2025. október 29. szerda Nárcisz
11 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2025. augusztus 12.Fiatalok pakolnak a Hajógyári-szigeten a 31. Sziget fesztivál zárása után, 2025. augusztus 12-én.MTI/Balogh Zoltán
Szórakozás

Elbukott a Sziget! A Fővárosi Közgyűlés nem támogatja, így szinte biztos, hogy elmarad a legendás zenei fesztivál 2026-ban

Pénzcentrum
2025. október 29. 20:32

A Fővárosi Közgyűlés nem támogatta a Sziget Fesztivál fennmaradását célzó javaslatot, miután 13 igen szavazat mellett 19 képviselő tartózkodott. A vitákkal teli ülésen a Fidesz és a Tisza frakciói nem támogatták az előterjesztést, míg a DK, a Podmaniczky Mozgalom és a Párbeszéd igennel szavazott.

A keddi közgyűlésen teljes zűrzavar alakult ki a módosító javaslatok miatt, ami két tárgyalási szünet elrendelését is szükségessé tette. Az ülésen részt vett Gerendai Károly, a Sziget Fesztivál alapítója is, aki egyeztetett a képviselőkkel.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kérdés előzménye, hogy Karácsony Gergely főpolgármester új javaslatcsomaggal állt elő, miután a főváros illetékes bizottsága korábban kétszer is elutasította a Sziget jelenlegi területhasználati engedélyének felmondását és egy új megállapodás jóváhagyását. A főpolgármester javaslatai között szerepelt, hogy az eddigi közterület-használati szerződés felmondását követően olyan új megállapodást kössenek, amely biztosítja, hogy a fővárost ne érje veszteség a teljes futamidő alatt. Emellett azt is indítványozta, hogy a budapesti fiatalok féláron juthassanak hozzá a hetijegyekhez.

A Tisza és a Fidesz frakciói azért tartózkodtak a szavazásnál, mert nem láttak garanciát arra, hogy a szerződés felbontása után is bevételhez jut a főváros a fesztiváltól. A közgyűlésre számos módosító javaslat érkezett: a Tisza a kormánnyal fizettette volna meg a kieső bevételeket, Vitézy Dávidék a Főpolgármesteri Hivatal kommunikációs keretéből vontak volna el forrásokat, míg a Kutyapárt sajátos javaslatokkal állt elő.

Bujdosó Andrea úgy nyilatkozott: "elmentek a falig" és kompromisszumos megoldást javasoltak. Elfogadnák a területhasználati szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését, de a kieső bevételeket a főpolgármester városkommunikációs keretéből pótolnák ideiglenesen. Javasolták továbbá a frakciók bevonását az új Sziget-szervezővel folytatott tárgyalásokba, valamint azt, hogy két évig biztosítsanak kedvezményt a fesztiválnak, amit később vissza kellene fizetni. A Tisza álláspontja szerint ők megtették a szükséges lépéseket, most a másik oldalon van a sor.

Kapcsolódó cikkeink:

Fotó: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
#fesztivál #Budapest #szórakozás #koncert #sziget fesztivál #fesztiválpiac #gerendai károly

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:58
20:33
20:32
20:04
19:37
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 29.
Örökre vége lehet a hagyományos iskolai modellnek: tanórára, osztályokra, tanteremre sincs szükség?
2025. október 28.
Fájdalmas rezsiár-drágulás elé néz Magyarország: fű alatt válunk le az orosz gázról, sokba fog kerülni
2025. október 29.
Megdöbbentő, mennyibe kerül kutyát tartani 2025-ben Magyarországon: jól gondold meg, ha gazdi lennél
2025. október 29.
Brutális, mekkora pénzért toboroznak kémeket Magyarországon: te lennél ennyiért besúgó?
2025. október 29.
Minden második magyarnak van ilyen gyorskölcsöne: nem a bank adja, sokan vissza sem fizetik
NAPTÁR
Tovább
2025. október 29. szerda
Nárcisz
44. hét
Október 29.
Takarékossági világnap
Október 29.
Pszoriázis világnap
Október 29.
Stroke világnap
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Összes idei koncertjét lemondta a magyar sztárzenekar: mi történhetett?
2
1 hónapja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 39. játékhéten
3
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 41. játékhéten
4
4 napja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 43. játékhéten
5
4 hete
Rendkívüli! Megszólalt a Szerencsejáték Zrt. az Ötöslottó újdonsült milliárdosáról
PÉNZÜGYI KISOKOS
Állampapírok kamatozása
Állampapírok esetén a legtöbbször megjelenő "fix" kifejezés azt jelenti, hogy a papírhoz tartozó, előre megígért kamatláb (utolsó előtti oszlopban látott aktuális névleges kamat) nem változhat a futamidő alatt. Ez tehát NEM arra vonatkozik, hogy a hozam oszlopban látható, mostani feltételek mellett érvényes éves hozamot biztosan megkapjuk.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 29. 20:58
Friss! A Skandináv lottó nyerőszámai a 44. héten
Pénzcentrum  |  2025. október 29. 19:00
Megdöbbentő, mennyibe kerül kutyát tartani 2025-ben Magyarországon: jól gondold meg, ha gazdi lennél
Agrárszektor  |  2025. október 29. 20:33
Most már biztos: nem lehet megmenteni a parajdi sóbányát