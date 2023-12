Komolyan egymilliót ér ez a fém 100 forintos? Bárki pénztárcájában lapulhat egy belőle

Mint ahogy azt sokan, a Pénzcentrum is áttekintette az évét, hogy melyek voltak azok a témák, amelyek a legolvasottabbak voltak, a leginkább tetszett az olvasóknak. Nyilván senkit nem lep meg, a 2023-mas év nehéz gazdasági kihívásainak tekintetében, hogy sok a pénzzel kapcsolatos, élelmiszer drágulás kapcsán felmerülő téma érdekelte az embereket, úgy, mint az egészségügyi területet érintő kérdések is. Azonban ebben az összeállításban olyan cikkeket foglaltunk össze, melyek sokkal inkább akár kikapcsolódás, vagy általános informatív összegzéseket érintenek.

Ez most komoly, tényleg egymilliót ér ez a fém 100 forintos? Bárkinél ott lapulhat belőle

Egyértelműen a legértékesebb cikkeink közzé tartoznak a numizmatikával kapcsolatos írásaink. A témában tavasszal megjelenő írásunk az egyik vezető cikkeink közzé tartozik. Egy friss és virális TikTok videó azt állítja, hogy egy teljesen hagyományosnak kinéző, 2022-ben 2 millió példányszámban forgalomba kerülő 100 forintosból valójában csak 100 darab van, és ezek 1 millió forintot érnek. Ez persze teljes mértékben kamu.

A tartalom készítője persze nagy valószínűséggel tudja ezt, és csak trollkodik, próbál minél nagyobb nézettséget kreálni. Az azonban, amit így csinál jól rávilágít arra a tényre, hogy Magyarországon még mindig nagyon sokan képesek bedőlni hangzatos, forintérmékkel kapcsolatos hazugságoknak, amik nem egyszer komoly pénzébe fájnak azoknak, akiket megvezetnek a csalók vagy saját tudatlanságukból járnak el szerencsétlenül. Mutatjuk a pénzgyűjtés legfontosabb szabályait, és szemügyre vesszük azt is, milyen hazai érmék érhetnek tényleg sokat, és melyek szinte semmivel sem többet annál, mint amekkora összeg rájuk van írva. A következő linkelt cikkben részletesen lehet olvasni a témában.

EZ IS ÉRDEKELHET Ez most komoly, tényleg egymilliót ér ez a fém 100 forintos? Bárkinél ott lapulhat belőle A friss és virális TikTok videó azt állítja egy teljesen hagyományosnak kinéző 100 forintosról, hogy abból rendkívül kevés van, és egymillió forintot ér...

A cikkben kitértünk arra, hogy mik azok az alapvetések, melyekből tudható, hogy az érme, ami a birtokunkban van valóban sokat ér, vagy csak szeretnénk azt hinni, hogy egy kisebb vagyont tudhatunk magunkénak. A cikkben is kiemeltük, hogy a legfontosabb ökörszabály, hogy

a numizmatikában, illetve a pénzgyűjtésben, hogy az összefogdosott, díszcsomagolásukból kibontott, rosszul tartott (főleg új érmék esetében) pénzek igen kevés gyűjtői értékkel bírnak.

A numizmatika témájában, mint ahogy már említettük, sok más cikket is megírtuk és mindig nagyon nagy érdeklődésnek örvendtek, ennek apropójaként a Cashtag, a Pénzcentrum videócsatornájára is feldolgoztuk a témát, ahol szakértők is elmondták mire kell figyelni.

De ezen felül még rengeteg más cikkünkben foglalkoztunk hasonló témákkal, melyek a Pénzcentrum oldalán mind elérhetőek bárki számára.

EZ IS ÉRDEKELHET Rém értékes forintérmék, pengők lapulhatnak a magyar fiókokban: ezek a darabok milliókat érnek Magyarországon továbbra is sok embert foglalkoztat a pénzgyűjté, az igazi értékeket viszont tudni kell felismerni.

Szabályosan menekülnek ezekről a településekről a magyarok: kiürülnek az utcák, mitől ijedtek meg?

A következő nagy témakör, amivel idén is sokat foglalkoztunk az a magyarországi települések vizsgálata különböző szempontok alapján. Az, hogy az emberek jellemzően olyan településeken élnek, ahol több a munkalehetőség, kifejlett infrastruktúra van, senki számára nem meglepő. Azonban a hátunk mögött hagyott járvány időszak után többen kezdtek el kiköltözni agglomerációba, mert megunták a nagyvárosok kislakásai adta lehetőségeket. A vidék-város egyensúly a magyar történelem során is többször változott, de azért mindig elmondható volt, hogy a legtöbben a fővárosban igyekeznek elhelyezkedni.

Az idén megjelent írásunkban azzal foglalkoztunk, hogy Magyarországon a lakóingatlanok közül csaknem 600 ezer lakás nem lakott, ez az összes lakásnak jelentős részét, a 13,1 százalékát teszi ki 2022-es adatok szerint. A KSH Népszámlálási adatbázisából kiderül, hogy az egyes vármegyékben és Budapesten mennyi üres lakás áll, illetve hogy melyek azok a települések, ahol a házaknak több mint fele lakatlan, illetve számszerűen hol áll üresen a legtöbb lakás. Friss elemzésünkben nemcsak a szellemfalvakat vizsgáltuk, hanem azt is, hogy mely településeken kvázi lehetetlen házat találni, mert minden lakóházban laknak.

EZ IS ÉRDEKELHET Szabályosan menekülnek ezekről a településekről a magyarok: kiürülnek az utcák, mitől ijedtek meg? Friss elemzésünkben Magyarország szellemfalvait tettük listára, és kiválogattuk azt is, hogy mely településeken szinte lehetetlen házat találni.

A cikkből részletes elemzést olvashatunk a KSH adati alapján az üresen álló lakásokról és azok település szerinti megoszlásáról. Többek között olyan információkat tudhatunk ment, mint, hogy

Magyarországon 2011-ben még csak a lakások 10,9 százaléka volt nem lakott, ez az arány emelkedett 2022-re 13,1 százalékosra.

25,4 százalékkal nőtt önmagában a nem lakott lakások száma egy bő évtized alatt. A fenti listában található városokban több helyen is ennyire nem vészesen sok arányaiban az üresen álló lakás, és nem is nőtt drasztikusan a lakatlan helyek száma. A települések pedig jellemzően szerepelnek az elnéptelenedő és az elöregedő települések között.

Az évben számos más elemzést írtunk a magyar települések kapcsán, különböző attribútumok alapján. Megkerestük a leggazdagabb és legszegényebb telelpüléseket, megnéztük hogyan állnak a teleépülések az egy főre jutó személygépkocsik ügyében, sőt még a helyi iparűzési adó szempontjából is fontos következtetéseket vontunk le. De ez csak pár szempont, ezeken felül még számos más elemzést készítettünk és tervezünk még készíteni 2024-ben is.

A leggazdagabb települések rejtélyével a Pénzcentrum videóblogja, a Cashtag is foglalkozott. Ugyanis egy érdekes tényre hívtuk fel a figyelmet, mert az ország leggazagabb települése egy Borsod vármegyei kistelepülés. Kíváncsiak voltunk arra, hogy lehetnek ilyen magasak a jövedelmek egy aprócska borsodi faluban, míg tőle alig 20 kilométerre már igazi nyomorral találkoztunk. Vajon mi húzza fel, vagy épp le a statisztikákat, mekkora a munkanélküliség, és úgy egyáltalán, milyen a relatív jólét az ország két végletében? Ezekre a kérdésekre mind választ kaphatsz a CashTag erről szóló részéből.

A Pénzcentrumnak a 2022-es népszámlálás adati alapján saját település keresője is van, amiben a település nevét beírva megkapjuk, a népszámlálás szerinti lakosságszámot, valamint néhány alapinformációt, amely mellé egy térképes elhelyezés is tartozik. A kereső:

Ezekben az élelmiszerekben már most is van rovar: Pick, Tuc, Tibi, Szamos is a listán

A vásárlás témakörében is számos érdekes témát jártunk idén körbe. Nyilván a termékek drágulása, a megfizethetőség az mindig egy releváns téma sajnos, de ezeken felül is dolgoztunk fel olyan vásárlással kapcsolatos témákat, amelyek aktuálisak és érdekfeszítőek.

Ilyen például az igen nagy olvasottságnak örvendő és az idei évben ismét napirendre kerülő téma, hogy rovarok kerülhetnek összetevőként az élelmiszerekbe Európában. Bár sokan idegenkednek attól, hogy olyan ételt egyenek, amelyekhez rovarokat (is) felhasználtak, valójában már most rengeteg élelmiszer, sőt gyógyszer van, amelyek rovarrészeket, illetve rovarok által előállított váladékot tartalmaznak. Mivel erről azonban kevesebbet hallani, mint a lárvafasírtról vagy tücsökburgerről, nem csinálnak belőle akkora ügyet a vásárlók. Pedig rengeteg édességben, csokiban, húskészítményben, gyümölcs(készítmények)ben ott vannak a rovari eredetű összetevők. A cikkben azt is megmutatjuk, melyek ezek és milyen termékekben fogyasztjuk őket nap mint nap.

EZ IS ÉRDEKELHET Ezekben az élelmiszerekben már most is van rovar: Pick, Tuc, Tibi, Szamos is a listán Általában amíg az ember nem tud róla, nem is izgatja különösebben, miből vonnak ki bizonyos alapanyagokat, mit takar az E120 vagy az E904-es jelölés, mi a kárminsav és a sellak.

De a cikkből az is kiderül, hogy a magyarok nem igazán nyitottak arra, hogy rovarokat fogyasszanak, ami nem tekinthető nagy felfedezésnek, mivel a magyar kultúrának egyáltalán nem része a különböző rovarok fogyasztása. Ázsiában ellenben ez cseppet sem meglepő

A rovarfogyasztás számos ázsiai és afrikai gasztronómiai kultúrának jelenleg is szerves része, s az elmúlt években ugrásszerűen nő azon tanulmányok száma, amely az ezzel járó előnyöket és kockázatokat vizsgálja

- derül ki a Nébih 2016-os közleményéből. Kitértek arra is, hogy az egyértelmű előnyöktől, más kultúrák hatásaitól függetlenül a rovarok élelmiszerként való hasznosítása a mai nyugati társadalmak nagy részét viszolygással tölti el.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Pedig a kutatók egyetértenek abban, hogy megoldást nyújthat a megszokott állati fehérjék kiváltására. A társadalom fejlődésével párhuzamosan nő az állati fehérjék iránti igény, a hústermelés fokozódó mértéke azonban jelentős környezeti többletterheléssel jár

- írják a kiadványban. De ezen a témán felül szintén igen felkapott vásárlással kapcsolatos cikkünk volt, hogy régóta tudjuk már bizonyos Pick szalámikról, hogy legalábbis alkalomadtán biztosan drágábbak Magyarországon, mint egyes német boltokban. A vásárlói kérdés jogos: mégis hogyan lehet, hogy egy Magyarországon gyártott termék drágább idehaza, mint külföldön? Ráadásul pontosan olyan nyugat-európai országokban, ahol az átlagkeresetek legalább a kétszeresei az itthon tapasztalhatóknak. Azért, hogy tisztábban lássunk, a Pénzcentrum megkereste a Pick Szeged Zrt.-t, mondják el, mégis mi okozza a bicskanyitogató különbségeket. Azt már most elmondjuk, hogy az egyik ludas a hazánkban csúcsra járó áfa, de azért más is befolyásolja az árakat. Ha felkeltette az érdeklődésed mi lehet az oka, kattints a következő cikkre!

EZ IS ÉRDEKELHET Megszólalt a Pick: folytatódik a szalámibotrány, ezért olcsóbb a magyar termék Németországban Régóta tudjuk már, hogy bizonyos Pick szalámik olcsóbbak Németországban, mint idehaza: de mi okozhatja az első ránézésre érthetetlen különbséget?

Felejtsd el a horvát Adriát: ez a tengerpart lesz a magyarok új kedvence 2023-ban

Az utazással kapcsolatos cikkeink is igen népszerűek, hova érdemes menni. Hol drága? Hova lehet olcsón utazni és mégis luxus élményt ad? Sokat foglalkoztunk ilyen és ehhez hasonló kérdésekkel idén is. Ezek közül is a legnagyobb olvasottságot hozó cikkünk, amiben a legközelebbi tengerpartról írtunk a magyar fővároshoz. 500 kilométerre van, de egy kicsit továbbutazva a fiumei partnál barátságosabb vidékekre is eljuthatunk Szlovénia vagy Dalmácia irányába. De merre induljunk, Horvátországba vagy Szlovéniába? Mindkét partszakasznak megvannak az előnyei, most összeszedtük, mit kell feltétlenül tudni az árakról, az utazási lehetőségekről és a látnivalókról.

EZ IS ÉRDEKELHET Felejtsd el a horvát Adriát: ez a tengerpart lesz a magyarok új kedvence 2023-ban Merre induljunk, Horvátországba vagy Szlovéniába? Most összeszedtük, mit kell feltétlenül tudni az árakról, az utazási lehetőségekről és a látnivalókról.

A cikkben részletesen kitértünk minden szempontra, amit fontos lehet tudni, ha úgy akarunk utazni, hogy előre fixált anyagiakkal számolunk. Megnéztük a helyi valutát, az éttermi árakat, az élelmiszereket. De ezeken felül megvizsgáltuk a cikkben a szálláshelyek árait, hogy mennyi pénzért milyen szobát/lakást kaphatunk és persze, hogy hol. Mennyire közel az epicentrumhoz vagy éppen a tengerparthoz. Valamint annak is utána néztünk, hogy maga a kijutás milyen költségeket vonz magával.

Az utazással kapcsolatos más cikkeinket is ajánljuk, hogy ne érje meglepetés az olvasókat, ha utaznak.

EZ IS ÉRDEKELHET Ez lehet a magyarok új slágerországa: ennyiért utazhatsz most télből a nyárba Egy új úti cél jelent most meg a piacon, amelyik óriási lendülettel törte ránk az ajtót: Omán.

EZ IS ÉRDEKELHET Ez lehet a magyarok új slágerországa: ilyen olcsón utazhatsz most télből a nyárba Még el sem kezdődött igazán az ősz, de a magyar utazók egy része már a téli tengerparti kiruccanását tervezi.

EZ IS ÉRDEKELHET Te is lelépnél Angliába melózni? Ma már nem olyan egyszerű, erről jobb ha tudsz Az Egyesült Királyság 2020. január 31-i hatállyal kiléptek az Európai Unió kötelékéből, ami jól megkavarta az angliai munkavállalást.

Több mint 6400 magyar autóson csattant a bilincs: kevesen tudják, de ez ma már bűncselekmény

Az autós és vezetéssel kapcsolatos témák is igen népszerűek, legyen szó új modellekről, vagy valamilyen biztosítással, büntetéssel, új szabállyal kapcsolatos témáról. Így nem csoda, ha a legolvasottabb cikkeink között is megtalálható a téma. 2021 májusa óta majdnem 6500 olyan sofőrt kaptak el a rendőrök, aki eltiltás ellenére vezetett - tudta meg a Pénzcentrum az ORFK-tól. Akkortól már hivatalosan is bűncselekmény eltiltás alatt volán mögé ülni, akár 3 év börtön is járhat érte. A rendőrség most közölte, csak idén január és július vége között több mint 2000 olyan autóst kapcsoltak le, akinek korábban már elvették a jogosítványát, ellenük bűncselekmény miatt indult eljárás. Megtudtuk, 2022-ben több mint 5800 ember jogsiját vonták be valamilyen szabálysértési eljárásban.

EZ IS ÉRDEKELHET Több mint 6400 magyar autóson csattant a bilincs: kevesen tudják, de ez ma már bűncselekmény 2021 májusa óta majdnem 6500 olyan sofőrt kaptak el a rendőrök, aki eltiltás ellenére vezetett - tudta meg a Pénzcentrum az ORFK-tól.

Fontos tudni, hogy 2021. májusában lépett életbe a Büntetőtörvénykönyv azon módosítása (a 239./B paragrafus), amely jócskán szigorította az eltiltás hatálya alatti járművezetés szankcióját. Eszerint ha valaki az ellene kiszabott szankciók ellenére is volán mögé ül, akár börtönbe is kerülhet, maximum 3 évre. Mindezek ellenére a cikkben is megírtuk, hogy összességében

a szigorítás érvénybe lépése óta majdnem 6500 olyan sofőrt csíptek nyakon, aki eltiltása ellenére volán mögé ült.

Arról nem közöltek adatot, hogy mekkora volt a legnagyobb kiszabott büntetés. De, mint emlékeztettek, a Btk. rendelkezései szerint:

Aki a járművezetéstől eltiltás hatálya alatt annak érvényesülési körébe tartozó járművet vezet, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Aki a bűncselekményt büntetőeljárásban kiszabott járművezetéstől eltiltás hatálya alatt követi el, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

De ezek mellett olyan témákról is írtunk, mint, hogy rengeteg kedvelt autótípus szűnt meg 2022-ben. Az összesítés szerint legendás modellektől búcsúzhattak a magyar vásárlók is, már nem érdemes őket keresni a szalonokban. Az okok változatosak: az elektromobilitás terjedése és az árrések mértéke is közrejátszhat. A részleteket a következő cikkben írva találhatjuk:

EZ IS ÉRDEKELHET Ennyi volt, ezeknek az autóknak befellegzett Magyarországon: sokat már megvenni sem lehet Rengeteg kedvelt autótípus szűnt meg 2022-ben. Legendás modellektől búcsúzhattak a magyar vásárlók is, már nem érdemes őket keresni a szalonokban.

Valamint, ahogy azzal már a 2023-mas Pénzcentrum saját kutatásai között is írtuk, idén nagy port kavart az idős emberek jogosítványa körül felmerülő aggályok. Mi sem bizonyítja jobban, mint, hogy a témában általunk végzett kutatásban közel 54 ezer ember vett részt. Erről az októberben megjelenő cikkünkben lehet részletesen olvasni, ahol az általunk készített szavazás eredményét is kielemeztük.

EZ IS ÉRDEKELHET Sok idős magyar bukhatja a jogosítványát: súlyos szigorítás jöhet, nem lesz kibúvó alóla A német autóklub szerint helytelen az EU-s tervezet, hiszen az idős sofőrök nem okoznak több balesetet, mint a fiatalabbak.

Áll a bál az önkiszolgáló kasszák körül: színt vallottak a magyar boltok, ez minden vásárlót érint

A vásárláshoz visszakanyarodva, az idei év egyik felkavaró tényezője volt, hogy egyre több áruházlánc vezetett be önkiszolgáló kasszákat és ezzel párhuzamosan egyre kevesebb hagyományosnak tekinthető kasszával működnek. Elsősorban az idős állampolgárok fejezték ki nem tetszésüket az újítás kapcsán, de hozzájuk számos más korosztály is csatlakozott, a rendszer még nem teljesen kidolgozott működése okán. A Pénzcentrum cikkében megkérdezte szinte kivétel nélkül az összes nagy hazai láncot, hol állnak most az önkiszolgálós kasszák telepítését illetően; a kasszák tényleg elveszik-e az dolgozóik munkáját; illetve hogy jogosak-e az új kiszolgáló egységekkel szembeni hangos kritikák. Az itt linkelt cikkből részletesen tájékozódhatunk a Spar, Tesco, Auchan, Aldi, Penny és Aldi álláspontját a témában:

Ami sokakban felmerült az új kasszarendszer kapcsán egyértelműen a dolgozói létszám kérdése. Kevesebb emberre lesz szükség, ha már mindenhol személyes kontakt nélkül lehet majd vásárolni? A Lidl erre válaszolva elmondta, hogy

az önkiszolgáló kasszák bevezetése az áruházi dolgozói létszámot semmilyen formában sem befolyásolja

- mondták, de az bizonyos, hogy más feladatkörökbe betanulás elég valószínű.

EZ IS ÉRDEKELHET Súlyos dolog derült ki az önkiszolgáló kasszákról: ez szinte minden magyar vásárlót érint Az önkiszolgáló kasszákkal sok magyar vásárlónak meggyűlik a baja, sokan egyenesen betiltanák ezeket a berendezéseket.

De az itt kiemelt témakörökön és cikkeken felül rengeteg más izgalmas és releváns, információ gazdag cikket írtunk 2023-ban is. Az anyagiak mindenki számára fontos tényezőt jelentenek, így az aktuális változásoknak megfelelően mindig megírtuk a CSOK és babaváró hitel konstrukciókat érthető formában, hogy ezzel segítsük a pároknak eldönteni, hogy megéri e igénybe venniük.

EZ IS ÉRDEKELHET CSOK Plusz kisokos: a legfontosabb új feltételek, amiket röviden tudni kell az ingyenmilliókért Bár Csák János miniszter már az október 25-i Kormányinfón ismertette a januártól elérhetővé váló CSOK Plusz legfontosabb jellemzőit, néhány kérdés csak később lett tisztázva.

EZ IS ÉRDEKELHET Ilyen lesz az új magyar szuperhitel: kiszámoltuk, hogy kapsz súlyos ingyenmilliókat a CSOK Plusszal Kiszámoltuk, hogy a maximális 25 éves futamidő esetén mekkora lesz a CSOK Plusz-adósok által visszafizetett teljes összeg.

A Pénzcentrumnak számos kalkulátora is megtalálható, amelyeknek célja, hogy segítsék a lakosságot abban, hogy minél megfontoltabb és tudatosabb döntést tudjanak hozni a anyagiak terén. Ide kattintva találod az összes jelenlegi kalkulátorunk.