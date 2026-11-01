Történelmi egyeztetés készül: Trump, Putyin és Zelenszkij is egy asztalhoz ülhet a közelgő csúcstalálkozókon

Már novemberben újra tárgyalóasztalhoz ülhet Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök. Marco Rubio amerikai külügyminiszter az atlantai G20-as külügyminiszteri találkozó szélén Szergej Lavrovval is beszélt arról, hogy a két vezető esetleg az Ázsiai–Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés, vagyis az APEC közelgő kínai csúcstalálkozóján találkozhat. A decemberi miami G20-csúcson pedig Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is helyet kaphat, miután Trump jelezte, hogy szívesen meghívná.

Rubio a szombati sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy nem tartott hivatalos kétoldalú találkozót az orosz külügyminiszterrel, csupán röviden beszéltek. Elmondása szerint a vezetők esetleges APEC-találkozójának lehetőségét vetették fel, a decemberi G20-csúcs kapcsán pedig nem született semmilyen konkrét megállapodás.

Az APEC vezetői csúcstalálkozóját november 18-án és 19-én rendezik a kínai Sencsenben. Trump korábban már jelezte, hogy kész lenne Kínában találkozni orosz és kínai kollégájával, a mostani Rubio–Lavrov-beszélgetés pedig arra utal, hogy a diplomáciai előkészületek is napirenden vannak.

Ez azonban még nem jelenti azt, hogy a két elnök találkozója már biztosan létrejön. Rubio a sajtótájékoztatón kifejezetten úgy fogalmazott, hogy csak a lehetőségről beszéltek, és nem született végleges megállapodás. Az amerikai külügyminiszter azt is elismerte, hogy egyelőre az ukrajnai békéről szóló tárgyalások sem jutottak olyan pontra, amely alapján közeli megállapodást lehetne várni.

Lavrov ezzel szemben kellemesnek nevezte a rövid beszélgetést. Az orosz külügyminiszter szerint a két ország kapcsolatairól, valamint a nemzetközi szervezetekben folytatott együttműködésről is szó esett.

Trump Putyint már meghívta Miamiba, Zelenszkijt is szívesen látná

A decemberi G20-csúcs körül is új fejlemény történt. Az Egyesült Államok már korábban meghívta Putyint a december 14–15-én Miamiban rendezendő vezetői találkozóra. Az orosz elnök részvétele azonban továbbra sem biztos, Marco Rubio október 31-én még azt mondta, nem tudja, hogy Putyin végül elutazik-e az eseményre.

A Fehér Ház előtt újságírók arról kérdezték Trumpot, meghívná-e Zelenszkijt is, miután az orosz elnök már meghívást kapott. Az amerikai elnök röviden válaszolt. Azt mondta, szívesen meghívná az ukrán államfőt, és nincs kifogása a részvétele ellen. Ez egyelőre Trump nyilatkozata, a hivatalos meghívás részletei még nem ismertek.

A két vezető esetleges közös jelenléte különösen érzékeny diplomáciai helyzetet teremthetne. Zelenszkij korábban már jelezte, hogy kész találkozni Putyinnal, ha erre megfelelő nemzetközi fórumon lehetőséget kap. Az ukrán elnök számára ugyanakkor alapvető kérdés, hogy a tárgyalásokon Ukrajna biztonsági érdekei és területi kérdései is érdemben megjelenjenek.

Lavrovval közben tovább éleződött a konfliktus Európával

A lehetséges amerikai–orosz elnöki találkozók előkészítése közben az atlantai G20-as külügyminiszteri tanácskozáson éles szóváltások zajlottak. Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője azzal vádolta Lavrovot, hogy az ukrajnai háborúról valótlanságokat és hamis narratívákat terjesztett, amelyeket az európai politikusok a tárgyaláson visszautasítottak.

A feszültség miatt a hagyományos közös csoportfotó is elmaradt. Több európai képviselő ugyanis nem akart Lavrov mellett fényképezkedni, a szervezők pedig végül inkább törölték a fotózást. A találkozó közös záróközlemény nélkül ért véget, ami szintén jelzi, mennyire nehéz közös álláspontot kialakítani a háború és a nemzetközi biztonság kérdéseiben.

A következő hetekben így két fontos diplomáciai találkozó is közelebb hozhatja egymáshoz vagy éppen ütköztetheti a háborúban érintett felek álláspontját. November közepén az APEC-csúcson merülhet fel Trump és Putyin személyes egyeztetése, decemberben pedig a miami G20-on akár az amerikai, az orosz és az ukrán elnök is egy helyen lehet. Egyelőre azonban egyik találkozó létrejötte sem tekinthető biztosnak.