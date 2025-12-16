2025. december 16. kedd Etelka, Aletta
Közelkép egy csomagolt zöld Nordmann fenyőfáról, amely a ház előtt az erkélyen fekszik, és várja, hogy karácsonyfaként használják.
Vásárlás

Így veszik meg a legjobb karácsonyfákat a legélelmesebb magyarok 2025-ben: pillanatok alatt végeznek vele

Pénzcentrum
2025. december 16. 22:01

Idén is elérhető a Wolt népszerű karácsonyfa-házhozszállítási szolgáltatása, amely országszerte több mint harminc kereskedésből - többek között Budapesten, Debrecenben, Pécsen, Szegeden, Kecskeméten, Mosonmagyaróváron, Cegléden, Esztergomban, Pomázon, Szekszárdon, Pakson és Budaörsön - segít megkímélni a vásárlókat a cipekedéstől és a sorban állástól.

Az elmúlt két évben több száz karácsonyfa-rendelés érkezett a platformon, a felhasználók kedvence pedig eddig egyértelműen a lucfenyő, amely idén is könnyedén házhoz kérhető. A szolgáltatás különösen nagy segítséget jelent azoknak, akik nehezebben közlekednek, vagy egyszerűen szeretnék otthonról, kényelmesen intézni az ünnepi előkészületeket.

A Wolt több kereskedő partnerrel, közöttük a Fenyőfadiszkonttal együttműködésben biztosítja a karácsonyfák autós futárokkal való házhozszállítását közel 20 településen: a társaság azért nyitott a gyorsvásárlási platformmal való értékesítés felé, mert azt tapasztalta, hogy egyre nagyobb igény mutatkozik arra, hogy a vásárlók kényelmesen, sorban állás nélkül, akár otthonról rendelhessék meg a karácsonyfájukat. A társaság a tizenkét hagyományos árusítóhelyszíne mellé vette fel a Wolt platformon való rendelések kiszolgálását.

Kapcsolódó cikkeink:

“Az online rendelés kényelmet, biztonságot és időmegtakarítást jelent, a vásárlók pontosan tudják, milyen fát kapnak és mikor. A Wolthoz való csatlakozás természetes lépés volt, a hagyományos értékesítés mellé modern digitális csatorna épült. A trendek alapján folyamatosan nő az online rendelés iránti igény, Budapesten különösen erős, vidéken pedig az ünnep közeledtével nő a forgalom. A lucfenyő továbbra is népszerű, de egyre nagyobb sláger a nordmann fenyő, amely jól bírja a meleget és sokáig megtartja tűleveleit. A vásárlók tudatosabbak lettek: terveznek, informálódnak, és a kényelmet, minőséget, megbízhatóságot keresik” – mondta Balogh György, a Fenyőfadiszkont ügyvezetője.

„A karácsonyfa-házhozszállítással azoknak is szeretnénk valós segítséget nyújtani, akik nehezebben közlekednek, vagy egyszerűen időt szeretnének spórolni maguknak és a családjuknak. A Woltnál ma már minden negyedik rendelésünk nem melegétel és vásárlóink rendkívül széles körben használják szolgáltatásainkat, legyen szó vacsoráról, tervezett nagybevásárlásról, utolsó pillanatos ajándékról vagy akár egy sürgősen szükséges kiegészítőről, például telefontöltőről. Olyan szolgáltatást kívánunk nyújtani, amely az ünnepi bevásárlástól a hétköznapi teendőkig bármit elérhetővé tesz, mindössze néhány kattintással” – mondta el Trestyánszki Tímea, a Wolt Magyarország Kereskedelmi igazgatója.
Címlapkép: Getty Images
#digitalizáció #vásárlás #házhozszállítás #karácsonyfa #kereskedelem #online rendelés #wolt

