Csodálatos égi jelenségek várnak ránk augusztusban: ezekről nem érdemes lemaradni

Augusztusban izgalmas égi jelenségek várnak a csillagászat kedvelőire, bár a Perseida meteorraj megfigyelését a holdfény jelentősen nehezíti. Bolygóegyüttállások és telihold teszik változatossá a nyár utolsó hónapjának éjszakáit - számolt be a National Geographic.

A 2024-es augusztusban a Perseida meteorraj maximuma sajnos nem lesz ideális megfigyelésre. A 84 százalékos holdfény miatt az egyébként látható meteorok háromnegyede elvész, és csak a legfényesebb hullócsillagokat vehetjük észre. A maximum augusztus 13-ára virradó éjszakára esik, amikor a szokásos óránkénti 40-50 meteor helyett mindössze 10-15 felvillanásra számíthatunk.

A holdfény egyetlen előnye, hogy nem szükséges fényszennyezéstől mentes vidéki helyszínt keresni a megfigyeléshez, egy város széli mező is megfelelő lehet. A tapasztalatok szerint érdemes több éjszakát is meteorlessel tölteni, mivel korábban már előfordultak meglepetések a maximum időpontját illetően.

Augusztus 3-án a Hold és az Antares együttállásában gyönyörködhetünk. A 71 százalékos Hold 3,5 fokra közelíti meg a Skorpió vörös óriáscsillagát a déli égbolton. A páros mindössze 15 fokos magasságig emelkedik, és 23 óra után, a holdnyugtáig tovább közelednek egymáshoz, ekkor már csak 2,5 fok választja el őket.

Augusztus 9-én telihold lesz látható. Bár a modern világítás korában már nem olyan jelentős ez a jelenség, mint régen, amikor a teliholdas éjszakák tették lehetővé a kültéri tevékenységeket, mégis sokan vonzódnak ehhez az égi látványossághoz. A holdkelte időpontja a keleti határainknál 20:16, Budapesten 20:27, nyugaton pedig 20:36 lesz.

Augusztus 12-ét követő hajnalokon hat bolygó lesz jelen egyszerre az égbolton, bár ez nem jelent látványos sorakozót. A bolygók az északkeleti horizonttól a délnyugati égig terjednek, és közülük négyet (Merkúr, Jupiter, Vénusz, Szaturnusz) lehet szabad szemmel megfigyelni, míg az Uránusz és a Neptunusz távcsövet igényel. A Merkúr megfigyeléséhez jó rálátás szükséges az északkeleti horizontra, de mire felkel, az ég már túl világos lesz a halványabb bolygók észleléséhez.

Augusztus 12-én a Hold és a Szaturnusz közel 7 fokos távolságra kerül egymástól. A 91 százalékos Hold erős fénye mellett a nem túl fényes Szaturnusz éppen csak kivehető lesz az égen. Ugyanezen a napon, augusztus 12-én hajnalban a Jupiter és a Vénusz különleges, mindössze fél fokos közelségbe kerül az Ikrek csillagkép közepénél. A két legfényesebb bolygó megfigyeléséhez hajnali 3 óra után érdemes északkeleti kilátású helyszínt keresni. A Vénusz alacsonyabban, a Jupiter pedig felette, balra helyezkedik el. Ragyogó fényük miatt tiszta időben még napkelte után, nappali égen is követhetők lesznek.