2025. augusztus 11. hétfő Zsuzsanna, Tiborc, Lilian
30 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A bright Geminid meteor streaks through dark skies in the Sierra Nevada Mountains of California
Szórakozás

Csodálatos égi jelenségek várnak ránk augusztusban: ezekről nem érdemes lemaradni

Pénzcentrum
2025. augusztus 11. 10:31

Augusztusban izgalmas égi jelenségek várnak a csillagászat kedvelőire, bár a Perseida meteorraj megfigyelését a holdfény jelentősen nehezíti. Bolygóegyüttállások és telihold teszik változatossá a nyár utolsó hónapjának éjszakáit - számolt be a National Geographic.

A 2024-es augusztusban a Perseida meteorraj maximuma sajnos nem lesz ideális megfigyelésre. A 84 százalékos holdfény miatt az egyébként látható meteorok háromnegyede elvész, és csak a legfényesebb hullócsillagokat vehetjük észre. A maximum augusztus 13-ára virradó éjszakára esik, amikor a szokásos óránkénti 40-50 meteor helyett mindössze 10-15 felvillanásra számíthatunk.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A holdfény egyetlen előnye, hogy nem szükséges fényszennyezéstől mentes vidéki helyszínt keresni a megfigyeléshez, egy város széli mező is megfelelő lehet. A tapasztalatok szerint érdemes több éjszakát is meteorlessel tölteni, mivel korábban már előfordultak meglepetések a maximum időpontját illetően.

Augusztus 3-án a Hold és az Antares együttállásában gyönyörködhetünk. A 71 százalékos Hold 3,5 fokra közelíti meg a Skorpió vörös óriáscsillagát a déli égbolton. A páros mindössze 15 fokos magasságig emelkedik, és 23 óra után, a holdnyugtáig tovább közelednek egymáshoz, ekkor már csak 2,5 fok választja el őket.

Kapcsolódó cikkeink:

Augusztus 9-én telihold lesz látható. Bár a modern világítás korában már nem olyan jelentős ez a jelenség, mint régen, amikor a teliholdas éjszakák tették lehetővé a kültéri tevékenységeket, mégis sokan vonzódnak ehhez az égi látványossághoz. A holdkelte időpontja a keleti határainknál 20:16, Budapesten 20:27, nyugaton pedig 20:36 lesz.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Augusztus 12-ét követő hajnalokon hat bolygó lesz jelen egyszerre az égbolton, bár ez nem jelent látványos sorakozót. A bolygók az északkeleti horizonttól a délnyugati égig terjednek, és közülük négyet (Merkúr, Jupiter, Vénusz, Szaturnusz) lehet szabad szemmel megfigyelni, míg az Uránusz és a Neptunusz távcsövet igényel. A Merkúr megfigyeléséhez jó rálátás szükséges az északkeleti horizontra, de mire felkel, az ég már túl világos lesz a halványabb bolygók észleléséhez.

Augusztus 12-én a Hold és a Szaturnusz közel 7 fokos távolságra kerül egymástól. A 91 százalékos Hold erős fénye mellett a nem túl fényes Szaturnusz éppen csak kivehető lesz az égen. Ugyanezen a napon, augusztus 12-én hajnalban a Jupiter és a Vénusz különleges, mindössze fél fokos közelségbe kerül az Ikrek csillagkép közepénél. A két legfényesebb bolygó megfigyeléséhez hajnali 3 óra után érdemes északkeleti kilátású helyszínt keresni. A Vénusz alacsonyabban, a Jupiter pedig felette, balra helyezkedik el. Ragyogó fényük miatt tiszta időben még napkelte után, nappali égen is követhetők lesznek.
Címlapkép: Getty Images
#programok #szórakozás #augusztus #meteorraj #égi jelenség #csillagászat

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:15
11:03
10:44
10:31
10:20
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 11.
Egyre többen intézik így a mindennapi bevásárlást: megéri, a diszkontoknál is olcsóbb?
2025. augusztus 11.
Friss toplista: ezek most a legolcsóbb új autók Magyarországon, 6 milla alatt sokra ne számíts
2025. augusztus 10.
Drága javításba futhat rengeteg magyar autótulaj: óriási hibát követnek el, még csak nem is sejtik
2025. augusztus 10.
Új, rejtélyes bizniszbe kezdett Donald Trump: fű alatt milliárdokat kaszált rajta, tudhat valamit?
2025. augusztus 11.
Hihetetlen hőség, forróság vár az országra: ezekre a megyékre hőségriadót adtak ki
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 11. hétfő
Zsuzsanna, Tiborc, Lilian
33. hét
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Kész, vége: így tényleg elmaradhat az augusztus 20-i budapesti tűzijáték, a számok nem hazudnak
2
2 hete
Elbukhatja nyereményét az Ötöslottó új milliárdosa: még nem dőlhet hátra, a lényeg most jön a nyertesnek
3
4 hete
Búcsúzhatnak a magyarok kedvenc tévécsatornáiktól: 8 helyett 10 is megszűnhet év végéig
4
4 hete
Kiderült, ő Schmuck Andor egyetlen örököse: ezt hagyta rá a néhai politikus
5
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 29. játékhéten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Működőtőke
A működőtőke valamely vállalkozás (amely a termelésben és a szolgáltatásban egyaránt tevékenykedhet) működtetését végzi, s ha kell a zöldmezős alapítást is vállalja. A befektetője nemcsak a tőkéjét adja egy vállalkozáshoz, hanem a szakértelmét, a piacismeretét, a kapcsolatait stb. is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 11. 10:02
Friss toplista: ezek most a legolcsóbb új autók Magyarországon, 6 milla alatt sokra ne számíts
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 11. 08:31
Hihetetlen hőség, forróság vár az országra: ezekre a megyékre hőségriadót adtak ki
Agrárszektor  |  2025. augusztus 11. 10:33
Lecsapott a hőség Magyarországra: rég mértek ilyen meleget itthon