2026. október 31. szombat Farkas
9 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Close up on man Man kioltja a cigarettát a hamutálba leszokás nem dohányzás tüdő egészségügyi problémák
Egészség

Láthatatlan gyilkos tizedeli a magyarokat: irtó egyszerű lenne megelőzni, mégis karba tett kézzel várjuk, míg megtörténik a legrosszabb

Pénzcentrum
2026. október 31. 13:02 6 perc

A dohányzás világszerte milliók életét rövidíti meg, és a következményei a nemdohányzókat is súlyosan érintik. A globális halálozási kockázatok rangsorát azonban a magas vérnyomás vezeti, amely sokáig észrevétlenül károsíthatja a szervezetet. A nemzetközi adatok megmutatják, mekkora terhet jelentenek a gyakori egészségügyi problémák, és miért múlhat rengeteg élet a megelőzésen, a korai felismerésen és az életkörülmények javításán.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A korai halálozás mögött gyakran hosszú éveken át fennálló kockázatok húzódnak meg. Mire egy súlyos betegség kialakul, a szervezetet érő káros hatások sokszor már évtizedek óta összeadódnak. Az Our World in Data dohányzásról szóló összefoglalója és az oldal által közölt nemzetközi egészségügyi adatok azt mutatják, hogy ezek közül több kockázat is évente milliók halálához járul hozzá.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Milliók halála kapcsolódik a dohányzáshoz

Az amerikai Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) globális betegségteher-vizsgálatának 2023-ra vonatkozó becslése szerint a közvetlen dohányzáshoz 5,81 millió haláleset volt köthető világszerte. A passzív dohányzás külön kockázati tényezőként szerepel az adatok között: ehhez 1,66 millió halálesetet rendeltek a kutatók. A cigarettafüst így azok egészségét is veszélyezteti, akik maguk nem dohányoznak.

A dohányzás következményei messze túlmutatnak a tüdőrákon. Más daganatos betegségek kialakulásához is hozzájárulhat, és növeli a szív- és érrendszeri, valamint a légzőszervi betegségek kockázatát. A halálozási számok mellett ezért azt is figyelembe kell venni, hogy sokan hosszú éveken át élnek a dohányzással összefüggő betegségekkel.

A probléma történelmi léptékben is hatalmas. A becslések szerint a 20. században mintegy 100 millió ember halt meg idő előtt a dohányzás miatt, többségük a mai gazdag országokban. A dohányzással összefüggő egészségügyi teher súlypontja azóta egyre inkább az alacsony és közepes jövedelmű országok felé tolódott.

Közben kedvező változás is zajlik: a dohányzók népességen belüli aránya sok országban csökken. Ez azonban nem jelenti automatikusan azt, hogy a dohányzók száma is kisebb lett. Egy 2023-as adatokat feldolgozó IHME-elemzés szerint világszerte körülbelül 1,1 milliárd, legalább 15 éves ember dohányzott, mintegy 120 millióval több, mint 1990-ben. A népesség növekedése tehát részben ellensúlyozta a dohányzás visszaszorulását.

Ázsiában és Kelet-Európában különösen nagy a teher

A dohányzás egészségügyi következményei nagyon egyenlőtlenül oszlanak meg a világban. A 2023-as összesítésben Kína a legjobban érintett országok közé tartozik: itt az összes haláleset több mint 15 százaléka volt a dohányzásnak tulajdonítható. Délkelet-Ázsia több országában, valamint Európa középső és keleti részén is jelentős ez az arány. Magyarország szintén a számottevő dohányzási teherrel érintett európai országok között szerepel.

A haláleseteken belüli részarány mellett a kutatók azt is vizsgálják, hány dohányzással összefüggő haláleset jut százezer lakosra. Az országok összevetésénél az eltérő korszerkezetet is figyelembe lehet venni, hiszen egy idősebb társadalomban eleve több haláleset történik. Az Our World in Data összefoglalója ezen a téren is Ázsia és Kelet-Európa magas dohányzási terhét emeli ki.

Számos alacsony jövedelmű országban, különösen Afrika egyes részein, kisebb a dohányzásnak tulajdonítható halálozás – ebben szerepet játszik, hogy a dohányzás kevésbé elterjedt. Az alacsonyabb dohányzási teher ugyanakkor önmagában nem jelenti azt, hogy az adott ország lakosságának általános egészségi állapota is kedvezőbb: más betegségek és kockázatok nagyobb súllyal jelenhetnek meg.

Fájó drágulás jöhet a magyar trafikokban: hamarosan valósággá válhat a háromezer forintos cigaretta
EZ IS ÉRDEKELHET
Fájó drágulás jöhet a magyar trafikokban: hamarosan valósággá válhat a háromezer forintos cigaretta
Az elmúlt években a kiskereskedelemben számos termék drasztikus drágulását tapasztalhatták a vásárlók.

A férfiakat jóval nagyobb arányban érinti

A dohányzás elterjedtségében a nemek között is jelentős különbség van. Szinte minden országban a férfiak nagyobb arányban dohányoznak, mint a nők, és Ázsia, illetve Afrika több térségében különösen széles a szakadék. Ez a halálozási adatokban is megmutatkozik.

A 2023-as IHME-elemzés szerint a férfiak összes halálesetének 15,3 százaléka, míg a nőkének 3,1 százaléka volt a dohányzásnak tulajdonítható. A tüdőrákos halálozás is a világ szinte minden országában magasabb a férfiak körében. A dohányzás visszaszorítása ezért különösen nagy egészségnyereséget hozhat azokban a társadalmakban, ahol a férfiak között továbbra is tömeges a cigarettázás. 

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Mi lenne, ha betiltanák a dohányzást Magyarországon?

Egyes országok már bizonyos korosztályok számára a dohányzás teljes betiltását tervezik törvényi úton. A döntés értelmében a fiatalabb generációk tagjai soha többé nem gyújthatnak rá az adott országban, nagykorúvá válásuk után se.

De vajon mi történne, ha Magyarországon is felmenő rendszerben betiltanák a dohányzást? Egy korábbi cikkünkben ezzel a gondolattal játszottunk el, kiemelve a lehetséges előnyöket – csökkenő egészségügyi terhek, javuló közegészség, hosszú távon alacsonyabb kiadások – valamint az olyan hátrányokat is, mint a gazdasági kiesés, a munkahelyek elvesztése és a feketepiac fellendülése.

Bár a teljes tiltás radikális megoldás lenne, a szakértők szerint jelenleg Magyarországon nincs napirenden ilyen döntés, és annak bevezetése egyelőre nem tűnik reálisnak.

A dohányzás az egyik leghalálosabb természetes halálozási ok világszerte, de nem az első számú

Mint alább látható, a rangsor élén nem a legismertebb ártalmak állnak: a magas vérnyomás 11 millió halálesettel vezet, a kül- és beltéri légszennyezés együtt 7,9 milliót tesz ki, a dohányzás csak a harmadik. Utánuk az anyagcsere-eredetű kockázatok (magas vércukor, testtömegindex és koleszterinszint) következnek, a lista alján pedig az alapvető életfeltételek hiánya jelenik meg, például a nem biztonságos ivóvíz.

A magas vérnyomás azért is különösen alattomos, mert a WHO szerint 2024-ben 1,4 milliárd 30–79 éves élt vele, 44 százalékuk nem tudott róla, és csak 23 százalékuknál volt megfelelően kontrollált a vérnyomás. A számok ráadásul nem adhatók össze, mert ugyanaz a haláleset több kockázati tényező számlájára is íródhat.

Bár a lista erre külön nem tér ki, Magyarországon a kép jól kiegészíti ezt. A KSH adatai szerint 2024-ben 127,5 ezren haltak meg, közülük 60 305-en keringési betegségben, 31 994-en daganatos megbetegedésben, vagyis a halálesetek közel háromnegyedét ez a két csoport adja. A vérnyomás, a koleszterin és a dohányzás éppen a szív- és érrendszeri betegségek fő kockázatai.

Az Eurostat 2023-as regionális adatai szerint Magyarország nyolc régiójából hatban a halálesetek legalább fele keringési eredetű volt, ezzel az unió legrosszabb helyzetű országai közé tartozunk. A légszennyezés is érzékeny pont: egy 761 európai várost összevető elemzésben Sopron kivételével minden magyar település a szennyezettebb mezőnybe került. A HungaroMet szerint itthon elsősorban a szálló por, a nitrogén-oxidok és nyáron az ózon okoz gondot.

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség alapján egyébként az egész kontinensen baj van, még úgy is, hogy Európa az egyik legtisztább levegőjű kontinens. Európa mérőállomásainak akár ötöde is az uniós határértéknél magasabb légszennyezettséget mutat. A lista élén meglepő módon nem valamelyik ipari nagyváros, hanem Dél-Olaszország néhány kisebb települése áll, ahol a téli fűtési szokások miatt időnként az egészségügyi határérték többszörösét mérik a levegőben. A témát bővebben ebben a cikkben jártuk körül néhány hónapja. 
Címlapkép: Getty Images
#egészség #magyarország #dohányzás #kutatás #betegség #rák #statisztika #halálozás #szívbetegség #légszennyezés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:02
12:27
11:56
11:31
11:15
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 30. 19:04 Megroppantak a techóriások: brutális eladási hullám söpört végig a tőzsdéken
október 30. 13:45 Hidegzuhanyként érkezett a magyar GDP-adat: meglepő mozgásba kezdett a forint
október 30. 10:45 Ütik a tőzsdéket: esik az OTP, óriási kriptorablás és amerikai tech-zuhanás rázza meg a piacokat
október 29. 17:47 Vérfürdő a technológiai szektorban: brutális zuhanás a Wall Streeten, de a magyar tőzsde mégis kilőtt
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 31.
Tömeges boltbezárási hullám söpör végig Magyarországon: egyre több kis üzlet vérzik el, a nagy láncok is szenvednek
2026. október 30.
Sokkoló, ami a magyar munkahelyeken történik: elképesztő, mit tesznek meg egyes főnökök a dolgozóikkal
2026. október 31.
Adósrabszolgaság vagy esély a saját otthonra? Elmondhatod, mit gondolsz a hitelekről
2026. október 30.
Európa legjobb hotelei közé választották a W Budapestet: a Drechsler-palota újra felkerült a kontinens luxustérképére
2026. október 30.
Szomorú, mit művelt a nyár a magyar paprikával: ennyit kérnek most egy kiló kézműves őrleményért, nem lesz olcsó a karácsonyi halászlé
NAPTÁR
Tovább
2026. október 31. szombat
Farkas
44. hét
Október 31.
A Reformáció emléknapja
Október 31.
Őszirózsás forradalom
Október 31.
Halloween
Október 31.
Samhain
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Havi 12 400 forint, és nincs választás: közölte a NAV, mennyit kell fizetniük az érintetteknek januártól
2
3 hete
Kitálalt a NEAK főigazgatója: Nem tudjuk, mikor omlik össze a rendszer
3
4 hete
Megdőlt a nagy őszi D-vitamin tévhit: ezt jobb, ha tudod a méregdrága patikai pirulákról
4
2 hete
Működik a legális patikatrükk: így veszik töredékáron a méregdrága gyógyszereket az élelmes magyarok
5
2 hete
Súlyos krízis előtt áll az ország: milliónyi magyar ássa a saját sírját, és még a gatyájuk is rámegy
PÉNZÜGYI KISOKOS
Jegyzés
A befektetőnek, az értékpapír megvásárlására irányuló, feltétlen és visszavonhatatlan nyilatkozata, amellyel kötelezettséget vállal az ellenszolgáltatás teljesítésére is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 31. 11:15
412 ezer forintos támogatásról döntött a Tisza-kormány: 2027-től jár azoknak a megtakarítóknak, akik maximálisan kihasználják
Pénzcentrum  |  2026. október 31. 11:01
170 milliárd forintos üzlet jött létre: teljesen átalakulhat Budapest és az agglomeráció közlekedése
Agrárszektor  |  2026. október 31. 12:34
Valami furcsa történhet itt a zöldségekkel: erről tudnia kell a vásárlóknak