lakástámogatási rendszer átalakítása új helyzetet teremtett, most pedig a Wekerle Plusz megjelenésével ismét érdemes feltenni a kérdést: mennyire bíznak a magyarok a hitelekben, és mennyire hajlandók eladósodni a saját otthonért?

Adósságcsapda vagy az egyetlen út a saját lakáshoz?

Egy lakáshitel sokak számára az egyik legnagyobb pénzügyi döntés az életben. Aki nem örököl ingatlant, és nincs elegendő megtakarítása, annak a hitelfelvétel jelentheti a legreálisabb utat a saját otthon megszerzéséhez. Ugyanakkor egy húsz-huszonöt évre szóló kötelezettség komoly kockázatokat is hordoz, különösen akkor, ha megváltozik a család anyagi helyzete, csökken a jövedelem, vagy váratlan kiadások merülnek fel.

A hitelhez való viszonyt a korábbi rossz tapasztalatok is alakítják. A devizahitelek válsága sok család számára máig figyelmeztetés arra, milyen következményei lehetnek annak, ha az adós nem látja előre a törlesztőrészlet változását, vagy túl nagy terhet vállal magára. A fix kamatozású konstrukciók mérsékelhetik a kamatkockázatot, de a hitel ettől még hosszú távú elköteleződés marad. A havi törlesztőt a jövedelemhez, a megtakarításokhoz és az esetleges váratlan kiadásokhoz is hozzá kell igazítani.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Október 28-án elindult a Wekerle Plusz, amely felváltotta az Otthon Start korábbi konstrukcióját. Az új programban legfeljebb 50 millió forint hitel igényelhető, maximum 25 éves futamidőre. Az új lakások vásárlására és lakóingatlan építésére legfeljebb 3 százalékos, használt lakások vásárlására pedig legfeljebb 5 százalékos fix kamat vonatkozik.

Adósrabszolgaság vagy esély a saját lakásra? Mondd el, mit gondolsz a hitelekről

Akár vettél már fel hitelt, akár soha nem tennéd, kíváncsiak vagyunk, hogyan látod a hiteleket és a bankokat. A Bankmonitor és a Pénzcentrum idén is közös felmérést indít. Az eredményeket a felmérés lezárása után közöljük – töltsd ki az alábbi kérdőívet!
Címlapkép: Getty Images
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a bank egy alkalmazottjának vagy nála magasabb beosztású személynek a hitelezés területén meghatározott döntési hatásköre. A kompetenciát általában összeghatárokban határozzák meg, az adott sávhoz meghatározott hitelkihelyezésről csak a megfelelő kompetenciájú vezetői szinten dönthetnek.

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