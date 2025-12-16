Miközben a vendéglátásban elmarad az év végi fellendülés, a prémium élelmiszerek és ajándékmegoldások iránt soha nem látott kereslet alakult ki.
Így veszik meg a legjobb karácsonyfákat a legélelmesebb magyarok 2025-ben: pillanatok alatt végeznek vele
Idén is elérhető a Wolt népszerű karácsonyfa-házhozszállítási szolgáltatása, amely országszerte több mint harminc kereskedésből - többek között Budapesten, Debrecenben, Pécsen, Szegeden, Kecskeméten, Mosonmagyaróváron, Cegléden, Esztergomban, Pomázon, Szekszárdon, Pakson és Budaörsön - segít megkímélni a vásárlókat a cipekedéstől és a sorban állástól.
Az elmúlt két évben több száz karácsonyfa-rendelés érkezett a platformon, a felhasználók kedvence pedig eddig egyértelműen a lucfenyő, amely idén is könnyedén házhoz kérhető. A szolgáltatás különösen nagy segítséget jelent azoknak, akik nehezebben közlekednek, vagy egyszerűen szeretnék otthonról, kényelmesen intézni az ünnepi előkészületeket.
A Wolt több kereskedő partnerrel, közöttük a Fenyőfadiszkonttal együttműködésben biztosítja a karácsonyfák autós futárokkal való házhozszállítását közel 20 településen: a társaság azért nyitott a gyorsvásárlási platformmal való értékesítés felé, mert azt tapasztalta, hogy egyre nagyobb igény mutatkozik arra, hogy a vásárlók kényelmesen, sorban állás nélkül, akár otthonról rendelhessék meg a karácsonyfájukat. A társaság a tizenkét hagyományos árusítóhelyszíne mellé vette fel a Wolt platformon való rendelések kiszolgálását.
“Az online rendelés kényelmet, biztonságot és időmegtakarítást jelent, a vásárlók pontosan tudják, milyen fát kapnak és mikor. A Wolthoz való csatlakozás természetes lépés volt, a hagyományos értékesítés mellé modern digitális csatorna épült. A trendek alapján folyamatosan nő az online rendelés iránti igény, Budapesten különösen erős, vidéken pedig az ünnep közeledtével nő a forgalom. A lucfenyő továbbra is népszerű, de egyre nagyobb sláger a nordmann fenyő, amely jól bírja a meleget és sokáig megtartja tűleveleit. A vásárlók tudatosabbak lettek: terveznek, informálódnak, és a kényelmet, minőséget, megbízhatóságot keresik” – mondta Balogh György, a Fenyőfadiszkont ügyvezetője.
„A karácsonyfa-házhozszállítással azoknak is szeretnénk valós segítséget nyújtani, akik nehezebben közlekednek, vagy egyszerűen időt szeretnének spórolni maguknak és a családjuknak. A Woltnál ma már minden negyedik rendelésünk nem melegétel és vásárlóink rendkívül széles körben használják szolgáltatásainkat, legyen szó vacsoráról, tervezett nagybevásárlásról, utolsó pillanatos ajándékról vagy akár egy sürgősen szükséges kiegészítőről, például telefontöltőről. Olyan szolgáltatást kívánunk nyújtani, amely az ünnepi bevásárlástól a hétköznapi teendőkig bármit elérhetővé tesz, mindössze néhány kattintással” – mondta el Trestyánszki Tímea, a Wolt Magyarország Kereskedelmi igazgatója.
Miközben az innováció tovább gyorsult, azt is lehet látni, hogy a vásárlók egyre tudatosabban mérlegelik, mikor és mire érdemes költeni.
Egy kutatás szerint továbbra is kiemelt fontosságú az ünnep, de sokan szűkebb kerettel gazdálkodnak, visszafogják az ajándékköltést, és a megfizethető meglepetések felé fordulnak.
A 2025-ös karácsonyi szezon egyik legerősebb mozgatórugója a közösségi média, különösen a TikTok.
Nemcsak a belvárosban szaladtak el az árak: a Városliget mellett is turistákra szabott összegekkel találkozni a karácsonyi vásárban.
Becslések szerint 2,6 millió magyar változtatott online vásárlási szokásain, miután átverték vagy csalás célpontja lett, 40%-uk emiatt kevesebbet vásárol a neten.
Dedikált csapattal indult el a digitális transzformáció a Rossmann Magyarországnál, az új, önálló területet Fürjes Ádám, a vállalat eddigi webshopvezetője irányítja.
Az elmúlt években látványosan átalakultak a fogyasztói igények: a vásárlók ma már nem csupán termékeket keresnek, hanem olyan márkákat és üzleteket, amelyekkel azonosulni tudnak és...
Egy ikonikus francia pezsgő került fel a Lidl akciós kínálatába, méghozzá olyan áron, hogy nem lehet rossz vételnek hívni.
A két termék kedvező áron kínál célzott meleget azoknak, akik fáznak, ülőmunkát végeznek vagy izomfájdalommal küzdenek.
A magyar könyvpiac 2025-ben sem unatkozott: miközben a romantasy továbbra is tarol, a magyar Nobel-díj felrázta a szépirodalmi eladásokat.
Kutatások alapján a férfiak 2025-ben leginkább olyan karácsonyi ajándékot szeretnének, amely hasznos, jó minőségű, rugalmasan felhasználható, és a hétköznapokban valódi értéket ad.
