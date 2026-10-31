Újrarendezték a globális erőviszonyokat: ezen a helyen áll Magyarország a legújabb toplistán

Minden korábbinál nagyobbra nőhet a világgazdaság 2026-ban, de a globális gazdasági teljesítmény jelentős része mindössze néhány országban összpontosul. Az Egyesült Államok és Kína együtt a világ GDP-jének több mint 42 százalékát adja, miközben Németország és Japán is a legnagyobb gazdasági hatalmak közé tartozik. Magyarország a 191 országot felsorakoztató rangsor 55. helyén áll.

A világgazdaság teljesítménye 2026 végére meghaladhatja a 128 ezermilliárd dollárt, ami mintegy 20 ezermilliárd dolláros növekedést jelent 2023-hoz képest. A gazdasági teljesítmény azonban rendkívül egyenlőtlenül oszlik meg a világ országai között. Az Egyesült Államok és Kína együttesen több mint 54 ezermilliárd dollárnyi bruttó hazai terméket állíthat elő az idén.

A Visual Capitalist a Nemzetközi Valutaalap (IMF) 2026. októberi világgazdasági előrejelzései alapján mutatta be, mekkora gazdasági teljesítmény áll az egyes országok mögött. Az elemzés a nominális GDP-t veszi alapul, vagyis az országok által előállított termékek és szolgáltatások piaci árakon, aktuális dollárárfolyamon számított értékét.

Az Egyesült Államok 32 642 milliárd dolláros GDP-vel vezeti a rangsort. Ez a teljes globális gazdasági teljesítmény mintegy negyedét jelenti, így az amerikai gazdaság önmagában is meghatározó szerepet játszik a világkereskedelemben, a pénzügyi piacokon és a technológiai beruházásokban. Kína 21 546 milliárd dolláros gazdasági teljesítménnyel a második helyen áll. A két ország együttes részesedése meghaladja a világ GDP-jének 42 százalékát. A különbség a következő helyezetthez képest is jelentős, hiszen Németország gazdasága az amerikai teljesítménynek még az egyötödét sem éri el.

A harmadik helyezett Németország 5471 milliárd dolláros GDP-vel rendelkezik, Japán pedig 4342 milliárd dollárral a negyedik. A négy legnagyobb gazdaság együttesen megközelítőleg 64 ezermilliárd dolláros teljesítményt érhet el, vagyis a világ gazdasági kibocsátásának nagyjából a felét adhatja.

Az amerikai fölényt a technológiai beruházások is erősítik. A mesterséges intelligencia fejlesztése, az adatközpontok építése, a szerverek iránti kereslet és az ezek működtetéséhez szükséges energetikai infrastruktúra jelentős tőkét mozgat meg. Az amerikai gazdaságot emellett a lakossági fogyasztás, a beruházások és az export is támogatja.

India és Oroszország is a legnagyobb gazdaságok között

Az ötödik helyen az Egyesült Királyság áll 4268 milliárd dolláros GDP-vel, közvetlenül mögötte pedig India következik 4060 milliárd dollárral. India ezzel a világ egyik legnagyobb gazdaságává vált, és egyre jelentősebb szerepet tölt be a globális termelési láncokban, a szolgáltatások piacán és a technológiai ágazatokban.

Franciaország 3554 milliárd dolláros gazdasági teljesítménnyel a hetedik helyet foglalja el. Oroszország 2861 milliárd dollárral a nyolcadik, Olaszország 2702 milliárddal a kilencedik, Brazília pedig 2655 milliárd dollárral a tizedik.

A rangsor jól mutatja, hogy a nagy gazdaságok súlya nem feltétlenül a gyors növekedésből fakad. Az Egyesült Államok a technológiai és pénzügyi szektor, Kína az ipari termelés és az export, India pedig a növekvő belső piac és a szolgáltatások révén erősíti pozícióját.

Kínában ugyanakkor továbbra is komoly problémát jelent az ingatlanpiac gyengélkedése. Az ingatlanfejlesztési beruházások 2026 első kilenc hónapjában több mint 20 százalékkal csökkentek az előző év azonos időszakához képest. A fejlett feldolgozóipar és a technológiai ágazatok növekedése azonban részben ellensúlyozza az ingatlanpiaci visszaesést.

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Magyarország a világ 55. legnagyobb gazdasága

A magyar gazdaság 265,91 milliárd dolláros nominális GDP-vel az 55. helyen áll a Visual Capitalist rangsorában. Ez azt jelenti, hogy Magyarország a világ országainak jelentős részénél nagyobb gazdasági teljesítményt ér el, ugyanakkor a legnagyobb európai gazdaságoktól jelentősen elmarad.

A régiós összehasonlítás különösen érdekes. Lengyelország 1133 milliárd dolláros GDP-vel a 21. helyen áll, Románia 470 milliárd dollárral a 40., Csehország 428 milliárd dollárral a 44., Szlovákia pedig 167 milliárd dollárral a 61. helyet foglalja el. Ausztria gazdasága 617 milliárd dolláros teljesítménnyel a 31. helyre kerülhet. Ez több mint kétszerese a magyar gazdaság dollárban számított méretének.

A különbségek értékelésénél ugyanakkor érdemes figyelembe venni az országok népességét is. A nominális GDP az adott gazdaság teljes méretét mutatja, de önmagában nem árulja el, mennyire gazdagok az állampolgárok, milyen a termelékenység, vagy mekkora a háztartások tényleges vásárlóereje. Ezek megítéléséhez az egy főre jutó GDP, a vásárlóerő-paritáson számított mutatók és a jövedelmi adatok is szükségesek.

A technológia és az export rajzolja át a gazdasági erőviszonyokat

A legnagyobb gazdaságok teljesítményét egyre inkább meghatározza, hogy mennyire képesek kihasználni a technológiai átalakulásból fakadó lehetőségeket. Az Egyesült Államokban a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások új keresletet teremtenek a számítástechnikai eszközök, a szoftverek és az energiaellátás területén.

Kína eközben a fejlett feldolgozóiparra és az exportra támaszkodik. Az országban 2026 első kilenc hónapjában a high-tech feldolgozóipar termelése 14,3 százalékkal emelkedett éves összevetésben. Az ipari robotok és a lítiumion-akkumulátorok gyártása szintén gyorsan bővült.

A két gazdaság közötti verseny ezért nem pusztán arról szól, melyikük állít elő több terméket és szolgáltatást. A tét az is, hogy melyik ország vállalatai határozzák meg a következő évek technológiai fejlődését, és ki tudja megszerezni a legfontosabb piacokat.

A magyar gazdaság számára mindez közvetlen jelentőséggel bír. Az exportorientált iparágak, különösen a járműgyártás, az akkumulátoripar és az elektronikai termelés teljesítményét alapvetően befolyásolja a német gazdaság helyzete, az európai kereslet és a globális technológiai verseny alakulása. A világgazdasági rangsor ezért nemcsak az országok méretéről ad képet, hanem arról is, milyen gazdasági környezetben kell Magyarországnak helytállnia.