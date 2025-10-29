Komoly bejelentést tett a Sziget megmentéséről Gerendai Károly: Ha ebben nincs egyetértés, nem próbálkozom tovább!

Egy ukrán szervezet kezdeményezte Krasznahorkai László műveinek betiltását Oroszországban.
Szerdán a fővárosi közgyűlés Karácsony Gergely főpolgármester Sziget Fesztivállal kapcsolatos előterjesztéséről is vitázott. Az eseményen Gerendai Károly, a fesztivál alapítója is felszólalt, írja a 24.hu.
Elmondta, hogy jelen állás szerint jövőre nem lesz Sziget, ezt a mostani tulajdonos eldöntötte, azonban így a fővárosnak és az államnak sem lesz semmilyen más bevétele. Szerinte már most csúszásban vannak a szervezéssel, hiszen a fellépők egy részét már le kellett volna szervezni, és a jegyértékesítést is el kellett volna kezdeni.
Gerendai a képviselőket arra kérte, hogy bontsák fel a mostani szerződést, és egy rendkívüli ülésen kössenek újat a leendő tulajdonossal, mert így kifutnak az időből.
Ha ebben nincs egyetértés a város összes frakciója között, akkor én tiszta lelkiismerettel tudom mondani, hogy nem próbálkozom tovább
– mondta Gerendai.
Mint azt korábban megírtuk, Karácsony Gergely számolt be arról, a Sziget anyacége a fesztivál és a főváros területfoglalási szerződésének felmondását kérte, és maga a Sziget Zrt. is közölte, hogy kétséges a jövő évi rendezvény. Ezután nem sokkal Gerendai Károly alapító is megszólalt, elmondta, hogy befektetőtársakat keres a rendezvény megmentése érdekében.
A múlt héten derült ki, hogy második próbálkozásra sem sikerült többséget szerezni a főváros Tulajdonosi Bizottságában a javaslatnak, amely a Sziget Zrt.-vel kötött korábbi területhasználati megállapodás megszüntetését célozta.
Közben jött a hír, hogy Gerendai Károly új céget alapított a rendezvény jövőjének megmentésére. A FestPro IoF2025 Befektető Kft. tulajdonosa egyedül Gerendai, a megállapodás azonban még függ a főváros jóváhagyásától.
Címlapi kép: Mohai Balázs, MTI/MTVA
A fesztivált alapító üzletember a FestPro IoF2025 Kft.-vel készül átvállalni a Sziget irányítását – de a főváros döntésére vár.
A szervezők szerint nem tudják tovább a vendégekre hárítani a költségnövekedést – most a túlélés a tét a Rockmaraton számára.
Ezen áll vagy bukik a Sziget megmentése: “A világ 5. legnagyobb fesztiválját nem szabad veszni hagyni!”
Csökkenő látogatottság, új generációs igények, digitális életmód, egészségtudatos trendek: a fesztiválpiac már nem ugyanaz, mint tíz éve.
