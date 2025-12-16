Súlyos lépésre készül az egyik nagy autógyártó: ekkora lenne a baj?

A Ford visszavágja a nagy elektromos járművek gyártását a gyenge kereslet és a Trump-adminisztráció szabályozási változtatásai miatt, ami 19,5 milliárd dolláros veszteséget okoz a vállalatnak - írta meg a BBC.

Az amerikai autógyártó hétfői bejelentése szerint a jövőben a nyereséges hibrid és benzinmotoros járművek, valamint a kisebb, megfizethető elektromos modellek gyártására összpontosít.

A Ford közleménye szerint a nagy méretű elektromos járművek gyártásának üzleti modellje "erodálódott" a vártnál alacsonyabb kereslet, a magas költségek és a szabályozási változások miatt.

"Ez egy vásárlók által vezérelt váltás egy erősebb, ellenállóbb és nyereségesebb Ford létrehozására" - nyilatkozta Jim Farley, a Ford vezérigazgatója, hozzátéve, hogy a működési környezet megváltozott, ezért a tőkét magasabb megtérülésű növekedési lehetőségekbe csoportosítják át.

A stratégiaváltás részeként a vállalat nem gyárt többé tisztán elektromos verziót népszerű F-150 pickup modelljéből. Az F-150 Lightning helyett egy hibrid járművet terveznek benzinmotoros generátorral. Emellett a Ford törli az új elektromos furgon tervét is, hogy a benzines és hibrid modellek gyártására koncentrálhasson.

A Ford döntése hasonló a General Motors októberi bejelentéséhez, amikor a GM közölte, hogy 1,6 milliárd dolláros veszteséget könyvel el elektromos járművekkel kapcsolatos terveinek visszafogása miatt a gyengülő kereslet következtében.

Az elektromos járművek elterjedése az USA-ban elmarad Kínához, az Egyesült Királysághoz és Európához képest, amit elemzők a gyengébb kormányzati támogatással magyaráznak. A Trump-adminisztráció az elmúlt hónapokban több olyan ösztönzőt és szabályozást is visszavont, amelyek várhatóan az elektromos autók elterjedését segítették volna elő.

Egy korábbi kormányzati támogatás akár 7500 dollárral is csökkenthette bizonyos elektromos, plug-in hibrid vagy üzemanyagcellás járművek árát, de ez az adókedvezmény szeptemberben megszűnt. Farley már akkor jelezte, hogy az elektromos járművek piaca "kisebb, sokkal kisebb lesz, mint gondoltuk".

A hónap elején Trump bejelentette az üzemanyag-hatékonysági szabályok lazítását is, visszafordítva egy Biden-korszakbeli politikát, amely az elektromos járművek fellendülését ígérte. Farley ezt a változtatást "a józan ész győzelmének" nevezte, bár környezetvédelmi csoportok bírálták a lépést.

Az amerikai változások mellett az Európai Unió is várhatóan enyhíti a 2035-től érvényes, új belső égésű motorral szerelt autók betiltására vonatkozó tervét, miután Németország lobbizott autógyártói érdekében a kínai versenytársakkal szemben.