Megszólalt a Sziget: valóban kérdéses a fesztivál sorsa, a tulajdonos nem vállal kockázatot

A Sziget Fesztivál jövője bizonytalanná vált, miután a szervezők kezdeményezték a fővárossal kötött területfoglalási megállapodás felmondását. A külföldi tulajdonos nem vállal további kockázatot, de tárgyalások folynak Gerendai Károllyal, a fesztivál alapítójával a rendezvény folytatásáról - írja a 444.hu.

A Sziget Kulturális Menedzser Iroda Zrt. közleményben erősítette meg, hogy valóban kezdeményezték a Fővárosi Önkormányzatnál a jövő évben lejáró területfoglalási engedélyük közös megegyezéssel történő megszüntetését. A döntés hátterében az áll, hogy a fesztivál külföldi tulajdonosa úgy határozott, a jelenlegi struktúrában nem vállal további kockázatot Magyarországon.

A szervezők kiemelték, hogy a területhasználati megállapodás határozott időre szól, és a fizetési kötelezettség akkor is fennállna jövőre, ha nem rendeznék meg a fesztivált, ezért kényszerültek a megállapodás felmondására.

A közlemény szerint azonban ez még nem jelenti a Sziget Fesztivál történetének végét. A hazai menedzsment javaslatára a Sziget Zrt. tulajdonosai felvették a kapcsolatot Gerendai Károllyal, a fesztivál alapítójával, hogy a rendezvény ismét vele folytathassa működését. Az egyeztetések jelenleg is zajlanak, ezért további részleteket egyelőre nem közöltek.

A szervező csapat bízik abban, hogy a fesztivál egy új, független, magyar tulajdonosi háttérrel az eddigieknél is sikeresebb lehet. Remélik, hogy számíthatnak a közönség támogatására, a szakmai partnerek együttműködésére és a főváros megértésére is.

Karácsony Gergely főpolgármester reggel megerősítette, hogy bizonytalanná vált a Sziget Fesztivál jövője, de dolgoznak a megoldáson. Hangsúlyozta, hogy Budapestnek dolga kell legyen a fesztivál hosszú távú fennmaradásával, és ha a Sziget jövője üzletileg biztosítható az értékek megőrzése mellett, akkor a fővárosnak is nyitottnak kell lennie az új kezdetre.

A tavalyi év gazdasági mutatói szerint a Sziget Fesztivált szervező Sziget Kulturális Menedzsment Iroda Zrt. 3,8 milliárd forintos veszteséggel zárta 2024-et.

Címlapfotó:Balogh Zoltán, MTI/MTVA