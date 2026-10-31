Láthatatlan gyilkos tizedeli a magyarokat: irtó egyszerű lenne megelőzni, mégis karba tett kézzel várjuk, míg megtörténik a legrosszabb

A dohányzás világszerte milliók életét rövidíti meg, és a következményei a nemdohányzókat is súlyosan érintik. A globális halálozási kockázatok rangsorát azonban a magas vérnyomás vezeti, amely sokáig észrevétlenül károsíthatja a szervezetet. A nemzetközi adatok megmutatják, mekkora terhet jelentenek a gyakori egészségügyi problémák, és miért múlhat rengeteg élet a megelőzésen, a korai felismerésen és az életkörülmények javításán.

A korai halálozás mögött gyakran hosszú éveken át fennálló kockázatok húzódnak meg. Mire egy súlyos betegség kialakul, a szervezetet érő káros hatások sokszor már évtizedek óta összeadódnak. Az Our World in Data dohányzásról szóló összefoglalója és az oldal által közölt nemzetközi egészségügyi adatok azt mutatják, hogy ezek közül több kockázat is évente milliók halálához járul hozzá.

Milliók halála kapcsolódik a dohányzáshoz

Az amerikai Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) globális betegségteher-vizsgálatának 2023-ra vonatkozó becslése szerint a közvetlen dohányzáshoz 5,81 millió haláleset volt köthető világszerte. A passzív dohányzás külön kockázati tényezőként szerepel az adatok között: ehhez 1,66 millió halálesetet rendeltek a kutatók. A cigarettafüst így azok egészségét is veszélyezteti, akik maguk nem dohányoznak.

A dohányzás következményei messze túlmutatnak a tüdőrákon. Más daganatos betegségek kialakulásához is hozzájárulhat, és növeli a szív- és érrendszeri, valamint a légzőszervi betegségek kockázatát. A halálozási számok mellett ezért azt is figyelembe kell venni, hogy sokan hosszú éveken át élnek a dohányzással összefüggő betegségekkel.

A probléma történelmi léptékben is hatalmas. A becslések szerint a 20. században mintegy 100 millió ember halt meg idő előtt a dohányzás miatt, többségük a mai gazdag országokban. A dohányzással összefüggő egészségügyi teher súlypontja azóta egyre inkább az alacsony és közepes jövedelmű országok felé tolódott.

Közben kedvező változás is zajlik: a dohányzók népességen belüli aránya sok országban csökken. Ez azonban nem jelenti automatikusan azt, hogy a dohányzók száma is kisebb lett. Egy 2023-as adatokat feldolgozó IHME-elemzés szerint világszerte körülbelül 1,1 milliárd, legalább 15 éves ember dohányzott, mintegy 120 millióval több, mint 1990-ben. A népesség növekedése tehát részben ellensúlyozta a dohányzás visszaszorulását.

Ázsiában és Kelet-Európában különösen nagy a teher

A dohányzás egészségügyi következményei nagyon egyenlőtlenül oszlanak meg a világban. A 2023-as összesítésben Kína a legjobban érintett országok közé tartozik: itt az összes haláleset több mint 15 százaléka volt a dohányzásnak tulajdonítható. Délkelet-Ázsia több országában, valamint Európa középső és keleti részén is jelentős ez az arány. Magyarország szintén a számottevő dohányzási teherrel érintett európai országok között szerepel.

A haláleseteken belüli részarány mellett a kutatók azt is vizsgálják, hány dohányzással összefüggő haláleset jut százezer lakosra. Az országok összevetésénél az eltérő korszerkezetet is figyelembe lehet venni, hiszen egy idősebb társadalomban eleve több haláleset történik. Az Our World in Data összefoglalója ezen a téren is Ázsia és Kelet-Európa magas dohányzási terhét emeli ki.

Számos alacsony jövedelmű országban, különösen Afrika egyes részein, kisebb a dohányzásnak tulajdonítható halálozás – ebben szerepet játszik, hogy a dohányzás kevésbé elterjedt. Az alacsonyabb dohányzási teher ugyanakkor önmagában nem jelenti azt, hogy az adott ország lakosságának általános egészségi állapota is kedvezőbb: más betegségek és kockázatok nagyobb súllyal jelenhetnek meg.

A férfiakat jóval nagyobb arányban érinti

A dohányzás elterjedtségében a nemek között is jelentős különbség van. Szinte minden országban a férfiak nagyobb arányban dohányoznak, mint a nők, és Ázsia, illetve Afrika több térségében különösen széles a szakadék. Ez a halálozási adatokban is megmutatkozik.

A 2023-as IHME-elemzés szerint a férfiak összes halálesetének 15,3 százaléka, míg a nőkének 3,1 százaléka volt a dohányzásnak tulajdonítható. A tüdőrákos halálozás is a világ szinte minden országában magasabb a férfiak körében. A dohányzás visszaszorítása ezért különösen nagy egészségnyereséget hozhat azokban a társadalmakban, ahol a férfiak között továbbra is tömeges a cigarettázás.

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Mi lenne, ha betiltanák a dohányzást Magyarországon?

Egyes országok már bizonyos korosztályok számára a dohányzás teljes betiltását tervezik törvényi úton. A döntés értelmében a fiatalabb generációk tagjai soha többé nem gyújthatnak rá az adott országban, nagykorúvá válásuk után se.

De vajon mi történne, ha Magyarországon is felmenő rendszerben betiltanák a dohányzást? Egy korábbi cikkünkben ezzel a gondolattal játszottunk el, kiemelve a lehetséges előnyöket – csökkenő egészségügyi terhek, javuló közegészség, hosszú távon alacsonyabb kiadások – valamint az olyan hátrányokat is, mint a gazdasági kiesés, a munkahelyek elvesztése és a feketepiac fellendülése.

Bár a teljes tiltás radikális megoldás lenne, a szakértők szerint jelenleg Magyarországon nincs napirenden ilyen döntés, és annak bevezetése egyelőre nem tűnik reálisnak.

A dohányzás az egyik leghalálosabb természetes halálozási ok világszerte, de nem az első számú

Mint alább látható, a rangsor élén nem a legismertebb ártalmak állnak: a magas vérnyomás 11 millió halálesettel vezet, a kül- és beltéri légszennyezés együtt 7,9 milliót tesz ki, a dohányzás csak a harmadik. Utánuk az anyagcsere-eredetű kockázatok (magas vércukor, testtömegindex és koleszterinszint) következnek, a lista alján pedig az alapvető életfeltételek hiánya jelenik meg, például a nem biztonságos ivóvíz.

A magas vérnyomás azért is különösen alattomos, mert a WHO szerint 2024-ben 1,4 milliárd 30–79 éves élt vele, 44 százalékuk nem tudott róla, és csak 23 százalékuknál volt megfelelően kontrollált a vérnyomás. A számok ráadásul nem adhatók össze, mert ugyanaz a haláleset több kockázati tényező számlájára is íródhat.

Bár a lista erre külön nem tér ki, Magyarországon a kép jól kiegészíti ezt. A KSH adatai szerint 2024-ben 127,5 ezren haltak meg, közülük 60 305-en keringési betegségben, 31 994-en daganatos megbetegedésben, vagyis a halálesetek közel háromnegyedét ez a két csoport adja. A vérnyomás, a koleszterin és a dohányzás éppen a szív- és érrendszeri betegségek fő kockázatai.

Az Eurostat 2023-as regionális adatai szerint Magyarország nyolc régiójából hatban a halálesetek legalább fele keringési eredetű volt, ezzel az unió legrosszabb helyzetű országai közé tartozunk. A légszennyezés is érzékeny pont: egy 761 európai várost összevető elemzésben Sopron kivételével minden magyar település a szennyezettebb mezőnybe került. A HungaroMet szerint itthon elsősorban a szálló por, a nitrogén-oxidok és nyáron az ózon okoz gondot.

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség alapján egyébként az egész kontinensen baj van, még úgy is, hogy Európa az egyik legtisztább levegőjű kontinens. Európa mérőállomásainak akár ötöde is az uniós határértéknél magasabb légszennyezettséget mutat. A lista élén meglepő módon nem valamelyik ipari nagyváros, hanem Dél-Olaszország néhány kisebb települése áll, ahol a téli fűtési szokások miatt időnként az egészségügyi határérték többszörösét mérik a levegőben. A témát bővebben ebben a cikkben jártuk körül néhány hónapja.