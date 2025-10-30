Hosszabb nyitva tartással várják a megemlékezőket a fővárosi fenntartású köztemetők mindenszentek és a halottak napja időszakában;
Mégis lesz Sziget 2026-ban: minden fiatal kedvezménnyel mehet ki a fesztiválra
Megállapodás született a Sziget Fesztivál és a főváros között: a rendezvény 2028 és 2030 között három részletben fizeti vissza a korábban kapott díjkedvezményt, ahelyett hogy 2035-ig halasztaná a teljesítést. A BudapestGO alkalmazást használó magyar fiatalok továbbra is jogosultak lesznek a diákkedvezményre.
A Sziget Fesztivál a korábban javasolt 2035-ös határidő helyett már 2028 és 2030 között visszafizeti a fővárostól kapott díjkedvezményt – derült ki Magyar Péter közösségi bejegyzéséből. A megállapodás értelmében a fesztivál három részletben rendezi a támogatást: 2028-ban és 2029-ben 33-33 százalékot, 2030-ban pedig a fennmaradó összeget.
A poszt szerint minden magyar fiatal, aki kiváltja a BudapestGO alkalmazáson keresztül elérhető diákigazolványt, automatikusan jogosult lesz a diákkedvezményre. Magyar Péter hangsúlyozta: a megállapodás bizonyítja, hogy lehetséges olyan megoldást találni, amelyben a főváros a közpénzek felelős kezelőjeként jár el, miközben a Sziget Fesztivál továbbra is Magyarország egyik legsikeresebb kulturális és zenei eseménye maradhat.
Megnéztük, hogy mennyit kell fizetnünk ma Magyarországon a legnépszerűbb streaming-platformokért.
Kihúzták ezen a héten is a Skandináv lottó nyerőszámait, immár a 44. játékhéten. Lássuk, kinek volt a legnagyobb szerencséje, elvitte-e valaki a 70 milliós főnyereményt?
A vitákkal teli ülésen a Fidesz és a Tisza frakciói nem támogatták az előterjesztést, míg a DK, a Podmaniczky Mozgalom és a Párbeszéd igennel szavazott.
Egy ukrán szervezet kezdeményezte Krasznahorkai László műveinek betiltását Oroszországban.
Elhunyt Komjáthy György: a magyar rádiózás legendás alakja 91 éves korában távozott az élők sorából.
A Szerencsejáték Zrt. adatai szerint 2020 októbere óta több mint 55 millió darabot vásároltak a játékosok, miközben az elérhető termékek száma az eredeti 9 féldről...
Elhunyt Prunella Scales, a népszerű angol humorsorozat, a Waczak Szálló Sybil Fawltyja, 93 éves korában.
A fesztivált alapító üzletember a FestPro IoF2025 Kft.-vel készül átvállalni a Sziget irányítását – de a főváros döntésére vár.
A szervezők szerint nem tudják tovább a vendégekre hárítani a költségnövekedést – most a túlélés a tét a Rockmaraton számára.
Elvitték a Hatoslottó főnyereményét: több mint 900 millió forint ütötte a szerencsés markát.
Curtis az október 23-i Kossuth téri fellépésén egy 18 karátos, igazi luxusórát viselt.
Valaki 10,5 milliárd forintot fizetett ezért a festményért: azért ez még a leggazdagabbaknak sem aprópénz
Adókkal és illetékekkel együtt huszonhétmillió euróért (10,5 milliárd forint) kelt el pénteken Párizsban Amedeo Modigliani egy képe.
A Harry Potter utolsó kötete 2007 júliusában jelent meg, és azonnal gyűjtői darabbá vált
Az elmúlt 40 évben megszokta a pörgést és a rendszertelen életmódot.
