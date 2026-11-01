Elutasították az amerikai diplomáciai megkeresést: katonai válaszcsapásra készül Donald Trump?

Határok nélküli megtorlással fenyegette meg az amerikai és izraeli célpontokat Irán legfőbb vezetője, miközben Washingtonban Donald Trump elnököt már az esetleges katonai fellépés lehetőségeiről tájékoztatták. Bár az amerikai vezetés részéről megkísérelték a kapcsolatfelvételt, Teherán egyelőre elzárkózik a közvetlen diplomáciai rendezéstől.

Modzstaba Hamenei szombaton kijelentette, hogy ha Iránt újabb támadás éri, a válaszcsapásnak nem lesznek földrajzi korlátai. A hadsereg parancsnokaival tartott egyeztetésén elrendelte, hogy minden katonailag elérhető amerikai és izraeli érdekeltséget tekintsék potenciális célpontnak. A legfőbb vezető az elrettentést hangsúlyozva azonnali és határozott fellépést követelt minden fenyegetéssel szemben, egyúttal leszögezte, hogy a Washingtonnal fennálló konfliktus lezárásának idejét és feltételeit kizárólag Teherán fogja diktálni.

A katonai feszültség fokozódását jelzi, hogy Brad Cooper tengernagy, az amerikai haderő közel-keleti műveletekért felelős központi parancsnokságának (CENTCOM) vezetője személyesen vázolta fel Donald Trump elnöknek az Irán elleni katonai opciókat. A The Wall Street Journal értékelése szerint ez a szokatlan, magas szintű egyeztetés egy küszöbön álló, nagyszabású amerikai hadművelet előjele lehet.

A fenyegetések árnyékában JD Vance amerikai alelnök a héten levelet küldött egy magas rangú iráni tisztviselőnek. Bár amerikai lapértesülések szerint a levél a béketárgyalások felújítását szorgalmazta, Trump ezt cáfolta, és azt állította, hogy az alelnök kizárólag egészségügyi szállítmányok engedélyezéséről akart egyeztetni. Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter az Al-Dzsazírának megerősítette a levél érkezését, de egyértelművé tette, hogy bár az iráni vezetés megvitatta a megkeresést, Washingtonnal egyelőre nem terveznek közvetlen tárgyalásokat.