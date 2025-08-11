Augusztusban izgalmas égi jelenségek várnak a csillagászat kedvelőire, bár a Perseida meteorraj megfigyelését a holdfény jelentősen nehezíti.
Nem áll jól a magyar reklámipar: egyre több a bírság, sokan ütötték meg a bokájukat
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) 357 reklámot ellenőrzött a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok révén. A vizsgálatok mind az általános reklámszabályok betartására, mind a nyelvvédelmi rendelkezések előírására kiterjedtek. Nyelvvédelmi szempontból jelentős, 26 százalékos kifogásolási arány merült fel, amelyekkel összefüggésben eddig 4,7 millió forint bírság kiszabására került sor. Több hatósági eljárás még folyamatban van - tájékoztatott hétfőn a fogyasztóvédelmi hatóság.
A közlemény szerint a nyelvvédelmi szabályok betartása és ellenőrzése kiemelt fontosságú ügy. Ezek alapján a magyar nyelven kiadott sajtótermékekben, magyar nyelvű rádió- és televízióműsorokban, valamint szabadtéri reklámhordozókon megjelenő gazdasági reklámok szövegének - beleértve a jelmondatot is - magyar nyelven kell szerepelnie. Kivételt ez alól csak a vállalkozás neve, megjelölése és az árujelző jelent. Emellett az üzletekben és kirakatokban elhelyezett, a fogyasztók tájékoztatását szolgáló közleményeket is magyar nyelven kell megjeleníteni. A gazdasági reklámokhoz hasonlóan ez a követelmény is teljesíthető úgy, hogy az idegen nyelvű szöveg mellett annak magyar megfelelője is szerepel, ugyanolyan jól olvasható módon és legalább azonos méretben - ismertette a hatóság.
A 357 ellenőrzésből 117 terjedt ki a magyar nyelv védelmét szolgáló előírások betartására. A reklámok 26 százaléka volt kifogásolható e körben, kiemelten a szabadtéri reklámhordozók, a kirakatok és az újságok, magazinok tekintetében tártak fel jogsértést a kormányhivatali munkatársak. Kirívó eset, hogy az egyik népszerű gyorsétterem lánc minden egységében kizárólag angol nyelven tüntette fel mind a választékot, mind az egyéb fogyasztói tájékoztatásokat, mely vállalkozással szemben eljárások indultak.
Az NKFH szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok ezen felül az általános reklámszabályok betartását is vizsgálták, kiemelten az erőszakos, a személyes vagy a közbiztonságot veszélyeztető magatartásra ösztönző reklámokat. A nyelvvédelmi ellenőrzésekhez képest kedvezőbb eredmények születtek, a vizsgált 240 reklám mindössze 2 százaléka nem felelt meg az előírásoknak - derül ki az NKFH közleményéből.
Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a hatoson, így a következő heti sorsoláson 1 milliárd 390 millió forintért játszhatnak majd a játékosok a hatos lottón.
Kihúzták az Ötöslottó 2025/32. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum.
Az Eurojackpot 32. heti sorsolásán külföldön egy játékos 36,55 millió eurót, vagyis több mint 14 milliárd forintot nyert telitalálattal.
A nyereményből új otthont is szeretnének vásárolni, mivel jelenlegi lakásukban nincs elég hálószoba mindhármuknak.
Érkezik az év csillagászati eseménye: nem csak a hullócsillagokért éri meg az égre tekinteni augusztusban
Ez a hullócsillagok hónapja, ilyenkor figyelhető meg a leginkább a Perseidák meteorraj, de hajnali együttállások, valamint bolygó- és holdészlelések lehetősége is elénk tárul.
Kihúzták a Skandináv lottó 2025/32. heti nyerőszámait. Ezen a héten volt telitalálatos szelvény, így a következő héten 68 millió forint lesz a tét.
Európa fiataljai ostrom alá vették Budapestet: brutális növekedést hozott a Sziget.
Ma kezdődött a 2025-ös Sziget Fesztivál, és rögtön a nyitónapon felmértük a büfék árait.
Magyarországon már életbe léptek az új árak az új előfizetők számára.
Anyagi helyzetéről vallott Oláh Ibolya: éneklésből nem tud megléni, ilyen munkát vállalt a Megasztár legendája
Nemrég a Megasztár első szériájának második helyezettje mesélt arról, hogy neki is vállalkoznia kell, mivel az éneklés önmagában nem elég bevételi forrás.
Az üzemeltetés költségei jelentősek: egy hullámvasút közel 50 kilowatt áramot fogyaszt.
A vidéki kocsmák támogatására indított program keretében 393 egység részesült egyenként 3 millió forintos támogatásban
Kihúzták a Hatoslottó nyerőszámait a 31. játékhéten: mutatjuk, volt-e telitalálat
Az augusztus 6-án kezdődő Sziget Fesztivál várható látogatószáma egyelőre kérdéses.
Kihúzták az Ötöslottó 2025/31. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum.
Michael Patrick King showrunner szerint az utolsó epizód megírása közben vált világossá számára, hogy ez lehet a megfelelő pont a lezárásra.
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2025/31. heti, pénteki nyerőszámait. Telitalálat nem született, viszont 1 szerencsés magyar játékos 50 millió forintot nyert a 5+0 találatos szelvényével.
Az RTL bejelentette a Sztárbox új évadának első mérkőzéseit: szeptemberben indul a ringháború, ahol 32 ismert magyar sztár méri össze erejét.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
