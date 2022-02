Meglepő bejelentést tett Bangó Margit: Kész, vége! Erre senki nem számított

Bangó Margit utolsó nagy koncertjének a budapesti Pap László Aréna adott otthont múlt hétvégén.

A Kossuth-díjas énekesnő 55 éve van a pályán, 72 éves lesz és úgy érzi, hogy több ilyen nagyszabású koncertet már nem szeretne adni.

"Természetesen kisebb fellépések fogok vállalni, hiszen színpad nélkül nem tudnék létezni. Ez az életem és a közönség mérhetetlen tisztelete és szeretete az ad erőt és gyógyulást mindenre. Az országban és Európában is tervezek majd kisebb fellépéseket. Erdélybe is szeretnék majd menni, de ott egyébként is sokat jártunk már" - nyilatkozta a Ripostnak.

Fotó: MTI/Bruzák Noémi