Túl van az életveszélyen a magyar építőipar: más ok nincs az örömre, aggasztó jelentés érkezett

Vegyes képet mutat az építőipar teljesítménye 2025 októberében a Központi Statisztikai Hivatal friss adatai alapján. Az ágazat éves összevetésben látványosan bővült, ugyanakkor havi alapon kisebb visszaesés tapasztalható, ami arra utal, hogy a kilábalás még nem mondható egyenletesnek. A Mapei Kft. szerint ez annak a jele, hogy az építőipar túl van a kritikus szakaszon, de a teljes felépüléshez még erősödő keresletre és időre van szükség.

Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 14,7, míg az egyéb építményeké 3,7 százalékkal nőtt éves alapon. Az ágazati bontás ugyanakkor jelentős eltéréseket mutat: az épületek építése 46,1, az egyéb építmények építése 20,2 százalékkal bővült az alacsony bázishoz képest, miközben a legnagyobb súlyú, speciális szaképítés termelése 12,0 százalékkal csökkent.

"Ez a kettősség visszaigazolja a korábbi várakozásainkat: a kereslet nem egyszerre, hanem szegmensenként indul újra, és az épületekhez kötődő munkák élénkülnek elsőként. Az épületek építésének felfutása javuló piaci bizalomra utal, még akkor is, ha ez a teljes ágazati teljesítményben egyelőre nem minden területen jelenik meg. Azt tapasztaljuk, hogy a vállalkozások beruháznak, miközben a lakosság részéről is nagy az érdeklődés az Otthon Start Program és az energetikai felújítások iránt" – mondta Markovich Béla, a Mapei Kft. ügyvezetője.

További bizakodásra ad okot, hogy a KSH adatai szerint az új szerződések volumene októberben 49,1 százalékkal nőtt az előző év azonos hónapjához képest. Ezen belül az egyéb építményekre kötött szerződések volumene közel megduplázódott. Az építőipari vállalkozások október végi szerződésállománya összességében 49,9 százalékkal haladta meg a tavalyit, ami erős előretekintő mutató. Ugyanakkor az épületek építésére vonatkozó szerződésállomány 10,6 százalékkal csökkent, ami arra utal, hogy a szeptemberben indult Otthon Start Program hatása az októberi adatokban még nem jelenik meg, és inkább a következő hónapokban válhat érzékelhetővé.

Markovich Béla hangsúlyozza, hogy az építőipar kilábalása inkább fokozatos, mint látványos, és az élénkülés első jelei a keresleti oldalon jelennek meg. A lakásépítési engedélyek számának növekedése és az Otthon Start Program nem azonnali termelési ugrást, hanem előbb egy tervezési és szerződéskötési hullámot indít el. A mostani KSH-adatok ezt a képet erősítik meg: papíron már fordulat látszik, az új szerződések és a szerződésállomány már bővül, miközben a havi termelés még ingadozik.

A java még csak ezután jön

Különösen biztató, hogy az októberi kedvező éves adat még nem az Otthon Start Program és a támogatott energetikai felújítási konstrukciók hatásának eredménye.

"Ezeknek az intézkedéseknek a valódi hatása várhatóan inkább 2026-ban lesz érezhető. Éppen ezért fontos jelzés a mostani adat, azt mutatja, hogy az ágazat túl van az életveszélyen, és már láthatók a javulás jelei már" – fogalmazott Markovich Béla.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Szerinte a 3 százalékos támogatott hitel elsősorban az új lakások piacát élénkítheti, míg az energetikai felújítási programok a meglévő épületállomány korszerűsítését gyorsíthatják. A két hatás együtt, még egy gyengébb év után is, stabilizáló szerepet tölthet be az ágazatban.

A Mapei várakozásai szerint a felújítási piac élénkülése több éven át fennmaradó trend lehet. Ennek oka nemcsak a támogatási környezet, hanem az is, hogy az energetikailag korszerűsített lakások alacsonyabb fenntartási költséggel és magasabb piaci értékkel rendelkeznek.

A 3 százalékos hitel ráadásul közvetetten is erősítheti a felújítási piacot: sok vásárló korszerűtlen ingatlant vásárol, amelynek modernizálása azonnali beruházássá válik. Ez tartós keresletet teremthet a hőszigetelési, befejező, gépészeti és egyéb korszerűsítési munkák iránt – még akkor is, ha az új építések csak lassabban indulnak be.