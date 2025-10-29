Komoly bejelentést tett a Sziget megmentéséről Gerendai Károly: Ha ebben nincs egyetértés, nem próbálkozom tovább!

Szerdán a fővárosi közgyűlés Karácsony Gergely főpolgármester Sziget Fesztivállal kapcsolatos előterjesztéséről is vitázott. Az eseményen Gerendai Károly, a fesztivál alapítója is felszólalt, írja a 24.hu.

Elmondta, hogy jelen állás szerint jövőre nem lesz Sziget, ezt a mostani tulajdonos eldöntötte, azonban így a fővárosnak és az államnak sem lesz semmilyen más bevétele. Szerinte már most csúszásban vannak a szervezéssel, hiszen a fellépők egy részét már le kellett volna szervezni, és a jegyértékesítést is el kellett volna kezdeni.

Gerendai a képviselőket arra kérte, hogy bontsák fel a mostani szerződést, és egy rendkívüli ülésen kössenek újat a leendő tulajdonossal, mert így kifutnak az időből.

Ha ebben nincs egyetértés a város összes frakciója között, akkor én tiszta lelkiismerettel tudom mondani, hogy nem próbálkozom tovább

– mondta Gerendai.

Mint azt korábban megírtuk, Karácsony Gergely számolt be arról, a Sziget anyacége a fesztivál és a főváros területfoglalási szerződésének felmondását kérte, és maga a Sziget Zrt. is közölte, hogy kétséges a jövő évi rendezvény. Ezután nem sokkal Gerendai Károly alapító is megszólalt, elmondta, hogy befektetőtársakat keres a rendezvény megmentése érdekében.

A múlt héten derült ki, hogy második próbálkozásra sem sikerült többséget szerezni a főváros Tulajdonosi Bizottságában a javaslatnak, amely a Sziget Zrt.-vel kötött korábbi területhasználati megállapodás megszüntetését célozta.

Közben jött a hír, hogy Gerendai Károly új céget alapított a rendezvény jövőjének megmentésére. A FestPro IoF2025 Befektető Kft. tulajdonosa egyedül Gerendai, a megállapodás azonban még függ a főváros jóváhagyásától.

