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Ezt nem teszi zsebre Galambos Lajos: súlyos bűncselekmény miatt tettek feljelentést a zenész ellen
Hamis tanúzás miatt tett feljelentést Galambos Lajos ellen dr. Puskás Ferenc. Az ügyvéd állítása szerint a zenész valótlan vallomása miatt keveredett bele egy vesztegetési ügybe, ami miatt két hónapot töltött letartóztatásban, mielőtt a bíróság jogerősen felmentette volna.
A konfliktus egy 2021-es találkozóra nyúlik vissza, ahol egy vállalkozó 200 millió forintot kért Galambostól azzal az ígérettel, hogy elintézi a közműlopási ügyében várható börtönbüntetés felfüggesztését. Dr. Puskás Ferenc szerint a zenész később a hatóságok előtt hamisan azt állította, hogy az éttermi megbeszélésen az ügyvéd is mindenben megerősítette a vállalkozó szavait. Ez a kijelentés azt a látszatot keltette, hogy a jogász is részese volt a vesztegetési kísérletnek, holott Puskás szerint az akkor készült lehallgatási felvételek ezt egyértelműen cáfolták.
A vallomás nyomán az ügyvédet befolyással üzérkedéssel gyanúsították meg, meghurcolták, és két hónapra letartóztatásba helyezték. Az ellene indított eljárás végül felmentéssel zárult, amit a Győri Ítélőtábla jogerősen helybenhagyott.
A jogász úgy véli, a hatóságok azért jártak el vele szemben rendkívüli szigorral, mert a vállalkozó a legfőbb ügyészre hivatkozott, és a Völner-ügy kirobbanása után egy újabb, ügyészeket érintő korrupciós botrányt mindenképpen el akartak kerülni.
A vesztegetési kísérlet alapjául szolgáló közműlopási perben Galambos Lajost 2022 decemberében 3 év 6 hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélték. A zenész büntetése tavaly, 2025 áprilisában ért véget a nyomkövető levételével. A Blikk értesülései szerint a nyomozó hatóság nem utasította el az ügyvéd feljelentését, Galambos pedig egyelőre szűkszavúan reagált a hírre.
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Címlapkép: Lakatos Péter, MTI/MTVA
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