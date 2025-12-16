Véget értek az idei útfelújítási munkálatok az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által üzemeltetett gyorsforgalmi utakon.
Túl van az életveszélyen a magyar építőipar: más ok nincs az örömre, aggasztó jelentés érkezett
Vegyes képet mutat az építőipar teljesítménye 2025 októberében a Központi Statisztikai Hivatal friss adatai alapján. Az ágazat éves összevetésben látványosan bővült, ugyanakkor havi alapon kisebb visszaesés tapasztalható, ami arra utal, hogy a kilábalás még nem mondható egyenletesnek. A Mapei Kft. szerint ez annak a jele, hogy az építőipar túl van a kritikus szakaszon, de a teljes felépüléshez még erősödő keresletre és időre van szükség.
Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 14,7, míg az egyéb építményeké 3,7 százalékkal nőtt éves alapon. Az ágazati bontás ugyanakkor jelentős eltéréseket mutat: az épületek építése 46,1, az egyéb építmények építése 20,2 százalékkal bővült az alacsony bázishoz képest, miközben a legnagyobb súlyú, speciális szaképítés termelése 12,0 százalékkal csökkent.
"Ez a kettősség visszaigazolja a korábbi várakozásainkat: a kereslet nem egyszerre, hanem szegmensenként indul újra, és az épületekhez kötődő munkák élénkülnek elsőként. Az épületek építésének felfutása javuló piaci bizalomra utal, még akkor is, ha ez a teljes ágazati teljesítményben egyelőre nem minden területen jelenik meg. Azt tapasztaljuk, hogy a vállalkozások beruháznak, miközben a lakosság részéről is nagy az érdeklődés az Otthon Start Program és az energetikai felújítások iránt" – mondta Markovich Béla, a Mapei Kft. ügyvezetője.
További bizakodásra ad okot, hogy a KSH adatai szerint az új szerződések volumene októberben 49,1 százalékkal nőtt az előző év azonos hónapjához képest. Ezen belül az egyéb építményekre kötött szerződések volumene közel megduplázódott. Az építőipari vállalkozások október végi szerződésállománya összességében 49,9 százalékkal haladta meg a tavalyit, ami erős előretekintő mutató. Ugyanakkor az épületek építésére vonatkozó szerződésállomány 10,6 százalékkal csökkent, ami arra utal, hogy a szeptemberben indult Otthon Start Program hatása az októberi adatokban még nem jelenik meg, és inkább a következő hónapokban válhat érzékelhetővé.
Markovich Béla hangsúlyozza, hogy az építőipar kilábalása inkább fokozatos, mint látványos, és az élénkülés első jelei a keresleti oldalon jelennek meg. A lakásépítési engedélyek számának növekedése és az Otthon Start Program nem azonnali termelési ugrást, hanem előbb egy tervezési és szerződéskötési hullámot indít el. A mostani KSH-adatok ezt a képet erősítik meg: papíron már fordulat látszik, az új szerződések és a szerződésállomány már bővül, miközben a havi termelés még ingadozik.
A java még csak ezután jön
Különösen biztató, hogy az októberi kedvező éves adat még nem az Otthon Start Program és a támogatott energetikai felújítási konstrukciók hatásának eredménye.
"Ezeknek az intézkedéseknek a valódi hatása várhatóan inkább 2026-ban lesz érezhető. Éppen ezért fontos jelzés a mostani adat, azt mutatja, hogy az ágazat túl van az életveszélyen, és már láthatók a javulás jelei már" – fogalmazott Markovich Béla.
Szerinte a 3 százalékos támogatott hitel elsősorban az új lakások piacát élénkítheti, míg az energetikai felújítási programok a meglévő épületállomány korszerűsítését gyorsíthatják. A két hatás együtt, még egy gyengébb év után is, stabilizáló szerepet tölthet be az ágazatban.
A Mapei várakozásai szerint a felújítási piac élénkülése több éven át fennmaradó trend lehet. Ennek oka nemcsak a támogatási környezet, hanem az is, hogy az energetikailag korszerűsített lakások alacsonyabb fenntartási költséggel és magasabb piaci értékkel rendelkeznek.
A 3 százalékos hitel ráadásul közvetetten is erősítheti a felújítási piacot: sok vásárló korszerűtlen ingatlant vásárol, amelynek modernizálása azonnali beruházássá válik. Ez tartós keresletet teremthet a hőszigetelési, befejező, gépészeti és egyéb korszerűsítési munkák iránt – még akkor is, ha az új építések csak lassabban indulnak be.
A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa keddi ülésén változatlanul 6,5 százalékon hagyta az alapkamatot, a döntés hátterét az elnök indokolta meg.
Az MVM Paksi Atomerőmű 1. blokkján kedden 2 órától terven felüli karbantartást végeznek.
A döntés megfelelt a piaci várakozásoknak, a hangsúly most az inflációs előrejelzésen és a jegybank üzenetein van.
Lehet, te is innen származó húst vettél: horrorüzemet záratott be a Nébih, undorító, amit az ellenőrök találtak
Súlyos élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentő hiányosságokat tapasztaltak egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei vadfeldolgozó üzemben tartott ellenőrzésen a Nébih ellenőrei.
Hétfőn a BÉT részvényindexe, a BUX 101,21 pontos, 0,09 százalékos csökkenéssel 109 506,37 ponton zárt.
Az euró jegyzése reggel hat órakor 384,77 forinton állt az előző este hat órai 384,55 forint után.
Virovácz Péterre való beszélgetésben nemcsak a 2025-ös év fő tanulságait vettük végig, hanem részletesen elemeztük a 2026-os kilátásokat is.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 384,68 forintról 384,55 forintra csökkent 18 órakor.
Az önkormányzati helyiséggazdálkodás súlyos pénzügyi problémákkal küzd: a nem lakáscélú ingatlanvagyon sok esetben nem bevételt termel, hanem veszteséget generál.
A részvénypiac forgalma 11,4 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
Nem mindennapi „köntösbe" burkolózott történetet göngyölítettek fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei az M1-es autópályán.
Baljós előrejelzés érkezett: hiába indul a BMW és a BYD gyára, 2026-ban sem térhet magához a magyar gazdaság?
Hétfő reggel sajtótájékoztatót tartott a Concorde Értkpapír Zrt. a jövő évi várakozásokkal kapcsolatban, amelyen a Pénzcentrum is részt vett.
Elképesztő, hogy akartak illegális cigit csempészni Magyarországra: ilyet még a vámosok is ritkán látnak
Hamar kiderült, hogy nem a téli szigetelés tette a kabátokat merevvé, hanem a bélésbe varrt csempészcigaretta.
Erősödött a forint hétfő reggelre a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
BUX kisokos a jövő hétre: így számolj az OTP, MOL, Richter papírokkal - most éri meg eladni vagy venni őket?
Növekvő forgalomban emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten.
Az 50. hét legolvasotabb cikkeiből látni, mennyire érzékenyen érinti az embereket a megélhetés, a biztonság és a kiszámíthatóság kérdése.
Így alakulhat az olaj ára 2026-ban: erre mindenkinek figyelnie kell, durva hatással lehet Magyarországra is
Az olajpiac 2026-ban várhatóan mérsékelt árakkal indul, majd fokozatosan erősödik az év második felében.
Te jó ég! 2 millió forintot is érhetnek ezek a régi motorok: bármelyik magyar garázsban ott lapulhat egy ilyen
Magyarországon évek óta folyamatosan emelkedtek a régi motorok árai: a Pannóniák, Csepelek, Danubiák és persze a legendás Simsonok mára sokszor milliós értéket is képviselhetnek.
Változó karácsonyi kosár: spórolnak a magyarok, de a menüre nem sajnálják
Egy kutatás szerint továbbra is kiemelt fontosságú az ünnep, de sokan szűkebb kerettel gazdálkodnak, visszafogják az ajándékköltést, és a megfizethető meglepetések felé fordulnak.
Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont
Becslések szerint 2,6 millió magyar változtatott online vásárlási szokásain, miután átverték vagy csalás célpontja lett, 40%-uk emiatt kevesebbet vásárol a neten.
Állatorvosi rendelőből skálázható kkv – így épült fel a Petlegio tőkevonzó modellje
Nándorfi Zoltánt, a Petlegio vezetőjét és Bánfi Zoltánt, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgatóját kérdeztük.
Zsalutrend: számít a felhasznát anyagokba épített energia (x)
Fókuszban a karbonsemlegességhez hozzájáruló, csekély ökológiai lábnyommal rendelkező és igazolt adatokkal kínált építőanyagok. Ezek között rendhagyó egy 25 éves zsaluinnováció a Mevától.
Önálló digitális transzformációs terület a Rossmann-nál (x)
Dedikált csapattal indult el a digitális transzformáció a Rossmann Magyarországnál, az új, önálló területet Fürjes Ádám, a vállalat eddigi webshopvezetője irányítja.
A vásárlói élmény és az értékteremtés kéz a kézben jár az Ecofamily üzleteiben (x)
Az elmúlt években látványosan átalakultak a fogyasztói igények: a vásárlók ma már nem csupán termékeket keresnek, hanem olyan márkákat és üzleteket, amelyekkel azonosulni tudnak és amelyek valódi értéket képviselnek.