2026. október 22. csütörtök Előd
11 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Újra hódít a halál-koktél az Egyesült Államokban: egykor betiltották, most újra rajonganak érte
Szórakozás

Újra hódít a halál-koktél az Egyesült Államokban: egykor betiltották, most újra rajonganak érte

Pénzcentrum
2026. október 22. 17:44 3 perc

New Orleansnak saját koktélja van, amely most újra a reneszánszát éli. Az Obituary, azaz a "Gyászjelentés koktél" a gin, a vermut és az abszint olyan keveréke, amely egyetlen pohárban testesíti meg a város élethez és halálhoz fűződő sajátos viszonyát.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az ital a Francia negyed bohém világának terméke. A szesztilalom 1933-as feloldását követő években született, amikor Tennessee Williams és Truman Capote törzshelyein még dőlt az abszint – legalábbis csempészett vagy helyettesítő formában, hiszen magát az abszintot az Egyesült Államokban már 1912-ben betiltották. A koktélról könyvet író Sue Strachan helytörténész szerint a legvalószínűbb születési hely a Bourbon Street-i Café Lafitte volt. Az italra vonatkozó első ismert utalás egy 1942-es városismertetőben bukkant fel, ám sem a feltaláló kiléte, sem a komor elnevezés eredete nem maradt fenn írásos forrásokban.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az abszint adja meg az Obituary különleges karakterét. Ted Breaux New Orleans-i történész és lepárlómester, aki 2007-ben kulcsszerepet játszott a valódi abszint amerikai visszatérésében, a szesz koktélban betöltött szerepét a helyi konyhából vett hasonlattal világítja meg. Mint mondta, "ha van egy tál gumbód, és beleöntesz egy adag Crystal csípős szószt, az felerősíti az ízeket. Az abszint a koktélok csípős szósza." Az abszinttilalom idején a bartenderek az annak ízvilágát utánzó Herbsaint likőrrel vagy az andalúz Ojennel dolgoztak - írta meg a BBC.

Az Obituary az évtizedek során szinte teljesen feledésbe merült. Amikor Strachan 2023-ban kutatásba kezdett, a Francia negyedben egyetlen bár, a Jewel of the South tartotta a kínálatában. Azóta azonban a kézműves koktélok iránti megújult érdeklődés hullámán az ital visszatért, így a Jackson Square-en található Fives koktél- és osztrigabár, valamint a St. Charles Avenue-n nemrég nyílt Mildred's martinibár matches is kínálja. Clayton Rosenthal, a Fives itallapjának felelőse Old Tom ginnel, Drapo száraz vermuttal és Mata Hari abszinttal készíti a saját változatát, de figyelmezteti az újoncokat, hogy "az első korty úgy hat, mintha szájon vágnának."

@tipsyapp

A New Orleans classic with a ghostly edge. The Obituary Cocktail combines gin, vermouth, and absinthe for a crisp, aromatic drink that’s as elegant as it is mysterious. Here’s how to make it: - In a mixing glass with ice, add 2 oz gin - Add 0.5 oz dry vermouth - Add 0.25 oz absinthe - Stir until chilled - Strain into a martini glass - Garnish with a lemon twist Explore more haunting classics—download Tipsy and stir up something unforgettable. #obituarycocktail #gincocktail #absinthe #classiccocktails #neworleanscocktail #craftcocktails #drinkstagram #homebartender #mixology #martinicocktail #bartenderlife #cocktailhour #tipsyapp #cheers

JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

♬ original sound - Tipsy

A koktél nem csupán egy ital, hanem maga a New Orleans-i mentalitás. A város, amely minden évben vámpírbált rendez Anne Rice emlékére, és ahol 2014-ben egy helyi társasági hölgy holttestét úgy ravatalozták fel, hogy pezsgőspohár volt a kezében, természetes módon kezeli az élet és a halál összefonódását. Az afroamerikai közösségben a temetéseket nem ritkán ünnepélyes "second line" felvonulás kíséri, a húshagyókeddi North Side Skull & Bone Gang csontvázjelmezben emlékezteti az élőket a mulandóságra, mindenszentek napján pedig a családok a temetőkben ápolják őseik sírjait.

Helena Heavey, az Uptown negyedbeli Avegno bartendere szerint maga a koktél neve is elgondolkodásra késztet. "Az Obituary emlékeztetőül szolgálhat a napra, akár ünneplésről, akár vezeklésről van szó. Ez egy nagyon New Orleans-i módja az ivásnak, hiszen reflexióra késztet" – fogalmazott. Rosenthal pedig így fűzte hozzá: "Máshol talán túl erős lenne az embereknek, de mi tökéletesen kiegyensúlyozottnak tartjuk."

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#alkohol #gasztronómia #ital #kultúra #szórakozás #történelem #usa #italok #amerikai egyesült államok #BBC #hagyomány
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
Meghalt Bíró Yvette

Meghalt Bíró Yvette

Bíró Yvette 1976-ban hagyta el Magyarországot, először Párizsba, majd az Egyesült Államokba emigrált.

FRISS HÍREK
Több friss hír
18:02
17:44
17:34
17:24
17:15
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 22. 17:34 Milliárdos vérfürdő a tőzsdéken: zuhannak a techóriások, miközben az OTP-nél is elszabadultak az indulatok
október 22. 13:44 Tovább esik a forint: több mint egy évtizede nem látott fordulat rázza meg a piacokat
október 22. 10:33 Hirtelen szakadt be az OTP a nyitásban – Eladási hullám söpör végig az európai tőzsdéken
október 21. 17:34 Szárnyal a Nasdaq, de lemaradt a magyar tőzsde – Brutális tőzsdei debütálás forgathatja fel a piacot
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 22.
Ördögi csapdába került Franciaország: miért tehetetlen a kormány a pusztító zavargásokkal, fosztogatással szemben?
2026. október 21.
Borulhat a minimálbér-megállapodás: 2027-ben 14 helyett 4-6 százalékos emelésre számítanak az elemzők
2026. október 22.
Donald Trump kitüntetése és milliárdos üzletek miatt robbant ki a botrány a sportvilágban
2026. október 22.
Pár millióért már lehet licitálni ezekre a házakra, lakásokra Magyarországon: itt az MBVK árverés listája, bárki beszállhat
2026. október 22.
Havi közel egymillió forint ütheti a markukat: így alakul a rendszergazda fizetés Magyarországon 2026-ban
NAPTÁR
Tovább
2026. október 22. csütörtök
Előd
43. hét
Október 22.
A dadogás elfogadásának nemzetközi világnapja
Október 22.
cAPS lOCK vILÁGNAP
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Ezen a budai településen él ma az Edda frontembere, Pataky Attila: elképesztő luxus és fényűzés az otthona
2
3 hete
Kevesen tudják: ez Hankó Balázs eredeti végzettsége, ennyit lehet ma keresni a szakmában
3
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 39. játékhéten
4
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 41. játékhéten
5
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 40. játékhéten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Avultatás
a vagyontárgyak (pl. ingóságok, épületek, gépjárművek) értékének az időmúlás, illetőleg a fokozatos elhasználódás miatti csökkenése

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 22. 18:02
Kvíz: Emlékszel még mi vezetett az 1956-os forradalomhoz? Lássuk, mennyire kopott meg a töri tudásod!
Pénzcentrum  |  2026. október 22. 15:59
Donald Trump kitüntetése és milliárdos üzletek miatt robbant ki a botrány a sportvilágban
Agrárszektor  |  2026. október 22. 17:27
Változott a szabályozás: így juthatnak könnyebben pénzhez a gazdák