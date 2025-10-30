2025. október 30. csütörtök Alfonz
19 °C Budapest
Budapest, Magyarország - 2010. augusztus 15: Egy srác crowdsurfingol egy koncert közben a Sziget Fesztivál nagyszínpadának területén. A Sziget a világ egyik legjelentősebb zenei és művészeti fesztiválja. Minden év augusztusában rendezi
Szórakozás

Mégis lesz Sziget 2026-ban: minden fiatal kedvezménnyel mehet ki a fesztiválra

Pénzcentrum
2025. október 30. 14:01

Megállapodás született a Sziget Fesztivál és a főváros között: a rendezvény 2028 és 2030 között három részletben fizeti vissza a korábban kapott díjkedvezményt, ahelyett hogy 2035-ig halasztaná a teljesítést. A BudapestGO alkalmazást használó magyar fiatalok továbbra is jogosultak lesznek a diákkedvezményre.

A Sziget Fesztivál a korábban javasolt 2035-ös határidő helyett már 2028 és 2030 között visszafizeti a fővárostól kapott díjkedvezményt – derült ki Magyar Péter közösségi bejegyzéséből. A megállapodás értelmében a fesztivál három részletben rendezi a támogatást: 2028-ban és 2029-ben 33-33 százalékot, 2030-ban pedig a fennmaradó összeget.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A poszt szerint minden magyar fiatal, aki kiváltja a BudapestGO alkalmazáson keresztül elérhető diákigazolványt, automatikusan jogosult lesz a diákkedvezményre. Magyar Péter hangsúlyozta: a megállapodás bizonyítja, hogy lehetséges olyan megoldást találni, amelyben a főváros a közpénzek felelős kezelőjeként jár el, miközben a Sziget Fesztivál továbbra is Magyarország egyik legsikeresebb kulturális és zenei eseménye maradhat.

Címlapkép: Getty Images
#fesztivál #Budapest #támogatás #kedvezmény #zene #diák #kultúra #szórakozás #fiatalok #főváros #megállapodás #sziget fesztivál #gerendai károly #karácsony gergely

14:27
14:12
14:01
13:44
13:29
2025. október 30.
A XVI. kerület csak a kezdet, sorra jöhetnek a beköltözési korlátozások Budapesten: vérszemet kapnak az önkormányzatok?
2025. október 29.
Örökre vége lehet a hagyományos iskolai modellnek: tanórára, osztályokra, tanteremre sincs szükség?
2025. október 30.
Kiderült, ekkora fizetéssel már jómódúnak számítasz Magyarországon: egyre drágább szegénynek lenni, tágul a szakadék
2025. október 30.
Ennyibe kerül ma a sorozatfüggőség: brutálisan elszálltak a streaming árak Magyarországon
2025. október 29.
Elbukott a Sziget! A Fővárosi Közgyűlés nem támogatja, így szinte biztos, hogy elmarad a legendás zenei fesztivál 2026-ban
1
2 hete
Összes idei koncertjét lemondta a magyar sztárzenekar: mi történhetett?
2
1 hónapja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 39. játékhéten
3
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 41. játékhéten
4
5 napja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 43. játékhéten
5
2 napja
Elképesztő sorsjegy tarol Magyarországon: tolonganak érte a játékosok, 75 milliót nyert vele egy szerencsés
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
Pénzcentrum  |  2025. október 30. 13:14
Súlyos következménye lehet az árrésstop bővítésének: újabb inflációs hullám üthet be Magyarországon?
Pénzcentrum  |  2025. október 30. 13:03
Kiderült, ekkora fizetéssel már jómódúnak számítasz Magyarországon: egyre drágább szegénynek lenni, tágul a szakadék
Agrárszektor  |  2025. október 30. 13:28
Bekeményítettek a lengyelek: továbbra sem kérnek az ukrán gabonából