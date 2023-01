Ennyi volt, ezeknek az autóknak befellegzett Magyarországon: sokat már megvenni sem lehet

Rengeteg kedvelt autótípus szűnt meg 2022-ben. Az összesítés szerint legendás modellektől búcsúzhattak a magyar vásárlók is, már nem érdemes őket keresni a szalonokban. Az okok változatosak: az elektromobilitás terjedése és az árrések mértéke is közrejátszhat.

Több autógyártó is elkötelezte magát a tisztán elektromos jövő mellett, így időnként drasztikusan újratervezik kínálatot. Az ADAC összesítése szerint ez a hagyományos kisautókat sem kímélte, a német autóklub összeszedte, hogy mely modellektől inthettünk búcsút.

2022 októberének végén a Ford bejelentette a Fiesta végét, 47 év és nyolc generáció után megszűnik a legendás típus. A németek a lépést az eladások csökkenésével magyarázták, emellett azzal, hogy a Ford a nagyobb, magasabb árrésű kategóriákra kívánhat koncentrálni, mint például a Ford Bronco terepjáró, vagy az elektromos Mustang Mach-E. A Fiesta 1976-ban debütált, több mint 18 milliót adtak el belőle azóta.

Megszűnésre ítélték a BMW i3-ast is, a márka 2013-ban dobta piacra első elektromos autóját. Eredetileg 2024-ben fejezték be a kisautó gyártását, de a gyártó most másképp döntött, mert az adac szerint más, konkurens modellek ma már nagyobb hatótávolságot és kényelmet kínálnak.

Ezek mellett a klasszikus családi jáműveket is el kell engednünk: 2022-ben olyan kompakt furgonok mentek a levesbe, mint a BMW 2-es Gran Tourer, a Citroën C4 Space Tourer, valamint a Renault Scenic és a Grand Scenic. Emellett a Renault Espace is búcsúzott, VW Sharan, a Seat ennek atestvérmodelljét, az Alhambrát nem kínája már. A Ford Galaxy és az S-Max is kikerült a kínálatból. A Dacia is lecserélte a Lodgy-t, de helyette érkezett a Jogger, úgyogy a román márka még állja a sarat ezen a piacon.

A közepes méretű szedánokat is megnyírbálta a piaci helyzet, a Ford például utód nélkül elkaszálta a Mondeót. Emellett a hírek szerint 2023-ban a Ford EcoSport is búcsúzhat, ahogyan a Mazda CX-3 is.