A szervezők szerint nem tudják tovább a vendégekre hárítani a költségnövekedést – most a túlélés a tét a Rockmaraton számára.
Újabb hírek a Szigetről: Gerendai lépése nagyban befolyásolhatja a fesztivál jövőjét
Gerendai Károly, a Sziget Fesztivál alapítója új céget alapított a rendezvény jövőjének megmentésére. A FestPro IoF2025 Befektető Kft. tulajdonosa egyedül Gerendai, a megállapodás azonban még függ a főváros jóváhagyásától, írja a HVG.
A FestPro IoF2025 Befektető Kft.-t Gerendai Károly október 15-én alapította, és néhány nappal később, október 19-én már be is jegyezték. Gerendai, aki 1993-ban alapította a Sziget Fesztivált, az egyedüli tulajdonos.
Az üzletember elmondta, hogy a megállapodás a fesztivál jelenlegi amerikai–brit tulajdonosaival még nem jött létre. Ennek akadálya a Fővárosi Közgyűlés hozzájárulása, amely szükséges az eddigi szerződés felmondásához a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Zrt.-vel.
A külföldi tulajdonosoknak a 2026-os rendezvény után is ki kell fizetniük az Óbudai-sziget területhasználatáért az évi 200 millió forintos díjat. A főváros a HVG-nek megerősítette: támogatja a fesztivál fennmaradását, de nem hajlandó lemondani a tarifáról, amíg nincs garancia a 2026-os eseményre.
Gerendai hozzátette, hogy több potenciális befektetővel is tárgyalt, köztük a Budapest Park vezetésével, akik csatlakozhatnának a fesztivál működtetéséhez, ám mindez a főváros döntésétől függ.
Karácsony Gergely főpolgármester a szerdai közgyűlésre új előterjesztést készül benyújtani, miután a tulajdonosi bizottságban a tiszás és fideszes képviselők az előző javaslatot leszavazták.
Mint azt korábban már megírtuk, Karácsony Gergely számolt be arról, a Sziget anyacége a fesztivál és a főváros területfoglalási szerződésének felmondását kérte, és maga a Sziget Zrt. is közölte, hogy kétséges a jövő évi rendezvény. Ezután nem sokkal Gerendai Károly alapító is megszólalt, elmondta, hogy befektetőtársakat keres a rendezvény megmentése érdekében.
A múlt héten írtuk meg, hogy második próbálkozásra sem sikerült többséget szerezni a főváros Tulajdonosi Bizottságában a javaslatnak, amely a Sziget Zrt.-vel kötött korábbi területhasználati megállapodás megszüntetését célozta.
