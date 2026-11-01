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Botrány a G20-as találkozón: egyre nagyobb a feszültség Európa és Oroszország között

Pénzcentrum
2026. november 1. 08:31 4 perc

Nem finomkodott Kaja Kallas Szergej Lavrovval az atlantai G20-as külügyminiszteri találkozó után. Az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője szerint az orosz külügyminiszter „rengeteg hazugságot és hamis narratívát” terjesztett az ukrajnai háborúról a pénteki egyeztetéseken. Az európai politikusok azonban szembesítették az orosz tárcavezetőt az állításaival, miközben a tárgyalásokon a fekete-tengeri tűzszünet lehetősége is napirendre került.

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Kallas az AFP-nek nyilatkozva azt mondta, hogy a résztvevők a legfontosabb geopolitikai válságokról, köztük az ukrajnai háborúról beszéltek, és lehetőségük volt közvetlenül Lavrovval is szembesíteni az európai álláspontot. A főképviselő szerint az orosz külügyminiszter több olyan állítást tett, amelyet az európaiak határozottan visszautasítottak. 

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Az Euronews tudósítása szerint az európai bírálatokhoz Ed Miliband brit külügyminiszter is csatlakozott. A brit politikus a plenáris ülésen azt mondta Lavrovnak, hogy legyen bátorsága közölni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, hogy Oroszország nem fogja megnyerni ezt a háborút.

Miliband a Dnyipro városát érő, 15 halálos áldozattal járó, közelmúltbeli támadást is felhozta. A brit külügyminiszter Moszkvát nevezte az agresszornak, utalva arra, hogy Oroszország 2022 februárjában indította meg Ukrajna elleni teljes körű invázióját. 

Kallas a tárgyalásokat követően arról is beszélt, hogy Moszkva a nyilatkozataiban ugyan mutathat hajlandóságot a béketárgyalásokra, a tettei azonban mást mutatnak. Szerinte az orosz félnek konkrét lépésekkel kellene bizonyítania, hogy valóban kész a tárgyalásos rendezésre. A főképviselő külön megemlítette, hogy júliusban, augusztusban és szeptemberben az ukrajnai civil lakosság az eddigi egyik legsúlyosabb időszakát élte át a háborúban. 

Lavrov az európaiakat támadta, Washingtont dicsérte

Az orosz külügyminiszter egészen másképp értékelte a találkozókat. Sajtótájékoztatóján üdvözölte, hogy az Egyesült Államok hajlandó párbeszédet folytatni Moszkvával, ugyanakkor bírálta az európai országokat, amelyek szerinte „arrogáns bojkottot” folytatnak Oroszországgal szemben.

Lavrov az amerikai hozzáállást jó leckének nevezte az európai partnerek számára. A kijelentés jól mutatja, mennyire eltérően látja Washington, Moszkva és az európai fővárosok az orosz–ukrán háború diplomáciai kezelését. 

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Az amerikai külügyminiszter, Marco Rubio a találkozó szélén röviden egyeztetett Lavrovval. Az orosz tárcavezető ezt követően úgy fogalmazott, hogy tisztességes beszélgetést folytattak. A találkozó azonban nem hozott áttörést az ukrajnai háború ügyében, és Moszkva továbbra sem mutatott hajlandóságot álláspontja érdemi felülvizsgálatára. 

A közös fotó is elmaradt Lavrov miatt

A diplomáciai feszültség egyik látványos jele volt, hogy elmaradt a G20-külügyminiszterek hagyományos közös csoportképe. Több európai diplomata jelezte, hogy nem kíván Lavrov mellett fényképezkedni, egyesek pedig a fotózás bojkottját vagy a helyszín elhagyását is kilátásba helyezték.

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Marco Rubio végül lefújta a közös fényképezést. Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter szerint nem meglepő, hogy a találkozó nem hozott közös álláspontot, hiszen olyan országok képviselői ültek egy asztalhoz, amelyek között háborús konfliktusok feszülnek. Johann Wadephul német külügyminiszter pedig úgy fogalmazott, hogy Oroszországgal jelenleg nincs normalitás. 

A kétnapos atlantai találkozó végül közös záróközlemény nélkül ért véget. A résztvevők több fontos biztonságpolitikai és gazdasági kérdésben sem tudtak konszenzusra jutni, ezért a tervek szerint a házigazda Egyesült Államok elnöki összefoglalót tesz közzé a tárgyalásokról. A nézeteltérések között az ukrajnai háború mellett az Irán körüli konfliktus, az amerikai vámintézkedések és a Dél-kínai-tenger helyzete is szerepelt. 

Washington közben újabb fegyvereket engedélyezett Ukrajnának

A találkozó idején az amerikai külügyminisztérium egy 2,1 milliárd dollár értékű fegyvercsomag értékesítését is jóváhagyta Ukrajna számára. A megállapodás 500 darab Patriot PAC-3 elfogórakétáról szól, amelyek az orosz rakéta- és dróntámadások elhárításában játszhatnak fontos szerepet.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök üdvözölte a döntést, ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a szállítások akár évekig is elhúzódhatnak. Kijev ezért azt szeretné elérni, hogy az amerikai és európai szövetségesek a meglévő készleteikből is adjanak át elfogórakétákat, amíg az új megrendelés teljesítése meg nem kezdődik. 

A G20-as találkozó így nemcsak az európai és az orosz diplomácia közötti mély szakadékot mutatta meg, hanem azt is, hogy az Egyesült Államok Moszkvával folytatott párbeszéde és Ukrajna katonai támogatása egyszerre maradt napirenden. A következő fontos diplomáciai állomás a novemberre várt újabb orosz–ukrán–amerikai egyeztetés lehet.
Címlapkép: Getty Images
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