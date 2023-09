Szabályosan menekülnek ezekről a településekről a magyarok: kiürülnek az utcák, mitől ijedtek meg?

Magyarországon a lakóingatlanok közül csaknem 600 ezer lakás nem lakott, ez az összes lakásnak jelentős részét, a 13,1 százalékát teszi ki 2022-es adatok szerint. A KSH Népszámlálási adatbázisából kiderül, hogy az egyes vármegyékben és Budapesten mennyi üres lakás áll, illetve hogy melyek azok a települések, ahol a házaknak több mint fele lakatlan, illetve számszerűen hol áll üresen a legtöbb lakás. Friss elemzésünkben nemcsak a szellemfalvakat vizsgáltuk, hanem azt is, hogy mely településeken kvázi lehetetlen házat találni, mert minden lakóházban laknak.

A Központi Statisztikai Hivatal folyamatosan teszi közzé a 2022. évi népszámlálás adatait, és már most is rengeteg információ érhető el a magyar településekről. Korábbi elemzéseinkben már foglalkoztunk többek között az agglomeráció túlnépesedésével a lakosságszámok alapján, a falusi csokos települések népszerűségével, a leginkább elöregedő falvak témájával, vagy legutóbb azzal, hogy mely településeken telepítették eddig a legtöbb napelemet. Hogy a Népszámlálási adatbázis egyes településekre vonatkozó legfontosabb adatai alapján létrehoztuk a Pénzcentrum településkeresőjét is. Legújabb elemzésünkben annak járunk utána, melyek Magyarország szellemfalvai, illetve hol lehet a legnehezebb ingatlan vásárolni.

A KSH által közzétett adatok szerint Magyarországon 4 580 538 lakóingatlan volt a 2022-es népszámlálás idején, melyből 599 023 lakást találtak, amelyben nem lakik senki. Ez a teljes lakásállomány 13,1 százalékát teszi ki. Budapesten jelentősen nagyobb a lakatlan lakások aránya, 17,7 százalék, csaknem 170 ezer ingatlan áll üresen. A legsúlyosabb a helyzet az 5. kerületben, ahol a lakások több mint harmada, 37,5 százaléka nem lakott. A 6. és 7. kerületben pedig 32,3 és 27,9 százalék ez az arány. Ennek egyik fő oka lehet, hogy itt található a fővárosban a legtöbb AirBnB lakás is.

A vármegyék közül Budapesttel csak Somogy (18,4%) és Zala (17,6%) veszik fel a versenyt üresen álló lakások arányát tekintve. A legtöbb lakott lakást Pest vármegye területén találhatjuk az összes lakás számához viszonyítva (5,9%). Pesten kívül mindössze Komárom-Esztergom (7,2%), Szabolcs-Szatmár-Bereg (8,6%) és Fejér vármegyékben (9%) marad a nem lakott lakások aránya 10 százalék alatt:

Ha számszerűen megnézzük, hol van a legtöbb nem lakott lakás, a listát Budapest vezeti. A nem lakott lakások száma a 2011-es és a 2022-es népszámlálás között eltelt időszakban 43,8 százalékkal nőtt. A főváros és több vidéki város helyzete nemcsak az AirBnB lakások miatt lehet sajátos, hanem azért is, mert rengeteg új lakás is épül folyamatosan, míg azért egy faluban jellemzően szinte változatlan a lakóházak száma.

Azt már a lakosságszám adatok alapján leszűrhettük az elemzéseinkben, hogy a nagyobb magyar városokra az elnéptelenedés jellemző, és csak kevés olyat találni, ahol nő a népesség, vagy nem csökken annyival, mint az országos átlag. Így nem is csoda, hogy egyre több a nem lakott ingatlan is ezeken a helyeken, viszont egyes helyeken egy bő évtized alatt több mint duplájára emelkedett a nem lakott lakások száma.

Magyarországon 2011-ben még csak a lakások 10,9 százaléka volt nem lakott, ez az arány emelkedett 2022-re 13,1 százalékosra. 25,4 százalékkal nőtt önmagában a nem lakott lakások száma egy bő évtized alatt. A fenti listában található városokban több helyen is ennyire nem vészesen sok arányaiban az üresen álló lakás, és nem is nőtt drasztikusan a lakatlan helyek száma.

Nyíregyházán például hiába van közel 4900 üresen álló lakás, ez nem sokat változott 2011 óta, arányaiban még javult is. Szombathelyen 3204 lakás állt üresen, ami 22,1 százalékkal több, mint a 2011-ben lakatlan lakások száma, viszont az üresen álló lakások aránya még mindig jóval kedvezőbb, mint az országosan. Vagy ilyen például a listában Dunaújváros is, ahol sokkal nőtt a lakatlan ingatlanok száma 2011 óta, de még mindig csak 11 százalék az arányuk.

Budapestet kevés város előzi lakatlan lakások arányát (17,7%) tekintve, de Szeged (19,7%), Siófok (33,6%), Nagykanizsa (18,5%), és Keszthely (22,6%) is meg tudta előzni. Egészen eltérő lehet azonban, milyen okból van ennyire sok üres lakás ezekben a városokban: van, ahol valóban az elnéptelenedés lehet a fő tényező, máshol sok új lakás épül folyamatosan, sok az AirBnB-lakás, vagy második otthonként fenntartott ingatlan.

A magyar szellemfalvakban minden második ház lakatlan

Nem meglepő, hogy amikor a Népszámlálási adatsorban azt vizsgáltuk, mely településeken a legnagyobb a lakatlan ingatlanok aránya, akkor apró- és törpefalvakat találtunk a lista élén. Ezek a települések pedig ismerősek is lehetnek akár az elnéptelenedő, akár az elöregedő települések korábbi listáiról. 32 olyan települést is találtunk, ahol a házaknak több mint fele lakatlan, ezekben az átlagos lakosságszám mindössze 86 fő és a lakóingatlanoké 97 darab:

Ha pedig már megvizsgáltuk a lista egyik végét, kíváncsiak voltunk arra is, van-e olyan település, ahol nem is találni lakatlan házat. Nem is egy ilyen helyet találtunk - a toplistát pedig a szellemfalvakhoz hasonlóan kisebb lélekszámú települések dominálják, de már nem olyan kicsi az átlagos lakosságszám: 1591 fő. Azt ki kell emelni, hogy bizonyos esetekben a KSH adatbázisa is hiányos, így azokat a településeket, ahol a nem lakott lakások száma üres volt, nem vettük figyelembe (pedig azok között is akadhat olyan, ahol minimálisan a lakatlan ingatlanok száma). 40 olyan települést találtunk így, ahol 2 százalék alatt van a lakatlan lakások aránya:

A listán Besence, Nagycsány, Okorvölgy, Nyugotszenterzsébet, Kisrozvágy, Csenyéte, Óbudavár, Nemesborzova és Nyírpilis állhatna a megosztott első helyen, hiszen egyetlen lakatlan ingatlan sem volt ezekben a kisfalvakban 2022-ben.

Közülük is a legnagyobb lakosságszámú települések Örkény, Ballószög, Győrzámoly, Felsőpakony és Ráckeresztúr, ahol 3600 felett van a lakosok száma, azonban csak 20-30 üresen álló ház akad. Ezek a települések is feltűntek már korábbi listáinkon, nem egynek közülük rekordmértékben nőtt a népessége az elmúlt évtizedekben, tehát nagyon frekventált helyekről van szó. Aki ezeken a helyeken akar házat venni, annak nem lehet egyszerű dolga.