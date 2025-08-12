A megnyitót augusztus 12-re tervezik, de a strand üzemkezdése a délelőtti vízirendészeti szemle eredményétől függ.
Meglepő infókat közölt a Sziget főszervezője: ez a dolog idén nagyon bejött a látogatóknak
Idén újra fel kellett fedezni a Szigetet, de megérte, mert minden szegletében várt ránk valami izgalmas program. A zárónapon megérkezett a kezdetektől számított 11 milliomodik Szitizen, vele együtt mintegy 416.000 látogató élvezhette a megújult fesztivál minden egyes pillanatát a hat nap alatt.
Nagy változásokat és látványos megújulást ígértek már korábban a Sziget szervezői az idei fesztiválra. És valóban, a rutinos látogatóknak is sokat segített a térkép, hogy rábukkanjanak kedvenc helyükre. A legjobban pedig azok jártak, akik hagyták magukat sodródni a Sziget forgatagában és igyekeztek megélni a megannyi pillanat megannyi élményét.
„Ilyen feszült várakozással még nem kezdtünk Szigetet. Nagyon vártuk az első reakciókat, hogy hogyan fogadják a látogatók a változásokat, újításokat, szépítéseket. Azonban örömmel jelenthetem, hogy egységes a vélemény abban, hogy jót tett a vérfrissítés a Szigetnek” – mondta Kádár Tamás, a fesztivál főszervezője.
Kádár szerint ez volt az első lépése egy hosszabb távú megújulási folyamatnak, melyben már jól körvonalazódtak például az egyes műfaji negyedek, így a zene, utcai kultúra és a kreativitás multikulturális központjaként bemutatkozott Szoho, az elektronikus zene minden műfajának vibráló kultúrájával jelentkező Delta District vagy az előadóművészeteknek helyt adó Paradox, ahol a mozgás, a látvány és az illúzió állt a középpontban.
Kádár kiemelte továbbá a fesztivál vizuális megújulását is. „Sokan jelezték, hogy rég látták ilyen klassznak a Sziget vizuálját” – mondta a főszervező.
A magánszigetek világa nem mindig a nyugalom és a fényűzés színtere: néhányuk neve botrányok, bírósági ügyek és sötét történetek miatt égett be a köztudatba.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) 357 reklámot ellenőrzött a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok révén.
Augusztusban izgalmas égi jelenségek várnak a csillagászat kedvelőire, bár a Perseida meteorraj megfigyelését a holdfény jelentősen nehezíti.
Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a hatoson, így a következő heti sorsoláson 1 milliárd 390 millió forintért játszhatnak majd a játékosok a hatos lottón.
Kihúzták az Ötöslottó 2025/32. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum.
Az Eurojackpot 32. heti sorsolásán külföldön egy játékos 36,55 millió eurót, vagyis több mint 14 milliárd forintot nyert telitalálattal.
A nyár legismertebb és leglátványosabb meteorraja a Perseidák, augusztus 12-én hajnalban éri el maximumát, óránként 50-70 hullócsillaggal.
Sisi, a rapper pénteken 18 órától zenélt volna a dropYard színpadon, azonban kora délután váratlanul lemondta a fellépést.
A nyereményből új otthont is szeretnének vásárolni, mivel jelenlegi lakásukban nincs elég hálószoba mindhármuknak.
Érkezik az év csillagászati eseménye: nem csak a hullócsillagokért éri meg az égre tekinteni augusztusban
Ez a hullócsillagok hónapja, ilyenkor figyelhető meg a leginkább a Perseidák meteorraj, de hajnali együttállások, valamint bolygó- és holdészlelések lehetősége is elénk tárul.
Kihúzták a Skandináv lottó 2025/32. heti nyerőszámait. Ezen a héten volt telitalálatos szelvény, így a következő héten 68 millió forint lesz a tét.
Európa fiataljai ostrom alá vették Budapestet: brutális növekedést hozott a Sziget.
Ma kezdődött a 2025-ös Sziget Fesztivál, és rögtön a nyitónapon felmértük a büfék árait.
Magyarországon már életbe léptek az új árak az új előfizetők számára.
Anyagi helyzetéről vallott Oláh Ibolya: éneklésből nem tud megléni, ilyen munkát vállalt a Megasztár legendája
Nemrég a Megasztár első szériájának második helyezettje mesélt arról, hogy neki is vállalkoznia kell, mivel az éneklés önmagában nem elég bevételi forrás.
Az üzemeltetés költségei jelentősek: egy hullámvasút közel 50 kilowatt áramot fogyaszt.
A vidéki kocsmák támogatására indított program keretében 393 egység részesült egyenként 3 millió forintos támogatásban
Kihúzták a Hatoslottó nyerőszámait a 31. játékhéten: mutatjuk, volt-e telitalálat
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
Vállalkozásod van? Így csökkentheted az áramköltségeket akár harmadával, beruházás nélkül
Szalai Sándort, az E.ON szakértőjét kérdeztük az energiaszolgáltató új tarifacsomagjáról.
Érdemes már most bevásárolni az iskolakezdésre: néhány trükkel tízezreket spórolhatunk
Kedvező áron juthatunk iskolaszerekhez a Penny kínálatában.