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Szórakozás

Folytatódik Lagzi Lajcsi nagy kiárusítása: most több milliárdot érő kúriájától válna meg a mulatóslegenda

Pénzcentrum
2026. június 29. 17:34

Galambos Lajos a 2021-ben született elmarasztaló bírósági ítéletet követően döntött a szerényebb életmód mellett, ami miatt most megválik vagyona jelentős részétől. A zenész folyamatosan értékesíti autóit és műkincseit, a tervek szerint pedig már a nyár végén új tulajdonoshoz kerül a több milliárd forintot érő boldogasszonypusztai luxusbirtoka is - írta meg a Blikk.

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A zenész hosszú pályafutása alatt jelentős vagyont halmozott fel, amelynek részét képezte egy huszonkét szobás kúria, valamint számos gépjármű és műtárgy. A fordulatot a 2021-es, vesztegetési és lopási ügyében hozott bírósági döntés hozta el, amely mély önvizsgálatra késztette az előadóművészt. Ezt követően határozta el, hogy a luxust egy jóval egyszerűbb életmódra cseréli, és tudatosan megkezdte értékes gyűjteményeinek felszámolását.

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A felhalmozott javak elengedése ugyanakkor komoly lelki kihívás elé állította. Bár az elmúlt két évben több vagyontárgyát is értékesítette, gyűjtőszenvedélye miatt a megválás folyamatos belső küzdelmet jelent számára. Megesett az is, hogy az utolsó pillanatban állt el egy-egy értékesítéstől, ám az elért eredményekre így is büszke, hiszen otthonában, garázsaiban és raktáraiban már most is látványosan több a szabad tér.

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Az életmódváltás legfontosabb lépése az évek óta hirdetett mocsai ingatlan eladása. A tulajdonos megerősítette, hogy az értékesítési szándéka végleges, és egy komoly érdeklődőnek köszönhetően a tranzakció várhatóan már a nyár végén lezárul.

A jövőben kizárólag a személyes, érzelmi értékkel bíró tárgyakat tartja meg, mint például a nagymamájától örökölt régi tálalószekrényt, mivel meggyőződése szerint a kiegyensúlyozott élethez már nincs szüksége a korábbi gazdagságra.
Címlapkép: Getty Images
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