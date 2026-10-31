2026. október 31. szombat Farkas
12 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Eurojackpot
Szórakozás

Százmilliókat vittek el az Eurojackpot legújabb sorsolásán: itt vannak a nyerőszámok

Pénzcentrum
2026. október 31. 08:16 2 perc

Péntek este ismét kisorsolták az Eurojackpot nyerőszámait, ám ezúttal sem született telitalálat. Az 5+1 találatos szelvényért ugyanakkor kétkülföldi játékos több mint 983 ezer eurót, vagyis mintegy 360 millió forintot nyert. Magyarországon a legmagasabb nyerőosztály a 4+2 találat volt, amelyet egy játékos ért el, ő 1 696 055 forinttal gazdagodott. Emellett 16 játékosnak lett 4+1 találata, ami fejenként 123 ezer forintot ér, miközben több ezer magyar nyertes vihet haza kisebb-nagyobb összeget.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az Eurojackpot játékban az „A” mezőn 50 számból 5-t, a „B” mezőn pedig 12 számból 2-t kell megjelölni. Akkor nyersz a heti két alkalommal megrendezett sorsoláson, ha az „A” és „B” mezőben elért találataid száma legalább 3. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Eurojackpot nyerőszámai 2026-ban a 44. játékhéten, pénteken:

21; 26; 37; 39; 42.   5; 7.

A legmagasabb nyeremény a II. nyerőosztályban született: két külföldi játékos 983 604 eurót nyert 5+1 találattal. A magyaroknak most sem volt szerencsés hetük: a legmagasabb nyeremény hazánkban 1 696 055 forint volt a 4+2 találatért, amit 1 játékos ért el. Emellett 16 magyar játékosnak sikerült 4+1 találatot elérnie, ezért fejenként 123 ezer forintot nyertek. 

Nyeremények az Eurojackpot 44. heti pénteki sorsolásán. Grafika: Szerencsejáték Zrt.Nyeremények az Eurojackpot 44. heti pénteki sorsolásán. Grafika: Szerencsejáték Zrt.

Közben az Eurojackpot főnyereménye egyre nő, és 5+2 találatos szelvény nem volt Magyarországon 406 sorsolás óta!

Így a következő sorsoláson már 12 milliárd forint lesz a tét.

JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

 

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső EUROJACKPOT aloldalunkon
Címlapkép: Getty Images
#lottó #szerencsejáték #eurojackpot #lottósorsolás #nyerőszámok #szórakozás #telitalálat #számsorsolás #nyerőszám #lottóhúzás #lottószámok #pénzcentrum lottószámok #eurojackpot lottó #eurojackpot nyertes

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:16
10:01
09:46
09:32
09:16
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 30. 19:04 Megroppantak a techóriások: brutális eladási hullám söpört végig a tőzsdéken
október 30. 13:45 Hidegzuhanyként érkezett a magyar GDP-adat: meglepő mozgásba kezdett a forint
október 30. 10:45 Ütik a tőzsdéket: esik az OTP, óriási kriptorablás és amerikai tech-zuhanás rázza meg a piacokat
október 29. 17:47 Vérfürdő a technológiai szektorban: brutális zuhanás a Wall Streeten, de a magyar tőzsde mégis kilőtt
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 31.
Tömeges boltbezárási hullám söpör végig Magyarországon: egyre több kis üzlet vérzik el, a nagy láncok is szenvednek
2026. október 30.
Sokkoló, ami a magyar munkahelyeken történik: elképesztő, mit tesznek meg egyes főnökök a dolgozóikkal
2026. október 31.
Adósrabszolgaság vagy esély a saját otthonra? Elmondhatod, mit gondolsz a hitelekről
2026. október 30.
Európa legjobb hotelei közé választották a W Budapestet: a Drechsler-palota újra felkerült a kontinens luxustérképére
2026. október 30.
Szomorú, mit művelt a nyár a magyar paprikával: ennyit kérnek most egy kiló kézműves őrleményért, nem lesz olcsó a karácsonyi halászlé
NAPTÁR
Tovább
2026. október 31. szombat
Farkas
44. hét
Október 31.
A Reformáció emléknapja
Október 31.
Őszirózsás forradalom
Október 31.
Halloween
Október 31.
Samhain
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Ezen a budai településen él ma az Edda frontembere, Pataky Attila: elképesztő luxus és fényűzés az otthona
2
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 41. játékhéten
3
6 napja
Elbukhatja 5,19 miliárdját az Ötöslottó új nyertese: ketyeg az óra, még messze nem dőlhet hátra
4
7 napja
Rendkívüli! Megszólalt a Szerencsejáték Zrt. az Ötöslottó újdonsült milliárdosáról
5
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 40. játékhéten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kompetencia
a bank egy alkalmazottjának vagy nála magasabb beosztású személynek a hitelezés területén meghatározott döntési hatásköre. A kompetenciát általában összeghatárokban határozzák meg, az adott sávhoz meghatározott hitelkihelyezésről csak a megfelelő kompetenciájú vezetői szinten dönthetnek.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 31. 10:01
A flódni rejtett kihívója: így készül az elfeledett határ menti édesség, a gibanica, amit neked is ki kell próbálnod
Pénzcentrum  |  2026. október 31. 09:16
Adósrabszolgaság vagy esély a saját otthonra? Elmondhatod, mit gondolsz a hitelekről
Agrárszektor  |  2026. október 31. 09:27
Borzalmas fertőzést okoz ez az élelmiszer: rengetegen megbetegedtek