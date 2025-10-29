Elbukott a Sziget! A Fővárosi Közgyűlés nem támogatja, így szinte biztos, hogy elmarad a legendás zenei fesztivál 2026-ban

A Fővárosi Közgyűlés nem támogatta a Sziget Fesztivál fennmaradását célzó javaslatot, miután 13 igen szavazat mellett 19 képviselő tartózkodott. A vitákkal teli ülésen a Fidesz és a Tisza frakciói nem támogatták az előterjesztést, míg a DK, a Podmaniczky Mozgalom és a Párbeszéd igennel szavazott.

A keddi közgyűlésen teljes zűrzavar alakult ki a módosító javaslatok miatt, ami két tárgyalási szünet elrendelését is szükségessé tette. Az ülésen részt vett Gerendai Károly, a Sziget Fesztivál alapítója is, aki egyeztetett a képviselőkkel.

A kérdés előzménye, hogy Karácsony Gergely főpolgármester új javaslatcsomaggal állt elő, miután a főváros illetékes bizottsága korábban kétszer is elutasította a Sziget jelenlegi területhasználati engedélyének felmondását és egy új megállapodás jóváhagyását. A főpolgármester javaslatai között szerepelt, hogy az eddigi közterület-használati szerződés felmondását követően olyan új megállapodást kössenek, amely biztosítja, hogy a fővárost ne érje veszteség a teljes futamidő alatt. Emellett azt is indítványozta, hogy a budapesti fiatalok féláron juthassanak hozzá a hetijegyekhez.

A Tisza és a Fidesz frakciói azért tartózkodtak a szavazásnál, mert nem láttak garanciát arra, hogy a szerződés felbontása után is bevételhez jut a főváros a fesztiváltól. A közgyűlésre számos módosító javaslat érkezett: a Tisza a kormánnyal fizettette volna meg a kieső bevételeket, Vitézy Dávidék a Főpolgármesteri Hivatal kommunikációs keretéből vontak volna el forrásokat, míg a Kutyapárt sajátos javaslatokkal állt elő.

Bujdosó Andrea úgy nyilatkozott: "elmentek a falig" és kompromisszumos megoldást javasoltak. Elfogadnák a területhasználati szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését, de a kieső bevételeket a főpolgármester városkommunikációs keretéből pótolnák ideiglenesen. Javasolták továbbá a frakciók bevonását az új Sziget-szervezővel folytatott tárgyalásokba, valamint azt, hogy két évig biztosítsanak kedvezményt a fesztiválnak, amit később vissza kellene fizetni. A Tisza álláspontja szerint ők megtették a szükséges lépéseket, most a másik oldalon van a sor.

Fotó: Balogh Zoltán, MTI/MTVA