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Szórakozás

Óriási a baj, minden koncertjét lefújta Kis Grofó: súlyos egészségügyi probléma áll a háttérben

Pénzcentrum
2026. június 18. 10:25

Kis Grófo váratlan bejelentéssel fordult rajongóihoz: egészségügyi problémák miatt az összes nyári fellépését lemondta, és orvosai tanácsára kezelést, valamint teljes pihenést vállal. A zenész szerint nehéz döntés volt félretenni a közönség szolgálatát, de hangsúlyozta, hogy az egészség mindennél fontosabb. Azt ígéri, szeptembertől új erővel és kibővített zenekarral tér vissza, és arra kéri követőit, hogy ne gúnyolódjanak a helyzetén.

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Kis Grófo Facebook posztban tudatta rajongóival és a szervezőkkel, hogy egészségügyi okok miatt kénytelen volt lemondani minden nyárra tervezett fellépését. Mint írta, az utóbbi időben olyan problémával küzd, amely egyre inkább megnehezítette a színpadi munkát, és bár sokáig bizonytalan volt, végül orvosai tanácsára a gyógyulást helyezte előtérbe.

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A zenész szerint egy előadónak mindig rendkívül nehéz félretennie a közönség iránti elkötelezettségét, de most eljött az a pont, amikor már nem folytathatta tovább a fellépéseket. A szükséges kezelések mellett a megfelelő mennyiségű és minőségű pihenés is elengedhetetlen lesz számára.

Kis Grófo ugyanakkor biztató hírt is megosztott: szeptembertől újra színpadra áll, ráadásul még erősebben, kibővített zenekari felállással és új dalokkal készül visszatérni. A nyárra tervezett találkozások elmaradása miatt elnézést kért, de hangsúlyozta, hogy az egészség mindennél előrébb való.

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Címlapkép: Getty Images
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