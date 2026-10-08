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Kürtőskalács-fanok, figyelem! Elképesztő ízekkel és ingyenes őszi programokkal csábít most Tihany

HelloVidék
2026. október 8. 17:15

Ha az ősz egyik hétvégéjén még beiktatnátok egy balatoni kiruccanást, Tihany októberben is tartogat jó programokat. Október 9. és 11. között például jön az Őszi Kürtőskalács Piknik a Pisky sétányon, ahol a balatoni panoráma mellé illatos, frissen sült kürtőskalács is jár.

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A háromnapos tihanyi gasztroprogramon a Vitéz Kürtős különleges ízekkel készül, a hagyományos változatok mellett többek között chili-csoki, citrus, pörkölt mogyoró, sütőtökös, málnás, pisztáciás és csokicseppes ízekkel is lehet találkozni. A kürtőskalácsokat fondüváltozatban is kérhetik a látogatók, és mentes finomságok is készülnek. A programhoz a Lavender Tihany és a Pisky Villa is csatlakozik: előbbinél levendulás különlegességek, natúrkozmetikumok és kóstolók, utóbbinál olaszos falatok, frissítők és koktélok várják a kirándulókat. A szervezők zenével és családi programokkal is készülnek.

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Ha már Tihanyban járunk, érdemes a hétvégét egy kicsit megtoldani. Október 9-én este 17 órától a Tihanyi Bencés Apátságban ingyenes Tetőtéri estét rendeznek, ahol Kálnoki-Gyöngyössy Márton régész, numizmatikus tart előadást Miről beszélnek a régi pénzek? címmel.

Azoknak pedig, akik inkább gasztronómiai élményekkel zárnák a napot, október 10-én szarvasgomba-hétvége lesz a Trattoria Il Lagóban. Aki pedig csak egy nyugodt őszi sétára vágyik, annak a Pisky sétány, az apátság környéke és a balatoni panoráma önmagában is jó program.

Az Őszi Kürtőskalács Piknik október 9–11. között, 10 és 19 óra között várja a látogatókat, a program ingyenes.
Címlapkép: Getty Images
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