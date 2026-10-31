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Az összes magyar horgászt és vadászt érinti a legújabb uniós intézkedés: egy lépéssel közelebb az ólomból készült termékek betiltása
Évtizedes természetvédelmi küzdelem után jelentős lépést tett az Európai Unió az ólomszennyezés visszaszorításáért. Az Európai Parlament októberben elutasította azokat az indítványokat, amelyek megakadályozták volna az ólomsörét használatának uniós korlátozását. A tervezett szabályozás hét év átmeneti időszak után a vadászatban és a sportlövészetben is visszaszorítaná a mérgező lőszer használatát, nem csupán a vizes élőhelyeken. A golyós lőszerek egyelőre kimaradnak a tiltásból, a természetvédők szerint azonban így is több mint 135 millió madár kerülhet biztonságosabb helyzetbe.
Újabb fontos lépés történt az ólomszennyezés visszaszorításában Európában. Az Európai Parlament október 8-án elutasította azokat a kifogásokat, amelyek megakadályozhatták volna az ólomsörét használatának uniós korlátozását. Ezzel lezárult az egyik legfontosabb parlamenti akadály, így a szabályozás a végleges elfogadás felé haladhat.
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) tájékoztatása szerint az új rendelkezés hét év átmeneti időszakot biztosítana a vadászoknak és a sportlövőknek, hogy áttérjenek a nem mérgező alternatívákra. A korlátozás nemcsak a vizes élőhelyekre, hanem a természetes környezet más területeire is kiterjedne.
Az Európai Parlament két, az ólomsörét korlátozását ellenző indítványról szavazott. Az egyik az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR), a másik a Patrióták Európáért (PfE) képviselőcsoporttól érkezett. A plenáris szavazáson mindkettőt elutasították. Az egyik indítvány 166 igen, 346 nem és 21 tartózkodó szavazatot kapott, a másik 193 igen, 333 nem és 22 tartózkodó mellett bukott el.
Évente több tízezer tonna ólom kerül a természetbe
Az ólom rendkívül mérgező nehézfém, amelynek káros hatásai már évtizedek óta ismertek. Bár a benzintől, a festékektől és számos más felhasználási területtől már korábban kiszorították, a vadászatban, a sportlövészetben és a horgászatban továbbra is jelentős mennyiség kerülhet belőle a környezetbe.
Az MME a BirdLife nemzetközi természetvédelmi szervezet adataira hivatkozva arról számolt be, hogy az Európai Unió területén évente több mint 44 ezer tonna ólom szennyezi a természetet a különböző szabadidős tevékenységek következtében. Az ólomsörét a lőszerekből származó szennyezés egyik legjelentősebb forrása.
Egyetlen sörétes lövés során akár több száz apró ólomszem is szétszóródhat. Ezek a talajba, erdőkbe, mezőgazdasági területekre, tavakba és folyókba kerülhetnek, ahonnan rendkívül nehéz eltávolítani őket.
A madarak különösen veszélyeztetettek. Számos faj apró kavicsokat nyel le, hogy azok segítsék a táplálék megőrlését a zúzógyomrában. Az ólomsörét apró szemcséit azonban könnyen összetéveszthetik ezekkel a kavicsokkal, így a mérgező anyag a táplálékláncba is bekerülhet.
Az MME szerint az ólomszennyezés legalább 92 madárfajt veszélyeztet, és évente hozzávetőleg egymillió madár pusztulását okozhatja Európában. A BirdLife becslése alapján az új korlátozás akár 135 millió, ólommérgezésnek kitett madár és egymillió, a szennyezés szempontjából veszélyeztetett gyermek számára jelenthet nagyobb védelmet.
Hét évük lesz a vadászoknak és a sportlövőknek az átállásra
A tervezett uniós szabályozás egyik legfontosabb eleme a hét évben meghatározott átmeneti időszak. Ezalatt a vadászoknak és a sportlövőknek fokozatosan át kell állniuk az ólommentes lőszerekre, amelyek között acél-, bizmut- és volfrámtartalmú alternatívák is találhatók.
A korlátozás kiterjedne a vizes élőhelyeken kívüli vadászatra és a szabadtéri sportlövészetre is. A pontos alkalmazást ugyanakkor egyes különleges használati esetekre vonatkozó kivételek is árnyalhatják, például bizonyos szabályozott sportlövészeti helyszíneken.
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A szabályozás fontos korlátja, hogy egyelőre kizárólag az ólomsörétet érinti. Az ólomtartalmú golyós lőszerek, illetve más lövedéktípusok kikerültek a véglegesített javaslatból. Ez a vadászati és természetvédelmi szervezetek közötti egyeztetések egyik fontos eredménye volt.
A vadászati érdekképviseletek európai szövetsége, a FACE szerint az eredeti, hároméves átmeneti időszakot hét évre hosszabbították meg, és a golyós lőszerekre vonatkozó korlátozást is kivették a tervezetből. A szervezet úgy látja, a hosszabb felkészülési idő lehetővé teszi, hogy a vadászok és a lőszergyártók megfelelő alternatívákat dolgozzanak ki, illetve vezessenek be.
Magyarországon már van ólomsörét-tilalom, most tovább szigorodhatnak a szabályok
Magyarországon a vizes élőhelyeken és azok környezetében már korábban megtiltották az ólomsörét használatát. Az erről szóló uniós szabályozást 2021-ben fogadták el, a korlátozás pedig 2023. február 15-én vált alkalmazandóvá a tagállamokban. A mostani intézkedés ezt a védelmet terjesztené ki a természetes környezet más részeire is. Így a jövőben nemcsak a tavak, folyók és mocsarak élővilága részesülhet nagyobb védelemben, hanem a mezőgazdasági területeken és az erdőkben élő fajok is.
A döntés különösen a ragadozómadarak számára lehet jelentős. A sasok, keselyűk és kányák ugyanis az elejtett állatok maradványaiból is táplálkozhatnak, így az ólmot tartalmazó lőszermaradványok közvetlenül veszélyeztethetik őket. A várhatóan kedvezményezett fajok között szerepel a rétisas, a szirti sas, a vörös kánya, az egerészölyv, a holló, a bütykös hattyú, a tőkés réce és a fogoly. A barna medve is érintett lehet, mivel a vadászok által a terepen hagyott, ólmot tartalmazó állati belsőségek elfogyasztásával szintén mérgezést szenvedhet.
Nem áll meg itt az ólommentesítés
Az ólomsörét korlátozásának ügye több mint három évtizedes természetvédelmi kampány eredménye. A BirdLife és európai partnerei tudományos kutatásokkal, szakpolitikai egyeztetésekkel és lakossági kampányokkal igyekeztek elérni az uniós szabályozás szigorítását. A #BanLeadNow kezdeményezéshez több mint 60 ezer ember csatlakozott petícióaláírással.
Az MME szerint a mostani eredmény fontos előrelépés, de a természetvédelmi munka nem ért véget. A BirdLife azt szeretné elérni, hogy a jövőben a golyós lőszerekre is terjedjen ki a korlátozás, hiszen ezekből is jelentős mennyiségű ólom kerülhet a környezetbe.
Marion Bessol, a BirdLife Europe természetvédelmi szakpolitikai munkatársa szerint az ólom már évtizedek óta ismert veszélyt jelent a madarakra és az emberekre, ezért a mostani döntés fontos eredmény azok számára, akik hosszú ideje dolgoznak a szennyezés visszaszorításán.
A jogi folyamat ugyanakkor még nem zárult le teljesen. Az Európai Parlament és a Tanács vizsgálati időszaka ellenállás nélkül lezárult, de a Bizottság formális elfogadása és a rendelet uniós Hivatalos Lapban történő közzététele még szükséges. A hét évre tervezett átállási időszak kezdete és a részletes alkalmazási szabályok a végleges jogi szöveg megjelenése után lesznek pontosan meghatározhatók.
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