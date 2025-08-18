Fontos, hogy a nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül!
Egyre többen használják a hulladékudvarokat: így jut vissza a körforgásba a régi bútor, elektronikai eszköz
A legfrissebb kutatások szerint egyre többen használják a hulladékudvarokat, ahol tavaly több mint kétszer annyi újrahasznosítható hulladékot adtak le az emberek, mint egy évvel korábban. Ennek ellenére még mindig sok háztartási gépet, veszélyes anyagot és bútort dobunk a kommunális kukákba, holott ezek újrahasznosíthatók lennének. A MOHU ezért fejlesztéseket végez, bővíti a hulladékudvarok kapacitását és edukációs kampányokat indít, hogy mindenki tisztában legyen azzal, mit hova érdemes vinni. Augusztusban ráadásul aki a megjelölt napokon adja le felesleges holmiját, és beszkenneli a helyszíni QR-kódot, akár 250 000 forintot is nyerhet.
A legfrissebb kutatások szerint egyre többen használják a hulladékudvarokat, tavaly több mint dupla annyi újrahasznosítható hulladékot adtak le az emberek, mint egy évvel korábban. Azonban még mindig rengeteg háztartási gép, veszélyes anyag, régi bútor végzi a kommunális kukában – pedig ezeknek nem ott van a helye, és megfelelő szelektálással visszakerülhetnének a körforgásba. A MOHU ezért egyszerre fejleszt, bővít és edukál: céljuk, hogy mindenki tudja, mit hova és miért érdemes elvinni.
A körforgásos gazdálkodásban kulcsszerepet játszanak a hulladékudvarok, hiszen a lakosság által leadott hulladék jelentős része újrahasznosítható. A hulladékudvarok koordinációja 2023 óta tartozik a MOHU-hoz, a vállalat pedig jelentős fejlesztéseket hajtott végre. Bevezettek egy egységes digitális hulladék nyomkövető rendszert, amelyben minden hulladékot nyilvántartanak.
Az udvarok lakóhelytől függetlenül minden magyarországi lakóhellyel rendelkező lakos számára elérhetőek, és a 10 000 fő feletti lakosságszámú településeken meghosszabbított nyitvatartási időben (minimum 48 óra/hét) látogathatóak. Emellett egyre több hulladéktípust fogadnak – például sütőolajat, fát, bútort, elektronikai eszközöket vagy textilt is.
A hasznosítható hulladékfajtákat először előkezelőbe szállítják, ahol megtisztítják, azonos anyagok szerint szétválogatják, majd újrahasznosítókhoz juttatják el. Ezekből új termékek készülnek, a műanyagból például pulóver vagy kaspó, a régi fa lomokból pedig akár új bútor.
A veszélyes hulladékokat teljesen külön szükséges kezelni – speciális tárolást, szállítást és ártalmatlanítást igényelnek. A nem veszélyes, de tovább nem hasznosítható hulladékok megfelelő elhelyezése szintén fontos. A hulladékudvarból ezek a hulladékok lerakásra vagy égetőműben megsemmisítésre kerülnek.
Fontos, hogy a hulladék beszállítását, annak lepakolását, mérlegelését mindenki maga intézi. Vagyis, ha valaki sok, nehéz holmit visz be, érdemes kísérővel menni, a hulladékudvar munkatársai a pakolásban nem fognak tudni segíteni.
Érdemes szem előtt tartani, hogy nem minden hulladékudvar fogad el minden típusú hulladékot. Javasolt tehát ellenőrizni, hogy az adott hulladékudvarban mit lehet leadni, és mennyit. Az udvarok csak az ügyfélfogadási időben látogathatók, amit az üzemeltető weboldalán lehet megtalálni.
"A hulladékudvarok használata ingyenes, és lakóhelytől függetlenül minden magyarországi lakóhellyel rendelkező lakos számára elérhetőek. Tehát idejössz és le tudod adni a hulladékot ingyen. Ez nagyon fontos. 2025. év 28. hetéig az értékkel bíró hulladékok mennyisége 138%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Ez azt jelenti: működik a rendszer, de még sok a teendő " – mondta a Pénzcentrumnak Ozoli Gábor, a MOHU szóvivője, hozzátéve, hogy új kampányukban egy aranyszínű kuka járja be az ország 12 hulladékudvarát.
Aki a megjelölt napokon adja le felesleges holmiját, és beszkenneli a helyszíni QR-kódot, akár 250 000 forintot és további ajándékokat is nyerhet. Az edukációval egybekötött nyereményjáték egész augusztusban tart. A cél: megmutatni, hogy a hulladék nem szemét, hanem érték – ha jó helyre kerül.
Címlapkép: Pénzcentrum
