A 2017 óta népszerű karácsonyi sorsjegypár az év végi ünnepet megelőző időszakban évről-évre a játékosok egyik kedvence.
Százmilliókat vittek el az Eurojackpot legújabb sorsolásán: itt vannak a nyerőszámok
Péntek este ismét kisorsolták az Eurojackpot nyerőszámait, ám ezúttal sem született telitalálat. Az 5+1 találatos szelvényért ugyanakkor kétkülföldi játékos több mint 983 ezer eurót, vagyis mintegy 360 millió forintot nyert. Magyarországon a legmagasabb nyerőosztály a 4+2 találat volt, amelyet egy játékos ért el, ő 1 696 055 forinttal gazdagodott. Emellett 16 játékosnak lett 4+1 találata, ami fejenként 123 ezer forintot ér, miközben több ezer magyar nyertes vihet haza kisebb-nagyobb összeget.
Az Eurojackpot játékban az „A” mezőn 50 számból 5-t, a „B” mezőn pedig 12 számból 2-t kell megjelölni. Akkor nyersz a heti két alkalommal megrendezett sorsoláson, ha az „A” és „B” mezőben elért találataid száma legalább 3.
Az Eurojackpot nyerőszámai 2026-ban a 44. játékhéten, pénteken:
21; 26; 37; 39; 42. 5; 7.
A legmagasabb nyeremény a II. nyerőosztályban született: két külföldi játékos 983 604 eurót nyert 5+1 találattal. A magyaroknak most sem volt szerencsés hetük: a legmagasabb nyeremény hazánkban 1 696 055 forint volt a 4+2 találatért, amit 1 játékos ért el. Emellett 16 magyar játékosnak sikerült 4+1 találatot elérnie, ezért fejenként 123 ezer forintot nyertek.
Közben az Eurojackpot főnyereménye egyre nő, és 5+2 találatos szelvény nem volt Magyarországon 406 sorsolás óta!
Így a következő sorsoláson már 12 milliárd forint lesz a tét.
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