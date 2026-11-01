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2025. június 27: Los Angeles, Kalifornia, Egyesült Államok - A képen a Los Angeles Memorial Coliseum látható Dél-Kaliforniában. A stadion 1932-ben és 1984-ben adott otthont a nyári olimpiai játékoknak. A tervek szerint 2028-ban harmads
Sport

A Star Wars-filmek legendás producere kapott kulcsszerepet a 2028-as amerikai olimpián

Pénzcentrum
2026. november 1. 09:16 3 perc

Kathleen Kennedy filmproducert bízták meg a 2028-as Los Angeles-i olimpiai és paralimpiai játékok nyitó- és záróünnepségeinek felügyeletével, valamint a tartalomgyártás irányításával. A szervezők célja, hogy a veterán filmes szakember révén mind a négy kiemelt eseménybe jellegzetesen hollywoodi stílust vigyenek. Kennedy a posztot Peter Rice-tól veszi át, aki nemrég a Netflix tartalomigazgatója lett, és új megbízatása miatt felmerült a kérdés, hogy képes lenne-e a két szerepkört párhuzamosan ellátni. Rice vezető producerként továbbra is részt vesz a munkában, miközben az előkészületek a tervezési szakaszból a tényleges gyártás és a színpadra állítás fázisába lépnek - írta az Inside The Games.

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A kinevezés jól mutatja a szervezőbizottság (LA28) azon törekvését, hogy a város kultúráját a több milliárd fősre becsült globális közönség igényeire szabva mutassa be. Casey Wasserman, az LA28 elnöke méltatta a producer történetmesélői tehetségét, amellyel szerinte kiválóan meg tudja majd idézni Hollywood varázsát. A bejelentéssel egy időben leplezték le a játékok hivatalos szlogenjét is, a „Stars Align" (Együtt állnak a csillagok) jelmondat Los Angeles szórakoztatóipari központi szerepére utal.

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Kennedy több mint négy évtizedes szakmai tapasztalattal vág bele a feladatba. Pályafutása elején Steven Spielberg „E. T., a földönkívüli "című filmjén dolgozott, majd a rendezővel, valamint saját férjével és alkotótársával, Frank Marshall-lal közösen megalapította az Amblin Entertainmentet. Olyan klasszikusok fűződnek a nevéhez, mint a Vissza a jövőbe, a Jurassic Park és a Schindler listája* később pedig a Kennedy/Marshall Company égisze alatt a Hatodik érzék, a Vágta és a Lincoln. A házaspár munkásságát 2018-ban az Amerikai Filmakadémia Irving G. Thalberg-emlékdíjával ismerték el.

A producer neve szorosan összefonódott a Star Wars-univerzummal is. Amikor George Lucas 2012-ben eladta a Lucasfilmet a Disney-nek, őt választotta a stúdió élére. Kennedy idén, 2026-ban köszönt le az elnöki posztról, miután olyan mozifilmekkel vezette új korszakba a történetfolyamot, mint Az ébredő Erő és a Zsivány Egyes a streamingplatformokon pedig A mandalóri*és az Andor című sorozatokkal. Pályafutása során több mint hetven játékfilm elkészítésében vett részt, amelyek összesen 120 Oscar-jelölést és 25 díjat gyűjtöttek be.

Az olimpiai megbízatás személyes jelentőséggel is bír számára, hiszen férjével az 1984-es Los Angeles-i játékok óta szinte minden olimpiára ellátogattak. Új szerepkörében egy már felállt stábhoz csatlakozik, amelynek tagja Ben Winston vezető producer és kreatív igazgató, valamint a korábbi ötkarikás ünnepségeken komoly tapasztalatot szerzett Scott Givens is. A négy ceremónia lebonyolítását a Fulwell Entertainment és a FiveCurrents összefogásával létrejött új szervezet, a FulFive is támogatja.

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Bár az események központja Los Angeles lesz, a versenyszámok egy részét az Egyesült Államok más területein, például Oklahoma Cityben, illetve hat további, a labdarúgó-mérkőzéseknek otthont adó városban rendezik. Maguk az ünnepségek 2028. július 14-én kezdődnek az olimpiai megnyitóval, amelynek különlegessége, hogy két helyszínen, a Los Angeles Memorial Coliseumban és az inglewoodi SoFi Stadionban zajlik majd. Az olimpia július 30-i záróünnepségét a Coliseumban tartják, míg a város történetének első paralimpiája augusztus 15-én a SoFi Stadionban nyílik meg, és augusztus 27-én ismét a történelmi Coliseumban ér véget.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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