Te is lelépnél Angliába melózni? Ma már nem olyan egyszerű, erről jobb ha tudsz

Az Egyesült Királyság 2020. január 31-i hatállyal kiléptek az Európai Unió kötelékéből, ami jól megkavarta az angliai munkavállalást: az uniós polgárok korábbi megszokott szabad munkaerő-mozgása megszűnt, tehát a magyar állampolgárok munkavállalása is csak a brit kormány által bevezetett vízumrendszer alapján lehetséges. Elmagyarázzuk, pontosan milyen feltételekkel lehet ezt kérelmezni, ahogy annak is utánajártunk, milyen feltételekkel lehet valaki brit állampolgár.

A különböző országok állampolgárságának megszerzéséről szóló sorozatunk következő részében azt járjuk körül, milyen feltételekkel lehet valaki brit. (Előzőekben vizsgáltuk a spanyol és a német igénylések hátterét, valamint az osztrák munkavállalás feltételeit). Az Egyesült Királyság esetében ugye bonyolultabb a helyzet, hiszen 2020. január 31-i hatállyal kiléptek az Európai Unió kötelékéből, és a 2020. december 31-ig tartó átmeneti időszak is lezárult azóta, így 2021. január 1. után az uniós polgárok korábbi megszokott szabad munkaerő-mozgása megszűnt, helyét egy speciális vízumrendszer vette át.

A kezdetek

2004. május 1-jén tíz új ország, Ciprus és Málta, valamint nyolc közép- és kelet-európai ország: Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Szlovákia és Szlovénia csatlakozott az EU-hoz. Az Egyesült Királyság, Írország, Svédország már 2004 legelején megnyitotta munkaerőpiacát az EU-hoz akkor csatlakozó tagállamok előtt, Németország és Ausztria ennél egyel óvatosabb volt, ők csak májusban lépték ezt meg.

A bővítés fogadtatása korántsem volt egységes; aggodalom és bizonytalanság fogadta nyugaton, remény és bizakodás keleten. A régi tagok sem voltak egységesek ennek a megítélésében. A változó brit munkaerőpiacon, ahol a szolgáltatások súlya egyre meghatározóbb, a külföldi munkások jelenléte a rugalmasság fontos eszköze. Még vonzóbb a külföldi munkaerő, ha viszonylag alacsony bérű, amilyenek a közép-kelet-európai országok (a Cseh Köztársaság, Magyarország, Észtország, Lengyelország, Szlovénia) polgárai, különösen akkor, ha képzési programokra érkeztek (azaz képzettebbek) – írja Hárs Ágnes a Csatlakozás és csalatkozás – a magyar munkaerőpiac és a migráció című tanulmányában.

Annak ellenére, hogy 2004–2007 között 0,11%-kal nőtt az EU GDP-je a munkaerő-piaci nyitásnak köszönhetően, Nagy Britannia nemrég úgy döntött, elhagyja a közösséget. Persze egyes kritikai hangol szerint az ország mindig is csak félszívvel volt tagja az EU-nak, hiszen kimaradt például a valutaunióból, nem volt tagja a schengeni övezetnek, és nagyon sokszor igyekezett útját állni bizonyos kollektív uniós célkitűzéseknek.

keretes David Cameron akkori konzervatív miniszterelnök 2013-ban hirdette meg, hogy a brit kormány 2017 végéig népszavazást tervez Nagy-Britannia EU-tagságáról, és ez bekerült a Konzervatív Párt 2015-ös választási programjába is. Cameron tervében ugyanakkor szerepelt az is, hogy London a referendum előtt újratárgyalja az Európai Unióhoz fűződő viszonyrendszerét Brüsszellel, és a brit választóknak e tárgyalások eredményei alapján kell dönteniük arról, hogy az EU-n belül, vagy azon kívül akarják-e tudni hazájukat. Az EU a sokadszori brit engedmény kérésekre nem volt túl rugalmas és utólag vannak olyanok, akik ezzel magyarázzák azt, hogy végül Cameronnak meg kellett tartania beírt népszavazást. Boris Johnson London volt polgármesterének leghírhedtebb kampányeszköze egy piros busz volt, oldalán hatalmas betűkkel a felirat, amely szerint Nagy-Britanniának hetente 350 millió fontjába kerül az EU-tagság, és ezt a pénzt inkább az országos egészségügyi ellátórendszerre (NHS) kellene költeni. Ez a kép mindenkihez eljutott, az állítással szemben hivatalosan - például a brit statisztikai hivatal felügyeleti szervének vezetője által - megfogalmazott súlyos bírálatokat és cáfolatokat nem sokan hallották meg a kampány zajában - írja a Portfolio.

A britek tehát mindig is csak félszívvel támogatták az európai integrációt, részben történelmi okok, a brit nagyhatalmi státusz miatt, de tegyük hozzá az EU sem volt mindig kellően rugalmas a brit kivétel-kérésekre.

A 2016-os népszavazási eredményhez a fent említett, hazugságokat is tartalmazó kampány mellett külső hatalmak és üzleti csoportok dezinformációs kampánya is hozzájárulhatott, ahogy az is, hogy a brit társadalom erősen frusztrálttá vált az elmúlt évekre számos gazdasági-társadalmi-szociális ok miatt (pl. a globalizáció árnyoldalainak hatásaitól kezdve ipari központok folyamatain át a közlekedési nehézségekig) és ezekből a hangzatos kampányszlogenek (vegyük vissza az országunkat, stb.) sokaknak akár kiutat is kínálhattak.

Aki már kint volt, az maradhat

A kilépés folyamatát a Pénzcentrum oldalán is végigkísértük napról napra, hiszen hozzávetőlegesen 170 ezer honfitársunk él kint, de számtalan cseh, lengyel, román litván munkavállaló is. Mint köztudott,

a Brexit miatt 2021. január 1. után az uniós polgárok korábbi megszokott szabad munkaerő-mozgása megszűnt, tehát a magyar állampolgárok munkavállalása is csak a brit kormány által bevezetett vízumrendszer alapján lehetséges.

Turisztikai céllal persze bárki kimehet, de legfeljebb hat hónapos vízummentes beutazás engedélyezett.

Jó tudni! A magyar vezetői engedély az Egyesült Királyság területén történő tartózkodás kezdetétől számított egy évig jogosít járművezetésre, ezt követően brit vezetői engedélyre kell honosítani. A honosításhoz továbbra sem szükséges vizsga.

Mint emlékezhetünk rá 2020. december 31-ig már az Egyesült Királyságban élő, vagy eddig beutazott magyar állampolgároknak legkésőbb 2021. június 30-ig kellett regisztrálniuk magukat az uniós polgárok Letelepedési Rendszerében (EUSS - EU Settlement Scheme), ha tartósan maradni szándékoztak és meg akarták őrizni jogaikat. A határidő lejárt, így aki csak ezután menne, azoknak egy újfajta eljárásrendet kell megugraniuk.

Új vízumok

Persze ez sem lehetetlen, a brit belügyminisztérium oldalán még magyar nyelvű tájékoztató is olvasható. Ebből kiolvashatjuk, hogy az Egyesült Királyság 2021. január 1-jén bevezetett egy pontalapú bevándorlási rendszert (points-based immigration system), amely a képességeket és a tehetséget helyezi előtérbe, és nem azt, hogy egy személy honnan jön.

Aki 2020. december 31. előtt nem az Egyesült Királyságban élt, és nem rendelkezik a Kilépési megállapodás alapján jogokkal, annak meg kell felelnie bizonyos követelményeknek, hogy ott élhessen, dolgozhasson igénybe vehesse a szociális szolgáltatásokat.

Aki 2022-től az Egyesült Királyságban szeretne tanulni vagy dolgozni, annak át kell esnie bizonyos ellenőrzéseken, többek között a bűnügyi nyilvántartási ellenőrzésen. Fontos, hogy még azelőtt kell benyújtani a kérelmet és meg is kell kapni a pozitív visszaigazolást, hogy beutaznánk. A kérelme részeként igazolni kell a személyazonosságot, és kérelmezési díjat is kell fizetni. Az alábbi vízumokra lehet pályázni:

Szakképzett munkavállalói vízumra (Skilled Worker visa) pályázhat, aki a képesítésének megfelelő állásajánlattal rendelkezik egy Belügyminisztérium által jóváhagyott támogatótól és rendelkezik B1 (a Közös Európai Referenciakeret szerint) szintű angol nyelvtudással.

(Skilled Worker visa) pályázhat, aki a képesítésének megfelelő állásajánlattal rendelkezik egy Belügyminisztérium által jóváhagyott támogatótól és rendelkezik B1 (a Közös Európai Referenciakeret szerint) szintű angol nyelvtudással. Szakképzett munkaerő: egészségügyi és szociális ellátási vízumra (Health and Care visa) jogosult, aki egészségügyi tevékenységet végez, és szakmájának megfelelő állásajánlattal rendelkezik, beszél angolul, és teljesíti a Szakképzett munkaerő eljárásmenet követelményeit. Aki tehát az egészségügyben helyezkedne el, és megfelelően képesített, az gyorsított eljárásra számíthat, családtagjait is viheti magával, alacsonyabb kérelmezési díjakat kell fizetnie és a kérelmező célzott támogatásban részesül a kérelmezési folyamat során. Ezen felül az egészségügyi pótlék fizetésének kötelezettsége alól is mentesül.

(Health and Care visa) jogosult, aki egészségügyi tevékenységet végez, és szakmájának megfelelő állásajánlattal rendelkezik, beszél angolul, és teljesíti a Szakképzett munkaerő eljárásmenet követelményeit. Aki tehát az egészségügyben helyezkedne el, és megfelelően képesített, az gyorsított eljárásra számíthat, családtagjait is viheti magával, alacsonyabb kérelmezési díjakat kell fizetnie és a kérelmező célzott támogatásban részesül a kérelmezési folyamat során. Ezen felül az egészségügyi pótlék fizetésének kötelezettsége alól is mentesül. “Global Talent” vízummal a legmagasabban képzett munkavállalók állásajánlat nélkül utazhatnak be az Egyesült Királyságba. Ezt a vízumot a természet-, társadalom- és műszaki tudományok, a művészetek (beleértve a filmművészetet, a divattervezést és az építőművészetet) és a digitális technológia elismert vezetői, valamint jövendő vezetői, illetve olyan személyek kaphatják meg, akiknek egyedülálló szakértelme gazdagíthatja az Egyesült Királyságban a tudást, a gazdaságot és a társadalmat. Vezető tudósok és kutatók esetében a gyorsított STEM-séma keretén belül rövidebb a jóváhagyási eljárás.

a legmagasabban képzett munkavállalók állásajánlat nélkül utazhatnak be az Egyesült Királyságba. Ezt a vízumot a természet-, társadalom- és műszaki tudományok, a művészetek (beleértve a filmművészetet, a divattervezést és az építőművészetet) és a digitális technológia elismert vezetői, valamint jövendő vezetői, illetve olyan személyek kaphatják meg, akiknek egyedülálló szakértelme gazdagíthatja az Egyesült Királyságban a tudást, a gazdaságot és a társadalmat. Vezető tudósok és kutatók esetében a gyorsított STEM-séma keretén belül rövidebb a jóváhagyási eljárás. Alternatív munkavállalói vízumok és speciális foglalkozású személyek Az Egyesült Királyságban történő munkavállalást számos egyéb vízumprogram is lehetővé teszi, köztük például startup- és az innovátori vízum (Start-up and Innovator visas). Speciális foglalkozású személyek, például egyházi személyek, sportolók és kreatív szakemberek számára is rendelkezésre állnak vízumprogramok.

és speciális foglalkozású személyek Az Egyesült Királyságban történő munkavállalást számos egyéb vízumprogram is lehetővé teszi, köztük például startup- és az innovátori vízum (Start-up and Innovator visas). Speciális foglalkozású személyek, például egyházi személyek, sportolók és kreatív szakemberek számára is rendelkezésre állnak vízumprogramok. Diákvízumot (Student visa) igénylőknek igazolnia kell, hogy egy, a Belügyminisztérium által jóváhagyott oktatást támogató részvétel lehetőségét ajánlották fel neki, beszél, olvas, ír és ért angolul, elegendő pénzzel rendelkezik ahhoz, hogy fenntartsa magát és beutazásának az Egyesült Királyságban valóban a tanulás a célja.

(Student visa) igénylőknek igazolnia kell, hogy egy, a Belügyminisztérium által jóváhagyott oktatást támogató részvétel lehetőségét ajánlották fel neki, beszél, olvas, ír és ért angolul, elegendő pénzzel rendelkezik ahhoz, hogy fenntartsa magát és beutazásának az Egyesült Királyságban valóban a tanulás a célja. Diplomásvízumot (Graduate visa) igényelhet, aki sikeresen elvégzi az alap- vagy ennél magasabb képzést az Egyesült Királyságban,a befejezésétől számított legfeljebb 2 éves (PhD-hallgatók esetében 3 éves) időszakra.

A brit állampolgárság megszerzése

Aki a letelepedéssel nem elégszik meg, az állampolgárságért folyamodhat, de persze csak akkor ha már határozatlan idejű tartózkodási engedéllyel vagy "letelepedett státusszal" rendelkezik és ha már 5 éve az Egyesült Királyságban él, valamint minimum 12 hónapja rendelkezik az alábbiak valamelyikével:

határozatlan idejű tartózkodási engedély az Egyesült Királyságban

"letelepedett státusz" (más néven "az EU letelepedési rendszere szerinti határozatlan idejű tartózkodásra jogosító engedély").

határozatlan idejű engedély az Egyesült Királyságba való belépéshez (engedély külföldről az Egyesült Királyságba való állandó költözésre).

Fontos! Annak nem kell 12 hónapot várnia a kérelem benyújtására, aki brit állampolgárral kötött házasságban él.

Ezenfelül feltétel

a 18. életév

igazolnia kell, hogy már pontosan 5 évvel azelőtt az Egyesült Királyságban tartózkodott, hogy a kérelem beérkezik a Belügyminisztériumba.

igazolnia kell az angol, walesi vagy skót gael nyelvtudását.

sikeresen letette az Egyesült Királyságban eltöltött életre vonatkozó tesztet

továbbra is az Egyesült Királyságban kíván élni

Kizáró ok, ha a kérelmező megszegte Egyesült Királyság bevándorlási törvényeit, ám aki határozatlan idejű beutazási vagy tartózkodási engedéllyel rendelkezik, a Belügyminisztérium általában nem ellenőrzi, hogy előtte megszegett-e bármilyen bevándorlási törvényt.

Kizáró ok, ha a kérelmező

a kérelmét megelőző 5 évben 450 napnál többet töltött az Egyesült Királyság területén kívül

az elmúlt 12 hónapban 90 napnál többet töltött az Egyesült Királyság területén kívül

megszegte az Egyesült Királyság bevándorlási törvényeit

A kérelem benyújtása 1330 fontba kerül, ami nagyjából 600 ezer forintnak felel meg. A biometrikus adatok (ujjlenyomat és fénykép) felvételére is szükség van - ez nem kerül díjazásra.

Az Egyesült Királyságban megengedett a kettős állampolgárság (más néven kettős állampolgárság). Ez azt jelenti, hogy Ön lehet brit állampolgár és más országok állampolgára is.