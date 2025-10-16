2025. október 16. csütörtök Gál
Budapest, 2025. augusztus 12.Fiatalok pakolnak a Hajógyári-szigeten a 31. Sziget fesztivál zárása után, 2025. augusztus 12-én.MTI/Balogh Zoltán
Gazdaság

Elbukott az első próbálkozás a Sziget megmentésére, Karácsony szerint fogy az idő

Pénzcentrum
2025. október 16. 20:12

Karácsony Gergely főpolgármester csütörtök délután a Facebook-oldalán írta meg, hogy nem kapott többséget a Sziget Zrt.-vel kötött eddigi területhasználati megállapodás megszüntetése.

A főpolgármester közölte, hogy a Tulajdonosi Bizottságban a Fidesz képviselői nem szavaztak, a Tisza képviselői pedig tartózkodtak. Hozzátette, hogy új hatósági szerződést nem lehet kötni, és kérelmet sem lehet jogszerűen benyújtani addig, amíg a régi hatósági szerződés hatályban van.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

„Tudjuk, hogy a régi hatósági szerződés alapján a Szigetet a sokmilliárdos veszteséget felhalmozott külföldi tulajdonos jövőre már nem szervezi meg. Ha tehát akarunk jövőre új, magyar tulajdonosokkal Sziget Fesztivált, akkor a régi szerződést meg kell szüntetni, majd utána újat kell kötni.”

Karácsony Gergely hangsúlyozta, hogy kevés az idő, és ha ebben a hónapban nem tud elkezdődni a jövő évi fesztivál jegyeinek értékesítése, akkor gazdaságilag válik lehetetlenné a Sziget. Megjegyezte, nem tudja, miért nem ment át a javaslat, de mint írta, egyet tehet: kezdeményezi, hogy a Tulajdonosi Bizottság üljön össze újra, és vegye napirendre a kérdést.

„Hívjanak szakértőket, kérjenek segítséget, tegyenek bármit, csak ne kövessék el azt a hibát, hogy megfosztanak sok ezer embert a szabadság élményétől, Budapestet pedig egy kulturális értéktől” – zárta posztját a főpolgármester.

Mint azt megírtuk, hétfőn Karácsony Gergely számolt be arról, a Sziget anyacége a fesztivál és a főváros területfoglalási szerződésének felmondását kérte, és maga a Sziget Zrt. is közölte, hogy kétséges a jövő évi rendezvény. Ezután nem sokkal Gerendai Károly alapító is megszólalt, elmondta, hogy befektetőtársakat keres a rendezvény megmentése érdekében.

Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
#fesztivál #Budapest #sziget #gazdaság #szerződés #szavazás #sziget fesztivál #karácsony gergely

