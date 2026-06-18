Kihúzták a Skandináv lottó 2026/25. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitték-e ezen a héten a főnyereményt.
Óriási a baj, minden koncertjét lefújta Kis Grofó: súlyos egészségügyi probléma áll a háttérben
Kis Grófo váratlan bejelentéssel fordult rajongóihoz: egészségügyi problémák miatt az összes nyári fellépését lemondta, és orvosai tanácsára kezelést, valamint teljes pihenést vállal. A zenész szerint nehéz döntés volt félretenni a közönség szolgálatát, de hangsúlyozta, hogy az egészség mindennél fontosabb. Azt ígéri, szeptembertől új erővel és kibővített zenekarral tér vissza, és arra kéri követőit, hogy ne gúnyolódjanak a helyzetén.
Kis Grófo Facebook posztban tudatta rajongóival és a szervezőkkel, hogy egészségügyi okok miatt kénytelen volt lemondani minden nyárra tervezett fellépését. Mint írta, az utóbbi időben olyan problémával küzd, amely egyre inkább megnehezítette a színpadi munkát, és bár sokáig bizonytalan volt, végül orvosai tanácsára a gyógyulást helyezte előtérbe.
A zenész szerint egy előadónak mindig rendkívül nehéz félretennie a közönség iránti elkötelezettségét, de most eljött az a pont, amikor már nem folytathatta tovább a fellépéseket. A szükséges kezelések mellett a megfelelő mennyiségű és minőségű pihenés is elengedhetetlen lesz számára.
Kis Grófo ugyanakkor biztató hírt is megosztott: szeptembertől újra színpadra áll, ráadásul még erősebben, kibővített zenekari felállással és új dalokkal készül visszatérni. A nyárra tervezett találkozások elmaradása miatt elnézést kért, de hangsúlyozta, hogy az egészség mindennél előrébb való.
A szervezők szerint a költségek elszálltak, a jegyeladások pedig elmaradtak a várakozásoktól, ezért lefújták a fesztivált.
A Kolorádó szervezői a nagyon gyorsan megugró költségekkel, valamint más gondokkal is egyszerre indokolták, miért döntöttek az elhalasztás mellett.
Dolga volt, otthagyta négy kisgyerekét a budai játszótéren az anya: azt mondta, maradjanak, ameddig akarnak
Négy magára hagyott, felügyelet nélkül lévő gyermeket – köztük egy alig kétéves kicsit – találtak késő este egy újbudai játszótéren.
Sorsfordító hónapok jönnek a hazai filmgyártásban: megszólalt a magyar producer, üzent a Tisza-kormánynak is
Gálosi Dóra Cannes-ről, a produceri szakmáról, a hazai filmes állapotokról nyilatkozott a Pénzcentrumnak.
Idén is lesz augusztus 20-i tűzijáték Budapesten, de a szervezők szerint olcsóbban valósulhat meg a látványosság, mint az elmúlt években.
Bochkor Gábor ritkán hallható őszinteséggel beszélt anyagi helyzetéről, befektetéseiről és arról is, hogy szerinte mennyire befolyásolja életét a pénz.
Szűcs Judit őszintén beszélt az elmúlt évek megpróbáltatásairól, amelyek között súlyos betegségek és egy rendkívül megterhelő párkapcsolat is szerepelt.
Harminc évvel a megalakulása után újra összeáll a kilencvenes évek egyik legnépszerűbb magyar zenekara.
Bár a legismertebb hazai előadók sokmilliós koncertgázsijai rendszeresen heves vitákat váltanak ki, Majka szerint a nyilvánosságra kerülő összegek megtévesztőek.
565 millió forintért szállhattak harcba ezen a héten, a vasárnapi sorsoláson a Hatoslottón játszó szerencsevadászok. Lássuk, volt-e telitalálat!
Az esküvői árrobbanás után a Skanzen 2026-os díjszabása világosan mutatja, hová jutott a hazai lagzipiac.
Na, vajon elvitte-e valaki a 450 millió forintos főnyereményt a 24. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!
Több 10 ezer magyar követ egy influenszert, aki nem is létezik: a mesterséges intelligencia alkotta meg
A karakter egyszerre frusztrációlevezetés, technológiai játék és társadalmi tükör.
Legendás filmnek érkezik a folytatása: Oscar-díjas is a szereplők között - már itt is van az első trailer!
Bár a film nem számít klasszikus folytatásnak, a történet középpontjában ezúttal is Mark Zuckerberg és a Facebook áll.
Milliós bírság várhat a pórul járt hazai influenszerekre: eltitkolt bevételek miatt csapott le az adóhivatal
Két népszerű tartalomgyártó (TikTok) akadt fenn a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kockázatelemzőinek szűrőjén,
Bár a legnagyobb hazai repoharas cég, a RevoUnion szabályzata szerint a visszaváltható zsetonok 2027 júniusában lejárnak, a fogyasztóknak nincs okuk az aggodalomra.
Vajon elvitte valaki a 480 millió forintos főnyereményt a hatoslottó csütörtöki sorsolásán?
Idén nyáron is várja a strandolókat az Árasztó-parti szabadstrand.
-
A szépségápolásra a gazdasági nehézségek ellenére sem sajnálják a pénzt a magyarok + Videó
Miközben sok kiskereskedelmi vállalat a fogyasztás lassulásával küzd, a szépségipar továbbra is szárnyal Magyarországon.