Emberek a Sziget fesztiválon, Budapest, 2019
Szórakozás

Meglepő infókat közölt a Sziget főszervezője: ez a dolog idén nagyon bejött a látogatóknak

Pénzcentrum
2025. augusztus 12. 15:32

Idén újra fel kellett fedezni a Szigetet, de megérte, mert minden szegletében várt ránk valami izgalmas program. A zárónapon megérkezett a kezdetektől számított 11 milliomodik Szitizen, vele együtt mintegy 416.000 látogató élvezhette a megújult fesztivál minden egyes pillanatát a hat nap alatt.  

Nagy változásokat és látványos megújulást ígértek már korábban a Sziget szervezői az idei fesztiválra. És valóban, a rutinos látogatóknak is sokat segített a térkép, hogy rábukkanjanak kedvenc helyükre.  A legjobban pedig azok jártak, akik hagyták magukat sodródni a Sziget forgatagában és igyekeztek megélni a megannyi pillanat megannyi élményét.

„Ilyen feszült várakozással még nem kezdtünk Szigetet. Nagyon vártuk az első reakciókat, hogy hogyan fogadják a látogatók a változásokat, újításokat, szépítéseket. Azonban örömmel jelenthetem, hogy egységes a vélemény abban, hogy jót tett a vérfrissítés a Szigetnek” – mondta Kádár Tamás, a fesztivál főszervezője.

Kádár szerint ez volt az első lépése egy hosszabb távú megújulási folyamatnak, melyben már jól körvonalazódtak például az egyes műfaji negyedek, így a zene, utcai kultúra és a kreativitás multikulturális központjaként bemutatkozott Szoho, az elektronikus zene minden műfajának vibráló kultúrájával jelentkező Delta District vagy az előadóművészeteknek helyt adó Paradox, ahol a mozgás, a látvány és az illúzió állt a középpontban.

Kádár kiemelte továbbá a fesztivál vizuális megújulását is. „Sokan jelezték, hogy rég látták ilyen klassznak a Sziget vizuálját” – mondta a főszervező.
Címlapkép: Getty Images
