Mégis lesz Sziget 2026-ban: minden fiatal kedvezménnyel mehet ki a fesztiválra

Megállapodás született a Sziget Fesztivál és a főváros között: a rendezvény 2028 és 2030 között három részletben fizeti vissza a korábban kapott díjkedvezményt, ahelyett hogy 2035-ig halasztaná a teljesítést. A BudapestGO alkalmazást használó magyar fiatalok továbbra is jogosultak lesznek a diákkedvezményre.

A Sziget Fesztivál a korábban javasolt 2035-ös határidő helyett már 2028 és 2030 között visszafizeti a fővárostól kapott díjkedvezményt – derült ki Magyar Péter közösségi bejegyzéséből. A megállapodás értelmében a fesztivál három részletben rendezi a támogatást: 2028-ban és 2029-ben 33-33 százalékot, 2030-ban pedig a fennmaradó összeget.

A poszt szerint minden magyar fiatal, aki kiváltja a BudapestGO alkalmazáson keresztül elérhető diákigazolványt, automatikusan jogosult lesz a diákkedvezményre. Magyar Péter hangsúlyozta: a megállapodás bizonyítja, hogy lehetséges olyan megoldást találni, amelyben a főváros a közpénzek felelős kezelőjeként jár el, miközben a Sziget Fesztivál továbbra is Magyarország egyik legsikeresebb kulturális és zenei eseménye maradhat.