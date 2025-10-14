Demetri Mitchell a ChatGPT mesterséges intelligencia platformot használta, amikor a nyáron a Leyton Orient csapatához igazolt.
Velük mentené meg a Szigetet Gerendai Károly: Időnyomásban vagyunk, már rég árulni kellene a jegyeket és szervezni a jövő évi fesztivált
Nem egyedül mentené meg a Szigetet Gerendai Károly, hanem például olyan alvállalkozókkal, akiknek megszűnne a bevétele, ha nem lenne feszivál. A Sziget-alapító szerint egy hónapja mennek a tárgyalások arról, hogy a tulajdonos kihátrálása esetén átvenné-e a Sziget vezetését.
Nem egyedül akarja megmenteni a Sziget Fesztivált, már vannak ötletei, kikkel működne együtt - mondta el a HVG-nek Gerendai Károly. Mindezt azután, hogy hétfőn Karácsony Gergely közölte, a Sziget anyacége a fesztivál és a főváros területfoglalási szerződésének felmondását kérte, és maga a Sziget Zrt. is közölte, hogy kétséges a jövő évi rendezvény. Ekkor jött a képbe Gerendai visszatérése.
Mint a Sziget-alapító kifejtette: a nyilvános számokból is látszik, hogy az elmúlt években komoly veszteségek képződtek.
Túl nagy összeg ez ahhoz, hogy azt mondjam, akkor gyorsan eladom az összes éttermemet és még a Lupa Beachet is, hogy a Szigetet finanszírozzam belőle. Így most arra keresek megoldást, hogy ne egyedül én, hanem több kisebb szereplővel együtt vállaljuk a kockázatot. Olyanokkal szeretnék együttműködni, akiknek egyébként is érdeke, hogy legyen Sziget: főképp azokra az eddig is a fesztivállal együtt dolgozó alvállalkozókra gondolok, akiknek megszűnne a bevételük, ha nem lenne többé Sziget
- fogalmazott Gerendai.
Nagyjából egy hónapja kezdtünk el arról tárgyalni, hogy a tulajdonos kihátrálása esetén akarom-e újra átvenni a Sziget vezetését. Erről azóta is zajlanak az egyeztetések, és szerintem már elég közel állunk a megállapodáshoz: időnyomásban vagyunk, hiszen már rég árulni kellene a jegyeket és szervezni a jövő évi fesztivált
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
- tette hozzá.
Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
Roham indult Krasznahorkai köteteiért, mindent elkapkodtak: jól járhat, aki most adná el a Sátántangó című könyvet?
A szerző Sátántangó című műve azóta elképesztően népszerű lett a kiadó szerint.
Legendás tévécsatorna vonul ki Európából: rengeteg magyar sirathatja kedvencét, teljesen el fog tűnni
A Paramount Global bejelentette, hogy 2025 végéig megszünteti az MTV zenei csatornáit.
Megszólalt a szakértő: ezért van válságban a Sziget és más magyar fesztiválok – meglepő okokat említ
Az idei hazai fesztiválszezon világosan megmutatta: a látogatói szokások és a fogyasztás radikálisan változnak.
A Sziget Fesztivál jövője bizonytalanná vált, miután a szervezők kezdeményezték a fővárossal kötött területfoglalási megállapodás felmondását.
A Sziget közleménye szerint a fesztivál külföldi tulajdonosa úgy döntött, hogy a jelenlegi struktúrában nem vállal további kockázatot Magyarországon.
Karácsony Gergely szerint bizonytalanná vált a Sziget Fesztivál jövője.
Kihúzták a Hatoslottó 41. heti, vasárnapi nyerőszámait is. Lássuk, volt-e telitalálat, elvitte-e valaki a 555 milliós főnyereményt!
Mintegy 20 millió forintot csalt ki egy magát rendvédelmis vezetőnek kiadó 53 éves férfi egy kétségbeesett anyától,
A hazai fürdők nem tudták elérni a Covid előtti vagy akár a tavalyi látogatószámot, bár a külföldi vendégek száma növekedett.
Az elmúlt évek drámai átalakulást hoztak a hazai esküvőszervező piacon.
Na, vajon elvitte-e valaki a 190 millió forintos főnyereményt a 41. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!
Most született egy közös bor, ami nevet, arcot és karaktert ad a régiónak.
Krasznahorkai László kapta a 2025-ös irodalmi Nobel-díjat. A Svéd Akadémia indoklása szerint az elismerést „lenyűgöző és látnoki életművéért” ítélték oda,
A brunch ma már nem pusztán étkezés, hanem városi rituálé, gasztronómiai élmény és közösségi program
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2025/41. heti, pénteki nyerőszámait: mutatjuk, elvitte-e valaki a főnyereményt.
A kétnapos sportesemény idején ideiglenes és szakaszos forgalomkorlátozásokra kell számítani a főváros több pontján.
Decembertől a Direct One helyett a CANAL+ lesz elérhető online, a műholdas szolgáltatást pedig a One veszi át.
A Nobel-békedíj az egyetlen, amelyet nem a díjak svéd alapítója, Alfred Nobel hazájában, hanem Norvégiában, Oslóban ítélnek oda és adnak át.
-
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
„VEDD ÉSZRE” címmel indított országos kampányt a Magyar Közút: a biztonság nem csupán emberi kötelesség, hanem kőkemény gazdasági érdek is egyben.
-
AI a bankolásban: rövidtávon túl-, hosszabb távon alábecsüljük a lehetőségeket
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetőjét beyond banking szolgáltatásokról és az AI bankolásban betöltött szerepéről kérdeztük.
-
Otthon Start Program: Nagyobb lakás helyett a prémium ingatlanok felé fordulhatnak az eladók (x)
Az Otthon Start Program elsősorban a használt lakások vásárlását támogatja, így első ránézésre úgy tűnhet, hogy az új hitel nem érinti az újépítésű, prémium lakóparkokat.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.