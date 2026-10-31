2026. október 31. szombat Farkas
12 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Tata, 2025. november 29.Vadludak a tatai Öreg-tó felett a 25. Vadlúd Sokadalom helyszínén 2025. november 29-én. A tavon november végére általában 40-50 ezer madár éjszakázik, többségük nagy lilik és nyári lúd, de a távcsöves megfig
Szórakozás

Az összes magyar horgászt és vadászt érinti a legújabb uniós intézkedés: egy lépéssel közelebb az ólomból készült termékek betiltása

Pénzcentrum
2026. október 31. 14:22 5 perc

Évtizedes természetvédelmi küzdelem után jelentős lépést tett az Európai Unió az ólomszennyezés visszaszorításáért. Az Európai Parlament októberben elutasította azokat az indítványokat, amelyek megakadályozták volna az ólomsörét használatának uniós korlátozását. A tervezett szabályozás hét év átmeneti időszak után a vadászatban és a sportlövészetben is visszaszorítaná a mérgező lőszer használatát, nem csupán a vizes élőhelyeken. A golyós lőszerek egyelőre kimaradnak a tiltásból, a természetvédők szerint azonban így is több mint 135 millió madár kerülhet biztonságosabb helyzetbe.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Újabb fontos lépés történt az ólomszennyezés visszaszorításában Európában. Az Európai Parlament október 8-án elutasította azokat a kifogásokat, amelyek megakadályozhatták volna az ólomsörét használatának uniós korlátozását. Ezzel lezárult az egyik legfontosabb parlamenti akadály, így a szabályozás a végleges elfogadás felé haladhat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) tájékoztatása szerint az új rendelkezés hét év átmeneti időszakot biztosítana a vadászoknak és a sportlövőknek, hogy áttérjenek a nem mérgező alternatívákra. A korlátozás nemcsak a vizes élőhelyekre, hanem a természetes környezet más területeire is kiterjedne.

Az Európai Parlament két, az ólomsörét korlátozását ellenző indítványról szavazott. Az egyik az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR), a másik a Patrióták Európáért (PfE) képviselőcsoporttól érkezett. A plenáris szavazáson mindkettőt elutasították. Az egyik indítvány 166 igen, 346 nem és 21 tartózkodó szavazatot kapott, a másik 193 igen, 333 nem és 22 tartózkodó mellett bukott el. 

Évente több tízezer tonna ólom kerül a természetbe

Az ólom rendkívül mérgező nehézfém, amelynek káros hatásai már évtizedek óta ismertek. Bár a benzintől, a festékektől és számos más felhasználási területtől már korábban kiszorították, a vadászatban, a sportlövészetben és a horgászatban továbbra is jelentős mennyiség kerülhet belőle a környezetbe.

Az MME a BirdLife nemzetközi természetvédelmi szervezet adataira hivatkozva arról számolt be, hogy az Európai Unió területén évente több mint 44 ezer tonna ólom szennyezi a természetet a különböző szabadidős tevékenységek következtében. Az ólomsörét a lőszerekből származó szennyezés egyik legjelentősebb forrása.

Egyetlen sörétes lövés során akár több száz apró ólomszem is szétszóródhat. Ezek a talajba, erdőkbe, mezőgazdasági területekre, tavakba és folyókba kerülhetnek, ahonnan rendkívül nehéz eltávolítani őket.

A madarak különösen veszélyeztetettek. Számos faj apró kavicsokat nyel le, hogy azok segítsék a táplálék megőrlését a zúzógyomrában. Az ólomsörét apró szemcséit azonban könnyen összetéveszthetik ezekkel a kavicsokkal, így a mérgező anyag a táplálékláncba is bekerülhet.

Az MME szerint az ólomszennyezés legalább 92 madárfajt veszélyeztet, és évente hozzávetőleg egymillió madár pusztulását okozhatja Európában. A BirdLife becslése alapján az új korlátozás akár 135 millió, ólommérgezésnek kitett madár és egymillió, a szennyezés szempontjából veszélyeztetett gyermek számára jelenthet nagyobb védelmet. 

Hét évük lesz a vadászoknak és a sportlövőknek az átállásra

A tervezett uniós szabályozás egyik legfontosabb eleme a hét évben meghatározott átmeneti időszak. Ezalatt a vadászoknak és a sportlövőknek fokozatosan át kell állniuk az ólommentes lőszerekre, amelyek között acél-, bizmut- és volfrámtartalmú alternatívák is találhatók.

A korlátozás kiterjedne a vizes élőhelyeken kívüli vadászatra és a szabadtéri sportlövészetre is. A pontos alkalmazást ugyanakkor egyes különleges használati esetekre vonatkozó kivételek is árnyalhatják, például bizonyos szabályozott sportlövészeti helyszíneken.

JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A szabályozás fontos korlátja, hogy egyelőre kizárólag az ólomsörétet érinti. Az ólomtartalmú golyós lőszerek, illetve más lövedéktípusok kikerültek a véglegesített javaslatból. Ez a vadászati és természetvédelmi szervezetek közötti egyeztetések egyik fontos eredménye volt.

A vadászati érdekképviseletek európai szövetsége, a FACE szerint az eredeti, hároméves átmeneti időszakot hét évre hosszabbították meg, és a golyós lőszerekre vonatkozó korlátozást is kivették a tervezetből. A szervezet úgy látja, a hosszabb felkészülési idő lehetővé teszi, hogy a vadászok és a lőszergyártók megfelelő alternatívákat dolgozzanak ki, illetve vezessenek be. 

Magyarországon már van ólomsörét-tilalom, most tovább szigorodhatnak a szabályok

Magyarországon a vizes élőhelyeken és azok környezetében már korábban megtiltották az ólomsörét használatát. Az erről szóló uniós szabályozást 2021-ben fogadták el, a korlátozás pedig 2023. február 15-én vált alkalmazandóvá a tagállamokban. A mostani intézkedés ezt a védelmet terjesztené ki a természetes környezet más részeire is. Így a jövőben nemcsak a tavak, folyók és mocsarak élővilága részesülhet nagyobb védelemben, hanem a mezőgazdasági területeken és az erdőkben élő fajok is.

A döntés különösen a ragadozómadarak számára lehet jelentős. A sasok, keselyűk és kányák ugyanis az elejtett állatok maradványaiból is táplálkozhatnak, így az ólmot tartalmazó lőszermaradványok közvetlenül veszélyeztethetik őket. A várhatóan kedvezményezett fajok között szerepel a rétisas, a szirti sas, a vörös kánya, az egerészölyv, a holló, a bütykös hattyú, a tőkés réce és a fogoly. A barna medve is érintett lehet, mivel a vadászok által a terepen hagyott, ólmot tartalmazó állati belsőségek elfogyasztásával szintén mérgezést szenvedhet.

Nem áll meg itt az ólommentesítés

Az ólomsörét korlátozásának ügye több mint három évtizedes természetvédelmi kampány eredménye. A BirdLife és európai partnerei tudományos kutatásokkal, szakpolitikai egyeztetésekkel és lakossági kampányokkal igyekeztek elérni az uniós szabályozás szigorítását. A #BanLeadNow kezdeményezéshez több mint 60 ezer ember csatlakozott petícióaláírással.

Az MME szerint a mostani eredmény fontos előrelépés, de a természetvédelmi munka nem ért véget. A BirdLife azt szeretné elérni, hogy a jövőben a golyós lőszerekre is terjedjen ki a korlátozás, hiszen ezekből is jelentős mennyiségű ólom kerülhet a környezetbe.

Marion Bessol, a BirdLife Europe természetvédelmi szakpolitikai munkatársa szerint az ólom már évtizedek óta ismert veszélyt jelent a madarakra és az emberekre, ezért a mostani döntés fontos eredmény azok számára, akik hosszú ideje dolgoznak a szennyezés visszaszorításán.

A jogi folyamat ugyanakkor még nem zárult le teljesen. Az Európai Parlament és a Tanács vizsgálati időszaka ellenállás nélkül lezárult, de a Bizottság formális elfogadása és a rendelet uniós Hivatalos Lapban történő közzététele még szükséges. A hét évre tervezett átállási időszak kezdete és a részletes alkalmazási szabályok a végleges jogi szöveg megjelenése után lesznek pontosan meghatározhatók. 
Címlapkép: Getty Images
#európai parlament #európai unió #horgászat #szabályozás #vadászat #környezetvédelem #szórakozás #környezetszennyezés #tiltás #természetvédelem #madarak

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:44
15:31
14:57
14:22
13:39
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 30. 19:04 Megroppantak a techóriások: brutális eladási hullám söpört végig a tőzsdéken
október 30. 13:45 Hidegzuhanyként érkezett a magyar GDP-adat: meglepő mozgásba kezdett a forint
október 30. 10:45 Ütik a tőzsdéket: esik az OTP, óriási kriptorablás és amerikai tech-zuhanás rázza meg a piacokat
október 29. 17:47 Vérfürdő a technológiai szektorban: brutális zuhanás a Wall Streeten, de a magyar tőzsde mégis kilőtt
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 31.
Tömeges boltbezárási hullám söpör végig Magyarországon: egyre több kis üzlet vérzik el, a nagy láncok is szenvednek
2026. október 30.
Sokkoló, ami a magyar munkahelyeken történik: elképesztő, mit tesznek meg egyes főnökök a dolgozóikkal
2026. október 31.
Láthatatlan gyilkos tizedeli a magyarokat: irtó egyszerű lenne megelőzni, mégis karba tett kézzel várjuk, míg megtörténik a legrosszabb
2026. október 31.
Adósrabszolgaság vagy esély a saját otthonra? Elmondhatod, mit gondolsz a hitelekről
2026. október 30.
Európa legjobb hotelei közé választották a W Budapestet: a Drechsler-palota újra felkerült a kontinens luxustérképére
NAPTÁR
Tovább
2026. október 31. szombat
Farkas
44. hét
Október 31.
A Reformáció emléknapja
Október 31.
Őszirózsás forradalom
Október 31.
Halloween
Október 31.
Samhain
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Ezen a budai településen él ma az Edda frontembere, Pataky Attila: elképesztő luxus és fényűzés az otthona
2
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 41. játékhéten
3
6 napja
Elbukhatja 5,19 miliárdját az Ötöslottó új nyertese: ketyeg az óra, még messze nem dőlhet hátra
4
7 napja
Rendkívüli! Megszólalt a Szerencsejáték Zrt. az Ötöslottó újdonsült milliárdosáról
5
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 40. játékhéten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Rendelkezésre tartási jutalék
a bankok általában az igénybe nem vett hitel után számítják fel, napi meghatározással, egyfajta kamatként, ami kevesebb a hitelkamatnál, de lényegében a bank ezzel a jutalékkal akkor is beszed valamennyi jövedelmet a számlatulajdonostól, ha az nem használja a hitelkeretét.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 31. 15:31
Európa legszebb karácsonyi vására november 13-án nyit Budapesten: itt az Advent Bazilika és a Vörösmarty téri vásár nyitvatartása
Pénzcentrum  |  2026. október 31. 13:02
Láthatatlan gyilkos tizedeli a magyarokat: irtó egyszerű lenne megelőzni, mégis karba tett kézzel várjuk, míg megtörténik a legrosszabb
Agrárszektor  |  2026. október 31. 14:04
Búcsúzhatunk ettől az ételtől? Eltűnhet a magyarok egyik kedvence