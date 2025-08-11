Vasárnap megdőlhetett az augusztus 10-i országos és budapesti melegrekord a HungaroMet előzetes mérései szerint.
Csodálatos égi jelenségek várnak ránk augusztusban: ezekről nem érdemes lemaradni
Augusztusban izgalmas égi jelenségek várnak a csillagászat kedvelőire, bár a Perseida meteorraj megfigyelését a holdfény jelentősen nehezíti. Bolygóegyüttállások és telihold teszik változatossá a nyár utolsó hónapjának éjszakáit - számolt be a National Geographic.
A 2024-es augusztusban a Perseida meteorraj maximuma sajnos nem lesz ideális megfigyelésre. A 84 százalékos holdfény miatt az egyébként látható meteorok háromnegyede elvész, és csak a legfényesebb hullócsillagokat vehetjük észre. A maximum augusztus 13-ára virradó éjszakára esik, amikor a szokásos óránkénti 40-50 meteor helyett mindössze 10-15 felvillanásra számíthatunk.
A holdfény egyetlen előnye, hogy nem szükséges fényszennyezéstől mentes vidéki helyszínt keresni a megfigyeléshez, egy város széli mező is megfelelő lehet. A tapasztalatok szerint érdemes több éjszakát is meteorlessel tölteni, mivel korábban már előfordultak meglepetések a maximum időpontját illetően.
Augusztus 3-án a Hold és az Antares együttállásában gyönyörködhetünk. A 71 százalékos Hold 3,5 fokra közelíti meg a Skorpió vörös óriáscsillagát a déli égbolton. A páros mindössze 15 fokos magasságig emelkedik, és 23 óra után, a holdnyugtáig tovább közelednek egymáshoz, ekkor már csak 2,5 fok választja el őket.
Augusztus 9-én telihold lesz látható. Bár a modern világítás korában már nem olyan jelentős ez a jelenség, mint régen, amikor a teliholdas éjszakák tették lehetővé a kültéri tevékenységeket, mégis sokan vonzódnak ehhez az égi látványossághoz. A holdkelte időpontja a keleti határainknál 20:16, Budapesten 20:27, nyugaton pedig 20:36 lesz.
Augusztus 12-ét követő hajnalokon hat bolygó lesz jelen egyszerre az égbolton, bár ez nem jelent látványos sorakozót. A bolygók az északkeleti horizonttól a délnyugati égig terjednek, és közülük négyet (Merkúr, Jupiter, Vénusz, Szaturnusz) lehet szabad szemmel megfigyelni, míg az Uránusz és a Neptunusz távcsövet igényel. A Merkúr megfigyeléséhez jó rálátás szükséges az északkeleti horizontra, de mire felkel, az ég már túl világos lesz a halványabb bolygók észleléséhez.
Augusztus 12-én a Hold és a Szaturnusz közel 7 fokos távolságra kerül egymástól. A 91 százalékos Hold erős fénye mellett a nem túl fényes Szaturnusz éppen csak kivehető lesz az égen. Ugyanezen a napon, augusztus 12-én hajnalban a Jupiter és a Vénusz különleges, mindössze fél fokos közelségbe kerül az Ikrek csillagkép közepénél. A két legfényesebb bolygó megfigyeléséhez hajnali 3 óra után érdemes északkeleti kilátású helyszínt keresni. A Vénusz alacsonyabban, a Jupiter pedig felette, balra helyezkedik el. Ragyogó fényük miatt tiszta időben még napkelte után, nappali égen is követhetők lesznek.
Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a hatoson, így a következő heti sorsoláson 1 milliárd 390 millió forintért játszhatnak majd a játékosok a hatos lottón.
Kihúzták az Ötöslottó 2025/32. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum.
Az Eurojackpot 32. heti sorsolásán külföldön egy játékos 36,55 millió eurót, vagyis több mint 14 milliárd forintot nyert telitalálattal.
A nyereményből új otthont is szeretnének vásárolni, mivel jelenlegi lakásukban nincs elég hálószoba mindhármuknak.
Érkezik az év csillagászati eseménye: nem csak a hullócsillagokért éri meg az égre tekinteni augusztusban
Ez a hullócsillagok hónapja, ilyenkor figyelhető meg a leginkább a Perseidák meteorraj, de hajnali együttállások, valamint bolygó- és holdészlelések lehetősége is elénk tárul.
Kihúzták a Skandináv lottó 2025/32. heti nyerőszámait. Ezen a héten volt telitalálatos szelvény, így a következő héten 68 millió forint lesz a tét.
Európa fiataljai ostrom alá vették Budapestet: brutális növekedést hozott a Sziget.
Ma kezdődött a 2025-ös Sziget Fesztivál, és rögtön a nyitónapon felmértük a büfék árait.
Magyarországon már életbe léptek az új árak az új előfizetők számára.
Anyagi helyzetéről vallott Oláh Ibolya: éneklésből nem tud megléni, ilyen munkát vállalt a Megasztár legendája
Nemrég a Megasztár első szériájának második helyezettje mesélt arról, hogy neki is vállalkoznia kell, mivel az éneklés önmagában nem elég bevételi forrás.
Az üzemeltetés költségei jelentősek: egy hullámvasút közel 50 kilowatt áramot fogyaszt.
A vidéki kocsmák támogatására indított program keretében 393 egység részesült egyenként 3 millió forintos támogatásban
Kihúzták a Hatoslottó nyerőszámait a 31. játékhéten: mutatjuk, volt-e telitalálat
Az augusztus 6-án kezdődő Sziget Fesztivál várható látogatószáma egyelőre kérdéses.
Kihúzták az Ötöslottó 2025/31. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum.
Michael Patrick King showrunner szerint az utolsó epizód megírása közben vált világossá számára, hogy ez lehet a megfelelő pont a lezárásra.
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2025/31. heti, pénteki nyerőszámait. Telitalálat nem született, viszont 1 szerencsés magyar játékos 50 millió forintot nyert a 5+0 találatos szelvényével.
Az RTL bejelentette a Sztárbox új évadának első mérkőzéseit: szeptemberben indul a ringháború, ahol 32 ismert magyar sztár méri össze erejét.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
Érdemes már most bevásárolni az iskolakezdésre: néhány trükkel tízezreket spórolhatunk
Kedvező áron juthatunk iskolaszerekhez a Penny kínálatában.