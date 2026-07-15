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Szórakozás

Mi történik Lagzi Lajcsi birtokán? Óriási építkezés kezdődött: aggódnak a helyiek

Pénzcentrum
2026. július 15. 14:02

Nagyszabású ingatlan- és turisztikai fejlesztést tervez Galambos Lajos a Mocsa határában fekvő Boldogasszony-pusztai tavaknál. A helyiek szerint már megkezdődtek a földmérési munkák, ami sokakban aggodalmat keltett a környék jövőjével kapcsolatban. A zenész megerősítette, hogy családjával közösen dolgoznak a beruházás előkészítésén, amely több száz vízparti birtokot és számos turisztikai fejlesztést is magában foglalhat, írja a Blikk.

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Nagyszabású fejlesztést készít elő Galambos Lajos a Boldogasszony-pusztai tavaknál, Mocsa határában. A környéken élők szerint már megjelentek a földmérők, és megkezdődött a területek felosztása, ami felkavarta a helyieket. Sokan attól tartanak, hogy kimaradnak a beruházás előnyeiből, miközben a térség arculata jelentősen átalakulhat.

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Galambos Lajos megerősítette, hogy valóban ingatlanfejlesztési terveken dolgoznak, amelyeket gyermekeivel közösen készítenek elő. Elmondása szerint a beruházás teljes mértékben megfelel a rendezési tervnek. A tervek között több száz önálló vízparti birtok kialakítása szerepel, emellett butikhotel, vendégház, biobisztró, horgász- és vízisport-központ, biokertészet, napelempark, szélerőmű és egy saját klub létrehozását is tervezik.

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A zenész cáfolta azokat a híreszteléseket, amelyek szerint ő kezdeményezte volna az új autópálya-lehajtó megépítését, ugyanakkor elismerte, hogy a közlekedési fejlesztések jelentős előnyt jelentenek majd a térség számára. Mint fogalmazott, Budapest a jövőben akár negyven perc alatt is elérhetővé válhat.

Azt is elmondta, hogy tavaly felajánlották az önkormányzatnak: a tó egy részén közösségi fürdőtó létesülhetne. Hozzátette, hogy a tó vize kiváló minőségű, a mérések szerint szinte ivóvíz-tisztaságú, ráadásul a tórendszer természetes vízutánpótlását a Bakony felől érkező források biztosítják.

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Galambos Lajos 2025 tavaszán szabadult a reintegrációs őrizet alól. Azóta több alkalommal is beszélt arról, hogy jelentős életmódváltáson ment keresztül, és korábban a tartalékaiból kellett fenntartania magát. Idén nyáron már arról is nyilatkozott, hogy a hatalmas birtok egy részét értékesíteni kívánja.
Címlapkép: Getty Images
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