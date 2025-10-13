A Sziget közleménye szerint a fesztivál külföldi tulajdonosa úgy döntött, hogy a jelenlegi struktúrában nem vállal további kockázatot Magyarországon.
Megszólalt a Sziget: valóban kérdéses a fesztivál sorsa, a tulajdonos nem vállal kockázatot
A Sziget Fesztivál jövője bizonytalanná vált, miután a szervezők kezdeményezték a fővárossal kötött területfoglalási megállapodás felmondását. A külföldi tulajdonos nem vállal további kockázatot, de tárgyalások folynak Gerendai Károllyal, a fesztivál alapítójával a rendezvény folytatásáról - írja a 444.hu.
A Sziget Kulturális Menedzser Iroda Zrt. közleményben erősítette meg, hogy valóban kezdeményezték a Fővárosi Önkormányzatnál a jövő évben lejáró területfoglalási engedélyük közös megegyezéssel történő megszüntetését. A döntés hátterében az áll, hogy a fesztivál külföldi tulajdonosa úgy határozott, a jelenlegi struktúrában nem vállal további kockázatot Magyarországon.
A szervezők kiemelték, hogy a területhasználati megállapodás határozott időre szól, és a fizetési kötelezettség akkor is fennállna jövőre, ha nem rendeznék meg a fesztivált, ezért kényszerültek a megállapodás felmondására.
A közlemény szerint azonban ez még nem jelenti a Sziget Fesztivál történetének végét. A hazai menedzsment javaslatára a Sziget Zrt. tulajdonosai felvették a kapcsolatot Gerendai Károllyal, a fesztivál alapítójával, hogy a rendezvény ismét vele folytathassa működését. Az egyeztetések jelenleg is zajlanak, ezért további részleteket egyelőre nem közöltek.
A szervező csapat bízik abban, hogy a fesztivál egy új, független, magyar tulajdonosi háttérrel az eddigieknél is sikeresebb lehet. Remélik, hogy számíthatnak a közönség támogatására, a szakmai partnerek együttműködésére és a főváros megértésére is.
Karácsony Gergely főpolgármester reggel megerősítette, hogy bizonytalanná vált a Sziget Fesztivál jövője, de dolgoznak a megoldáson. Hangsúlyozta, hogy Budapestnek dolga kell legyen a fesztivál hosszú távú fennmaradásával, és ha a Sziget jövője üzletileg biztosítható az értékek megőrzése mellett, akkor a fővárosnak is nyitottnak kell lennie az új kezdetre.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A tavalyi év gazdasági mutatói szerint a Sziget Fesztivált szervező Sziget Kulturális Menedzsment Iroda Zrt. 3,8 milliárd forintos veszteséggel zárta 2024-et.
Címlapfotó:Balogh Zoltán, MTI/MTVA
Mintegy 20 millió forintot csalt ki egy magát rendvédelmis vezetőnek kiadó 53 éves férfi egy kétségbeesett anyától,
A hazai fürdők nem tudták elérni a Covid előtti vagy akár a tavalyi látogatószámot, bár a külföldi vendégek száma növekedett.
Az elmúlt évek drámai átalakulást hoztak a hazai esküvőszervező piacon.
Na, vajon elvitte-e valaki a 190 millió forintos főnyereményt a 41. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!
Most született egy közös bor, ami nevet, arcot és karaktert ad a régiónak.
Krasznahorkai László kapta a 2025-ös irodalmi Nobel-díjat. A Svéd Akadémia indoklása szerint az elismerést „lenyűgöző és látnoki életművéért” ítélték oda,
A brunch ma már nem pusztán étkezés, hanem városi rituálé, gasztronómiai élmény és közösségi program
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2025/41. heti, pénteki nyerőszámait: mutatjuk, elvitte-e valaki a főnyereményt.
A kétnapos sportesemény idején ideiglenes és szakaszos forgalomkorlátozásokra kell számítani a főváros több pontján.
Decembertől a Direct One helyett a CANAL+ lesz elérhető online, a műholdas szolgáltatást pedig a One veszi át.
A Nobel-békedíj az egyetlen, amelyet nem a díjak svéd alapítója, Alfred Nobel hazájában, hanem Norvégiában, Oslóban ítélnek oda és adnak át.
A 2025-ös irodalmi Nobel-díj nyertese, Krasznahorkai László a mostani pénzjutalom mellett korábban is nagyobb bevételeket tudhatott magáénak.
A Hatoslottón ismét megtartották a csütörtöki sorsolást, a főnyeremény pedig nem kevesebb, mint 475 millió forint volt.
Az írót a Svéd Nemzeti Rádió érte utol, akiknek nyilatkozott az elismerésről.
Komoly pénzjutalom üti a Nobel-díjas Krasznahorkai László markát: ekkora összeg jár a kitüntetés mellé 2025-ben
Jelentős pénzjutalomban részesül Krasznahorkai László, aki elnyerte az irodalmi Nobel-díjat.
"Egyetlen nagy gondolatrendszer helyessége sem az igazságán múlik" - 10 elgondolkodtató idézet a friss Nobel-díjas Krasznahorkai Lászlótól
A magyar író Kertész Imre 2002-es elismerése után több mint két évtizeddel nyerte el a világ legrangosabb irodalmi kitüntetését.
A Svéd Akadémia csütörtökön bejelentette, hogy a 2025-ös irodalmi Nobel-díjat Krasznahorkai László kapja.
A díjjal a vendéglátás új korszakába lépett, és Magyarország sem maradt ki a nemzetközi mezőnyből – több hazai egység is felkerült az első listára.
-
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
„VEDD ÉSZRE” címmel indított országos kampányt a Magyar Közút: a biztonság nem csupán emberi kötelesség, hanem kőkemény gazdasági érdek is egyben.
-
AI a bankolásban: rövidtávon túl-, hosszabb távon alábecsüljük a lehetőségeket
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetőjét beyond banking szolgáltatásokról és az AI bankolásban betöltött szerepéről kérdeztük.
-
Otthon Start Program: Nagyobb lakás helyett a prémium ingatlanok felé fordulhatnak az eladók (x)
Az Otthon Start Program elsősorban a használt lakások vásárlását támogatja, így első ránézésre úgy tűnhet, hogy az új hitel nem érinti az újépítésű, prémium lakóparkokat.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.