Kész, ennyi volt? Két kíméletlen csapás miatt fizethetünk sokkal többet a kedvenc magyar borainkért

A szüret két-három héttel korábban kezdődött. Az ok nem jó hír: aszály és egy terjedő betegség egyszerre sújtja a magyar szőlőket.

Az idei szüreti szezon Magyarországon az extrém időjárási körülmények miatt a szokásosnál két-három héttel korábban elkezdődött, már javában szedik a szőlőt országszerte. A kilátások nem kedvezőek, a magyar borágazatot egyszerre két csapás is sújtja: az aszály és az aranyszínű sárgaság, ami elsősorban nem a minőség romlásában, hanem a mennyiség csökkenésében és az árak emelkedésében csapódhat le. Bár Magyarország jó ideje nem számít már bornagyhatalomnak, de hazai szinten fontos szektorról van szó: országosan több mint 1600 borászat működik, ezek zöme kis családi pince, a termelés közel 60 ezer hektáron folyik, 2025-ben pedig a termelés 41%-a exportra került - áll a Gazdaságkutató Intézet friss közleményében.

2025-ben az Európai Unióban 22 millió tonna szőlő termett, hazánkban 420 ezer tonna, vagyis a megtermett összes szőlő 2%-át szüretelték Magyarországon. Bár a 2024/25-ös évek átlaga szerint Magyarország a hetedik legnagyobb bortermelő volt az Unióban, az évi 160 millió hektoliter borból csak 3 millió származott hazánkból (1,8%). Az EU legnagyobb bortermelői: Olaszország, Franciaország és Spanyolország, nagyságrendileg nagyobb termeléssel rendelkeznek.

Részesedés az EU bortermeléséből (előző 5 év átlaga)

Forrás: Eurostat - GKI

A bor jelentősége részben a mezőgazdaság, részben a turizmus szempontjából fontos. A mintegy ötmillió hektár mezőgazdasági művelésbe vont területből 60 ezer hektár a szőlő (1,2%) A termelés földrajzilag 6 nagy borrégióra és azon belül 22 hivatalos borvidékre tagolódik.

Az éves bortermelés 2020 óta évi 300 millió liter körül alakul, ennek 42%-a exportra kerül. A magyar borkivitel nagyobb részét a tartályokban szállított lédig bor teszi ki, a minőségi üveges borok aránya alacsony. Ez tükröződik az árakban is: 2025-ben az 1,2 millió hektoliter borexportunkból 400 ezer volt palackos bor, 1,57 eurós literenkénti átlagáron, míg a teljes borexport átlagára csak 1,08 euró volt. Meg kell jegyezni, hogy a helyzet javuló, az üveges borok aránya növekvő a magyar borexportban. A magyar borok legnagyobb vásárlói: Szlovákia, Csehország, Románia és Németország. Ugyanebben az évben 730 ezer hektoliter bort importáltunk 2,67 eurós átlagáron, elsősorban Németországból és Olaszországból.

Bortermelés, borimport és borexport Magyarországon 2010-2025 között

(millió liter)

Forrás: KSH - GKI

Az elmúlt 15-20 évben a magyar borpiac gyökeres strukturális átalakuláson ment keresztül: a mennyiségialapú termelést sok helyen felváltotta a minőségi fókusz, miközben a belföldi fogyasztás drasztikusan visszaesett. A globális és hazai piaci dinamikákat a fogyasztói szokások változása, a klímaváltozás és a tudatosabbá váló exportstratégia formálta.

Míg 20 évvel ezelőtt az egy főre jutó éves borfogyasztás Magyarországon elérte a 30 litert, addig az elmúlt évekre ez a szám 17,5 literre esett vissza. A csökkenés fő oka a háztáji, családi szőlőművelés, az alkoholfogyasztás visszaszorulása és átalakulása. A korábbi generációk mindennapi asztali borozását a fiatalabb (millenniál és Z) generációknál felváltotta az alkalmi, prémium italfogyasztás, vagy az alternatív kategóriák (pezsgő, habzóbor, kézműves sörök, gin, koktélok) preferálása. Kevesebb bor fogy, de a vásárlók hajlandóak – és a reáljövedelmek emelkedése miatt képesek is - többet fizetni a minőségért. A szaküzletek, a gasztronómia (HoReCa szektor) és a feltörekvő boutique borászatok az átlagárak emelkedését hozták magukkal.

A 2000-es évek elejét meghatározó "nehéz", magas alkoholtartalmú, hordós vörösborok divatja lecsengett. A fogyasztók a könnyebb, jól iható, gyümölcsös és alacsonyabb alkoholtartalmú borokat keresik (reduktív fehérek, rozék, gyöngyözőborok). Az elmúlt 10-15 év egyik legnagyobb sikertörténete a hazai pezsgőkategória felívelése. A tradicionális módszerrel (palackos erjesztéssel) készülő pezsgők piaca hatalmasat nőtt, és olyan borvidékek is megjelentek ezen a térképen, mint Etyek vagy Somló.

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Mindezek hatása a magyar borágazatban jelentős minőségi szórás alakult ki. A szűk élvonalbeli prémium borászatok nemzetközi szinten is kiemelkedő elismeréseket hoznak, miközben az olcsó, ömlesztett (lédig) borok nagy mennyiségű kivitele miatt a külföldi fogyasztók egy része Magyarországot alacsonyabb minőségű borok hazájaként azonosítja. A nagy tömegben eladott olcsó borok alacsony jövedelmet biztosítanak csak a termelőknek, ami megnehezíti a szőlészetek modernizációját.

A borászat ma már elválaszthatatlan a turizmustól: a borászatok és a borvidékek nemcsak mezőgazdasági üzemek, hanem élményközpontok, kulturális terek és a vidéki turizmus motorjai. A borturizmus (enoturizmus) az egyik legmagasabb átlagos költéssel bíró turisztikai szegmens, amely alapjaiban formálja át a magyar borászatok üzleti modelljét. A turizmus közvetlen értékesítési csatornát (úgynevezett pinceajtó-értékesítést) biztosít, amely a borászatok számára a legjövedelmezőbb modell:

Magasabb profitmarzs: A helyben elfogyasztott vagy megvásárolt bor után nem kell jutalékot fizetni a kiskereskedelmi láncoknak vagy a nagykereskedőknek.

Azonnali likviditás: A vendégek helyben, készpénzzel vagy kártyával fizetnek, nincs 30-90 napos fizetési határidő, mint az áruházláncok esetében.

Márkahűség: Aki ellátogat egy borászatba, megismeri a borászt és a dűlőt, az később a szupermarketek polcain vagy az éttermekben is tudatosan azt a márkát fogja keresni.

A modern, nagy magyar borászatok ma már komplex turisztikai portfólióval működnek, hogy a vendéget minél tovább helyben tartsák: A borkóstolók mellé hidegtálak helyett egyre több helyen kínálnak fine dining vagy magas minőségű bisztrókonyhát. A prémium szegmensben megjelentek a dizájn-szállások, boutique hotelek és a szőlősorok közé épített luxus vendégházak, amelyek wellness és egyéb szolgáltatásokat is nyújtanak: dűlőtúrák e-bike-kal vagy terepjáróval, „szüretelj velünk” programok, jóga a szőlőben, és éjszakai csillagnéző borkóstolók stb.

EZ IS ÉRDEKELHET Ma már a diszkontok diktálnak a magyar borászoknak: kik lesznek a nagy átrendeződés túlélői? A magyar borpiac kettészakadt, a középkategória gyakorlatilag eltűnt, a termelők pedig egyszerre küzdenek a diszkontok árnyomásával és a zsugorodó hazai fogyasztással.

Már látszik, hogy 2026 nem lesz a borászat éve. A szüreti szezon Magyarországon már augusztus elején megkezdődött. Bár a szőlő minősége kiváló, az országosan várható összmennyiség elmarad a rekordoktól – ami az árakban is lecsapódhat. A havi bontású AKI-adatok ugyanakkor egyelőre nem jeleznek áremelkedést: bár 2025 közepén még kifejezett drágulás volt megfigyelhető, 2026 nyarára – a júliusi hónapot nézve – a fehérborok átlagára közel 27 százalékkal csökkent az egy évvel korábbihoz képest, a vörös- és rozéboroké pedig mintegy 11 százalékkal mérséklődött. Ez azt mutatja, hogy a felvásárlási árakat rövid távon erősen mozgatják a kínálati sokkok, és a 2026-os terméskiesés hatása egyelőre nem jelent meg egyértelmű, tartós áremelkedésben.

Ugyanakkor a 2026-os terméskiesés – aszály és aranyszínű sárgaság – újra növelheti az árakat. Ennek oka egyrészt a lokális tavaszi fagyok utóhatása, másrészt a júliusi-augusztusi súlyos aszály. A Balaton környékén és több dombvidéki borvidéken az aszály miatt szomjazó és éhező vadállatok (szarvasok, vaddisznók) tömegesen jelentek meg az ültetvényeken, komoly pusztítást végezve a tőkéken. A tartós szárazság pozitívuma, hogy a gombás növénybetegségek (pl. peronoszpóra, lisztharmat) alig jelentek meg. Idén viszont súlyos mértéket öltött a szőlő aranyszínű sárgasága nevű betegség, amit az amerikai szőlőkabóca terjeszt, és már az összes hazai borrégióban megjelent. Az okozott kár mértékét még nem tudjuk, Európában a termés 0,5-1%-ának kiesésével számolnak a betegség miatt.

Összességében tehát a fogyasztói igények átalakulása és a klímaváltozás együttes hatására az olcsó tömegborok termelése visszaszorul, miközben a prémium kategóriák előtt jó lehetőségek nyílnak. Ezek kihasználásához szaktudásra, innovativitásra és rugalmasságra van szükség a gazdák részéről.