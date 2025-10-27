2025. október 27. hétfő Szabina
Budapest, 2017. augusztus 8. Gerendai Károly, a Sziget fesztivál egyik alapítója, ügyvezetõje beszél a Sziget zajszintmérésén az óbudai Fõ téren 2017. augusztus 7-én.MTI Fotó: Mohai Balázs
Szórakozás

Újabb hírek a Szigetről: Gerendai lépése nagyban befolyásolhatja a fesztivál jövőjét

Pénzcentrum
2025. október 27. 21:41

Gerendai Károly, a Sziget Fesztivál alapítója új céget alapított a rendezvény jövőjének megmentésére. A FestPro IoF2025 Befektető Kft. tulajdonosa egyedül Gerendai, a megállapodás azonban még függ a főváros jóváhagyásától, írja a HVG.

A FestPro IoF2025 Befektető Kft.-t Gerendai Károly október 15-én alapította, és néhány nappal később, október 19-én már be is jegyezték. Gerendai, aki 1993-ban alapította a Sziget Fesztivált, az egyedüli tulajdonos.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az üzletember elmondta, hogy a megállapodás a fesztivál jelenlegi amerikai–brit tulajdonosaival még nem jött létre. Ennek akadálya a Fővárosi Közgyűlés hozzájárulása, amely szükséges az eddigi szerződés felmondásához a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Zrt.-vel.

A külföldi tulajdonosoknak a 2026-os rendezvény után is ki kell fizetniük az Óbudai-sziget területhasználatáért az évi 200 millió forintos díjat. A főváros a HVG-nek megerősítette: támogatja a fesztivál fennmaradását, de nem hajlandó lemondani a tarifáról, amíg nincs garancia a 2026-os eseményre.

Gerendai hozzátette, hogy több potenciális befektetővel is tárgyalt, köztük a Budapest Park vezetésével, akik csatlakozhatnának a fesztivál működtetéséhez, ám mindez a főváros döntésétől függ.

Karácsony Gergely főpolgármester a szerdai közgyűlésre új előterjesztést készül benyújtani, miután a tulajdonosi bizottságban a tiszás és fideszes képviselők az előző javaslatot leszavazták.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Mint azt korábban már megírtuk, Karácsony Gergely számolt be arról, a Sziget anyacége a fesztivál és a főváros területfoglalási szerződésének felmondását kérte, és maga a Sziget Zrt. is közölte, hogy kétséges a jövő évi rendezvény. Ezután nem sokkal Gerendai Károly alapító is megszólalt, elmondta, hogy befektetőtársakat keres a rendezvény megmentése érdekében.

A múlt héten írtuk meg, hogy második próbálkozásra sem sikerült többséget szerezni a főváros Tulajdonosi Bizottságában a javaslatnak, amely a Sziget Zrt.-vel kötött korábbi területhasználati megállapodás megszüntetését célozta.

Címlapi kép: Mohai Balázs, MTI/MTVA
Címlapkép: Getty Images
#befektetés #fesztivál #Budapest #óbuda #rendezvény #szórakozás #főváros #sziget fesztivál #gerendai károly #karácsony gergely #befektető

