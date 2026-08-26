Eladó Galambos Lajos eddig rejtegetett meseszép kastélya: hatalmas tóval, ősparkkal + óriási home office irodával

Évtizedeken át építette és alakította boldogasszonypusztai birodalmát Galambos Lajos, most azonban megválik annak egyik legkülönlegesebb részétől. A zenész a Blikk kamerái előtt maga mutatta meg a természetközeli birtokot, amelynek központjában egy több mint százéves ősparkban álló, 920 négyzetméteres kúria húzódik. A 699 millió forintért kínált ingatlanhoz ráadásul további területek, egy 7100 négyzetméteres tó, sőt a hirdetés szerint egy több mint 1,2 millió négyzetméteres halastórendszer is megvásárolható.

A mulatós zenészként és trombitaművészként ismert Galambos Lajos több évtizeden keresztül építgette boldogasszonypusztai birodalmát a Tata közelében fekvő Mocsán. A birtok most új fejezethez érkezett: a zenész értékesíti az ingatlan egy részét, és már a Blikknek egy videón is megmutatta, milyen különleges környezetben áll a több mint százéves, pazar kúria.

A jelenleg meghirdetett ingatlan 8451 négyzetméteres területen fekszik, központi épülete pedig egy kastélyszerű kúria. A hirdetés szerint az épület 1904-ben épült, kétszintes, összes szintterülete pedig 920 négyzetméter. A történelmi kúria és a hozzá tartozó, 8451 négyzetméteres birtok kikiáltási ára 699 millió forint.

Több mint százéves őspark öleli körül

A kúria egy több mint százéves ősparkban áll, amelyet a hirdetés szerint értékes fenyők, tuják és páfrányfenyők, valamint sűrű növényzet vesz körül. A birtok egyik különlegessége éppen ez a természetközeli környezet, amelyet Galambos Lajos az elmúlt évtizedekben folyamatosan alakított.

A főépületben a leírás szerint a földszinten többek között képgalériát, kandallós nappalit, könyvtárat, étkezőt, konyhát, verandát és télikertet alakítottak ki. Négy fürdőszobás lakosztály, vendégfürdőszoba és fogadószalon is helyet kapott itt. Az emeleten további nyolc, saját fürdőszobával rendelkező szoba, társalgó, zeneszoba és teakonyha található.

Fotó: Ingatlan.com

Medence, szauna és tízautós garázs is van

A kúria környezetében sem hétköznapi. A szélvédett, díszkertes belső udvarban hőszivattyús rendszerrel fűtött, vízforgatós medence található, emellett szaunaház, grillterasz, konditerem és egy tíz gépkocsi befogadására alkalmas garázs is tartozik az ingatlanhoz. A birtokon külön személyzeti-gazdasági épületet is kialakítottak, benne személyzeti konyhával és négy lakással. A hirdetés szerint egy 220 négyzetméteres home office iroda is rendelkezésre áll, az összes beépített lakótér pedig meghaladja az 1540 négyzetmétert.

A biztonságra is komoly figyelmet fordítottak: a területet több mint kétméteres kőkerítés, infra sorompórendszer és biztonsági kamerarendszer védi.

De az igazán nagy dobás a hatalmas tó

A birtokhoz azonban további területek is megvásárolhatók. A hirdetés szerint a közvetlenül szomszédos területek között egy kastélykerti fejlesztési terület és egy önálló, 7100 négyzetméteres tó is szerepel. Ennél is nagyobb lehetőség a hirdetésben felkínált halastórendszer: a leírás szerint a több mint 1,2 millió négyzetméteres vízi birtok is opcionálisan megvásárolható.

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Ez azt jelenti, hogy a most meghirdetett 8451 négyzetméteres ingatlan önmagában is jelentős birtok, de aki a teljes környezetet szeretné megszerezni, az a hirdetés alapján további, közvetlenül kapcsolódó területeket és vízfelületeket is megvásárolhat.

Galambos Lajos maga mutatta meg a birtokot

A Blikk videójában Galambos Lajos maga kalauzolja végig a stábot a birtokon, ahol az embernek tényleg az az érzése támadhat, mintha egy vidéki mesevilágba csöppent volna. Galambos Lajos arról beszélt, hogy édesapjától már gyerekként azt hallotta, hogy egyszer a víz lesz a legnagyobb kincs. A tórendszert az elmúlt időszakban maga is rendbe tette, mivel elmondása szerint évtizedekig nem kapott megfelelő karbantartást. A munkából sem maradt ki: előfordult, hogy traktorra ült, és személyesen segített a felújításban.

A tó és az erdős részek nemcsak látványnak vannak: a birtokon rengeteg vadon élő állat is megfordul. Őzek és szarvasok rendszeresen lejárnak a vízhez, de rókák, fácánok és más vadak is felbukkannak a területen. Galambos szerint télen etetőket helyeznek ki, és arra is figyelnek, hogy az állatok minden évszakban nyugodtan eljuthassanak a vízhez. A zenész még azt is egyértelművé tette, hogy ezen a birtokon bizony nincs helye a vadászatnak.

Címlapfotó: Ingatlan.com