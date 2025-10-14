2025. október 14. kedd Helén
Budapest, 2025. augusztus 12.Fiatalok pakolnak a Hajógyári-szigeten a 31. Sziget fesztivál zárása után, 2025. augusztus 12-én.MTI/Balogh Zoltán
Szórakozás

Velük mentené meg a Szigetet Gerendai Károly: Időnyomásban vagyunk, már rég árulni kellene a jegyeket és szervezni a jövő évi fesztivált

Pénzcentrum
2025. október 14. 14:11

Nem egyedül mentené meg a Szigetet Gerendai Károly, hanem például olyan alvállalkozókkal, akiknek megszűnne a bevétele, ha nem lenne feszivál. A Sziget-alapító szerint egy hónapja mennek a tárgyalások arról, hogy a tulajdonos kihátrálása esetén átvenné-e a Sziget vezetését.

Nem egyedül akarja megmenteni a Sziget Fesztivált, már vannak ötletei, kikkel működne együtt - mondta el a HVG-nek Gerendai Károly. Mindezt azután, hogy hétfőn Karácsony Gergely közölte, a Sziget anyacége a fesztivál és a főváros területfoglalási szerződésének felmondását kérte, és maga a Sziget Zrt. is közölte, hogy kétséges a jövő évi rendezvény. Ekkor jött a képbe Gerendai visszatérése.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Mint a Sziget-alapító kifejtette: a nyilvános számokból is látszik, hogy az elmúlt években komoly veszteségek képződtek.

Túl nagy összeg ez ahhoz, hogy azt mondjam, akkor gyorsan eladom az összes éttermemet és még a Lupa Beachet is, hogy a Szigetet finanszírozzam belőle. Így most arra keresek megoldást, hogy ne egyedül én, hanem több kisebb szereplővel együtt vállaljuk a kockázatot. Olyanokkal szeretnék együttműködni, akiknek egyébként is érdeke, hogy legyen Sziget: főképp azokra az eddig is a fesztivállal együtt dolgozó alvállalkozókra gondolok, akiknek megszűnne a bevételük, ha nem lenne többé Sziget

- fogalmazott Gerendai.

Nagyjából egy hónapja kezdtünk el arról tárgyalni, hogy a tulajdonos kihátrálása esetén akarom-e újra átvenni a Sziget vezetését. Erről azóta is zajlanak az egyeztetések, és szerintem már elég közel állunk a megállapodáshoz: időnyomásban vagyunk, hiszen már rég árulni kellene a jegyeket és szervezni a jövő évi fesztivált

- tette hozzá.

Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
