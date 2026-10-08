Kürtőskalács-fanok, figyelem! Elképesztő ízekkel és ingyenes őszi programokkal csábít most Tihany

Ha az ősz egyik hétvégéjén még beiktatnátok egy balatoni kiruccanást, Tihany októberben is tartogat jó programokat. Október 9. és 11. között például jön az Őszi Kürtőskalács Piknik a Pisky sétányon, ahol a balatoni panoráma mellé illatos, frissen sült kürtőskalács is jár.

A háromnapos tihanyi gasztroprogramon a Vitéz Kürtős különleges ízekkel készül, a hagyományos változatok mellett többek között chili-csoki, citrus, pörkölt mogyoró, sütőtökös, málnás, pisztáciás és csokicseppes ízekkel is lehet találkozni. A kürtőskalácsokat fondüváltozatban is kérhetik a látogatók, és mentes finomságok is készülnek. A programhoz a Lavender Tihany és a Pisky Villa is csatlakozik: előbbinél levendulás különlegességek, natúrkozmetikumok és kóstolók, utóbbinál olaszos falatok, frissítők és koktélok várják a kirándulókat. A szervezők zenével és családi programokkal is készülnek.

Ha már Tihanyban járunk, érdemes a hétvégét egy kicsit megtoldani. Október 9-én este 17 órától a Tihanyi Bencés Apátságban ingyenes Tetőtéri estét rendeznek, ahol Kálnoki-Gyöngyössy Márton régész, numizmatikus tart előadást Miről beszélnek a régi pénzek? címmel.

Azoknak pedig, akik inkább gasztronómiai élményekkel zárnák a napot, október 10-én szarvasgomba-hétvége lesz a Trattoria Il Lagóban. Aki pedig csak egy nyugodt őszi sétára vágyik, annak a Pisky sétány, az apátság környéke és a balatoni panoráma önmagában is jó program.

Az Őszi Kürtőskalács Piknik október 9–11. között, 10 és 19 óra között várja a látogatókat, a program ingyenes.