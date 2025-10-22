A második próbálkozás is elbukott a Sziget megmentésére, az idei volt az utolsó fesztivál?

Második próbálkozásra sem sikerült többséget szerezni a főváros Tulajdonosi Bizottságában a javaslatnak, amely a Sziget Zrt.-vel kötött korábbi területhasználati megállapodás megszüntetését célozta – tudta meg a Telex.

Mint arról beszámoltunk, Karácsony Gergely főpolgármester a múlt héten a Facebook-oldalán írta meg, hogy nem kapott többséget a Sziget Zrt.-vel kötött eddigi területhasználati megállapodás megszüntetése. A Telex most megírta, hogy másodjára se ment át a fővároson a javaslat.

Karácsony Gergely korábban hangsúlyozta, a változtatás azért lenne kulcsfontosságú, mert csak így lehet jövőre megtartani a Szigetet: a jelenlegi területhasználati szerződést fel kellene bontani a fesztivált szervező céggel, és új megállapodást kötni a fesztivál várhatóan magyar tulajdonosaival.

A változtatások szükségességét az indokolja, hogy a Sziget külföldi tulajdonosa kiszáll a fesztivál mögül. A múlt héten már a fővárosi bizottság elé került a Sziget területhasználati megállapodásának megszüntetése, ám Fidesz képviselői nem szavaztak, a Tisza képviselői pedig tartózkodtak.

Karácsony Gergely hangsúlyozta, hogy kevés az idő, és ha ebben a hónapban nem tud elkezdődni a jövő évi fesztivál jegyeinek értékesítése, akkor gazdaságilag válik lehetetlenné a Sziget.

Mint azt korábban már megírtuk, Karácsony Gergely számolt be arról, a Sziget anyacége a fesztivál és a főváros területfoglalási szerződésének felmondását kérte, és maga a Sziget Zrt. is közölte, hogy kétséges a jövő évi rendezvény. Ezután nem sokkal Gerendai Károly alapító is megszólalt, elmondta, hogy befektetőtársakat keres a rendezvény megmentése érdekében.

Címlapi kép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA