Gerendai Károly: határozott célom megoldást találni a Sziget létének hosszú távú biztosítására

A Sziget Kulturális Menedzser Iroda Zrt. felmondta a Hajógyári-szigetre vonatkozó területfoglalási engedélyét a fővárosnak, ami veszélybe sodorja a fesztivál jövőjét. Gerendai Károly alapító befektetőtársakat keres a rendezvény megmentése érdekében.

Ahogy arról már beszámoltunk, Karácsony Gergely főpolgármester hétfő reggel közölte, hogy levelet kapott a Sziget Zrt. vezérigazgatójától, amelyben a cég kezdeményezi a fővárossal kötött megállapodás felmondását. A lépés hátterében a Sziget külföldi tulajdonosának üzleti döntése állhat.

A fesztiválszervező cégnek 2026-ig szóló ötéves területfoglalási szerződése volt a fővárossal, amit most közös megegyezéssel szeretne megszüntetni. A Sziget Zrt. tulajdonosa a luxemburgi Superstruct Entertainment, amelyet 2023-ban az amerikai KKR tőkealap vásárolt meg 1,3 milliárd fontért.

A Sziget Zrt. pénzügyi helyzete az utóbbi években jelentősen romlott: 2023-ban 1,8 milliárd, 2024-ben pedig már 3,9 milliárd forintos veszteséget könyvelt el. A 2025-ös fesztivál is várhatóan több mint kétmilliárd forintos mínusszal zárt.

A Sziget közleménye szerint a fesztivál külföldi tulajdonosa úgy döntött, hogy a jelenlegi struktúrában nem vállal további kockázatot Magyarországon. Ugyanakkor a magyar menedzsment javaslatára a tulajdonosok felvették a kapcsolatot Gerendai Károllyal, és lehetőséget kínáltak neki a rendezvény folytatására.

Gerendai Károly a Forbesnak elmondta, hogy intenzív egyeztetések zajlanak a háttérben. "Bár nemrég még nagyon nem így képzeltem el az elkövetkező éveimet, de a jelen helyzetben határozott célom megoldást találni a Sziget létének hosszú távú biztosítására" – nyilatkozta az alapító, aki reméli, hogy még októberben sikerül megállapodniuk egy új tulajdonosi struktúráról.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A Sziget Zrt. a Covid miatti kényszerszünet után 2022-ben még nyereséges volt, de aztán a soproni Volt fesztivált 2023-tól, a zamárdi Balaton Soundot pedig 2024-től megszüntették. A portfólióban a Sziget mellett csak a kisebb Gourmet és a Gyerek Sziget maradt.

A Superstruct Holding 2017-ben vásárolta meg a Sziget irányítási jogait Gerendai Károlytól és alapítótársaitól, majd 2022 végén a maradék kisebbségi részt is megszerezte. Az 1993-ban alapított Sziget fesztivál vezetését Gerendai 2017-ben adta át Kádár Tamás főszervezőnek.