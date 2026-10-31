Elárulta Vadon Jani és Miskovits Marci, mennyi pénzt költenek havonta: a legtöbb magyar családnak ez több havi megélhetése

Mennyibe kerül ma egy hónap, ha az ember nem akar lemondani a megszokott életviteléről? Vadon Jani, Kovács Kristóf és Miskovits Marci a podcastjükben beszéltek arról, mennyit költenek havonta, és mire megy el a pénzük. A két ismert médiaszemélyiség kiadásai jól mutatják, milyen összegek gyűlhetnek össze egyetlen hónap alatt, ha a mindennapi megélhetés mellett a szórakozásra, az étkezésre és a kényelmi szolgáltatásokra is rendszeresen költünk.

A beszélgetésben először Miskovits Marci költése került szóba. A műsorvezető nyíltan vállalta, hogy szeret nagy lábon élni, majd elővette a telefonját, hogy megnézze a banki alkalmazásban szereplő adatokat. A végeredmény 2 millió 138 ezer forint lett, ami a társaság többi tagját is meglepte.

Miskovits arról is beszélt, hogy nem szeret boltba járni és főzni sem, ezért rendszeresen rendel magának ételt. Ezt a többiek már-már túlköltekezésként értékelték, ő azonban inkább kényelmi döntésként tekint rá. Saját bevallása szerint a vásárlás egyszerűen felidegesíti, ezért szívesebben választja a házhoz szállítást.

Kovács Kristóf szintén megnyitotta a banki alkalmazását, és nála 1 millió 18 ezer forint jelent meg. Hozzátette, hogy az összegben egy adóátutalás is szerepel, így a teljes kiadás nem kizárólag a mindennapi fogyasztásból adódott össze.

A beszélgetésben Miskovits és Kristóf egymás költési szokásait is megvitatták. Míg Miskovits inkább rendeli az ételt, Kristóf elmondása szerint rendszeresen maga vásárolja meg a zöldségeket, a tonhalat és a gyümölcsöket. Szerinte a kényelmi szempontból történő ételrendelés könnyen felesleges kiadásokhoz vezethet.

Vadon Jani a süteményekre költ rengeteget

Vadon Jani más területen engedékenyebb magával. Saját bevallása szerint a sütemények azok, amelyekre ő és a családja meglepően sok pénzt képes elkölteni. Egy-egy szelet ára 1000 és 2000 forint között mozoghat, ő pedig alkalmanként kettőt-hármat is megeszik, miközben a család többi tagja is szívesen fogyaszt édességet.

Jani elmondta, hogy egyszer összeadta, mennyit költenek erre havonta, és maga is meglepődött a végeredményen. Pontos összeget azonban nem árult el. Szerinte különösen szomorú, hogy ma már egy-egy kisebb öröm, például egy 1700 forintos süteményszelet megvásárlása is olyan kiadásnak számíthat, amelyen sokan elgondolkodnak.

A műsorvezető más területeken viszont igyekszik visszafogni a kiadásait. Nem cserélgeti rendszeresen az autóját, és az új telefonok megjelenése sem ösztönzi vásárlásra. Úgy fogalmazott, hogy a megszokott igényei már régóta kialakultak, és nem érzi szükségét annak, hogy folyamatosan újabb tárgyakat szerezzen be. Vadon Jani arról is beszélt, hogy 19 évesen kezdett dolgozni a Budapesti Tejipari Vállalatnál, és annak idején egy teljes éven keresztül spórolt az első görögországi külföldi útjára. A pénzhez és a munkához való viszonyát részben ezekkel a korai tapasztalatokkal magyarázta.