Kihúzták ezen a héten is a Skandináv lottó nyerőszámait, immár a 44. játékhéten. Lássuk, kinek volt a legnagyobb szerencséje, elvitte-e valaki a 70 milliós főnyereményt?
Elbukott a Sziget! A Fővárosi Közgyűlés nem támogatja, így szinte biztos, hogy elmarad a legendás zenei fesztivál 2026-ban
A Fővárosi Közgyűlés nem támogatta a Sziget Fesztivál fennmaradását célzó javaslatot, miután 13 igen szavazat mellett 19 képviselő tartózkodott. A vitákkal teli ülésen a Fidesz és a Tisza frakciói nem támogatták az előterjesztést, míg a DK, a Podmaniczky Mozgalom és a Párbeszéd igennel szavazott.
A keddi közgyűlésen teljes zűrzavar alakult ki a módosító javaslatok miatt, ami két tárgyalási szünet elrendelését is szükségessé tette. Az ülésen részt vett Gerendai Károly, a Sziget Fesztivál alapítója is, aki egyeztetett a képviselőkkel.
A kérdés előzménye, hogy Karácsony Gergely főpolgármester új javaslatcsomaggal állt elő, miután a főváros illetékes bizottsága korábban kétszer is elutasította a Sziget jelenlegi területhasználati engedélyének felmondását és egy új megállapodás jóváhagyását. A főpolgármester javaslatai között szerepelt, hogy az eddigi közterület-használati szerződés felmondását követően olyan új megállapodást kössenek, amely biztosítja, hogy a fővárost ne érje veszteség a teljes futamidő alatt. Emellett azt is indítványozta, hogy a budapesti fiatalok féláron juthassanak hozzá a hetijegyekhez.
A Tisza és a Fidesz frakciói azért tartózkodtak a szavazásnál, mert nem láttak garanciát arra, hogy a szerződés felbontása után is bevételhez jut a főváros a fesztiváltól. A közgyűlésre számos módosító javaslat érkezett: a Tisza a kormánnyal fizettette volna meg a kieső bevételeket, Vitézy Dávidék a Főpolgármesteri Hivatal kommunikációs keretéből vontak volna el forrásokat, míg a Kutyapárt sajátos javaslatokkal állt elő.
Bujdosó Andrea úgy nyilatkozott: "elmentek a falig" és kompromisszumos megoldást javasoltak. Elfogadnák a területhasználati szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését, de a kieső bevételeket a főpolgármester városkommunikációs keretéből pótolnák ideiglenesen. Javasolták továbbá a frakciók bevonását az új Sziget-szervezővel folytatott tárgyalásokba, valamint azt, hogy két évig biztosítsanak kedvezményt a fesztiválnak, amit később vissza kellene fizetni. A Tisza álláspontja szerint ők megtették a szükséges lépéseket, most a másik oldalon van a sor.
Elhunyt Komjáthy György: a magyar rádiózás legendás alakja 91 éves korában távozott az élők sorából.
Elképesztő sorsjegy tarol Magyarországon: tolonganak érte a játékosok, 75 milliót nyert vele egy szerencsés
A Szerencsejáték Zrt. adatai szerint 2020 októbere óta több mint 55 millió darabot vásároltak a játékosok, miközben az elérhető termékek száma az eredeti 9 féldről...
Elhunyt Prunella Scales, a népszerű angol humorsorozat, a Waczak Szálló Sybil Fawltyja, 93 éves korában.
A fesztivált alapító üzletember a FestPro IoF2025 Kft.-vel készül átvállalni a Sziget irányítását – de a főváros döntésére vár.
A szervezők szerint nem tudják tovább a vendégekre hárítani a költségnövekedést – most a túlélés a tét a Rockmaraton számára.
Őrület! Elvitték a Hatoslottó főnyereményét, egy szerencsés több mint 900 millió forintot nyert ezzel a számsorral
Elvitték a Hatoslottó főnyereményét: több mint 900 millió forint ütötte a szerencsés markát.
Kihúzták a Hatoslottó 2025/43. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitte-e valaki a mai sorsoláson a 900 millió forintos főnyereményt!
Na, vajon elvitte-e valaki az 590 millió forintos főnyereményt a 43. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!
Curtis az október 23-i Kossuth téri fellépésén egy 18 karátos, igazi luxusórát viselt.
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2025/43. heti, pénteki nyerőszámait: mutatjuk, elvitte-e valaki a főnyereményt.
Valaki 10,5 milliárd forintot fizetett ezért a festményért: azért ez még a leggazdagabbaknak sem aprópénz
Adókkal és illetékekkel együtt huszonhétmillió euróért (10,5 milliárd forint) kelt el pénteken Párizsban Amedeo Modigliani egy képe.
A Harry Potter utolsó kötete 2007 júliusában jelent meg, és azonnal gyűjtői darabbá vált
Az elmúlt 40 évben megszokta a pörgést és a rendszertelen életmódot.
Ezen áll vagy bukik a Sziget megmentése: “A világ 5. legnagyobb fesztiválját nem szabad veszni hagyni!”
Csökkenő látogatottság, új generációs igények, digitális életmód, egészségtudatos trendek: a fesztiválpiac már nem ugyanaz, mint tíz éve.
Kihúzták a Hatoslottó 2025/43. heti, vasárnapi nyerőszámait.
Kihúzták a Skandináv lottó 2025/43. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitték-e a főnyereményt.
Palatinus fürdő területén kialakított fénypark idén „Varázsvilág” tematikával várja az érdeklődőket.
Kihúzták a Hatoslottó 2025/42. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitte-e valaki a mai sorsoláson a 730 millió forintos főnyereményt!
